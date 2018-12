Top 13: najutjecajniji automobili koji su zauvijek promijenili industriju

Koji su najutjecajniji automobili koji su svojom pojavom promijenili način na koji gledamo na određene aspekte tog prijevoznog sredstva? Njihov broj iznimno je velik. Prvi ABS, prvi sigurnosni pojas, prvi električni automobil – sve su to bitni doprinosi. No, pokušali smo iz svog tog šarenila izvući neke primjere koji su ipak svojevremeno napravili najveći „boom“.

13. Toyota Prius

Toyota Prius prve generacije došao je u prodaju 1997. godine, a pratila ga je revolucionarna ideja da za pogon uz benzinski motor koristi pomoć elektromotora u svrhu smanjivanja emisije štetnih plinova. Iako neka provedena istraživanja baš i ne govore u korist hibrida i njihovog utjecaja na okoliš, doprinos ovakve konfiguracije pogonskog sklopa nije zanemariv. S različitim ciljevima koristi ga sve više proizvođača, u koju se skupinu ubraja i talijanski Ferrari, čiji model LaFerrari s Toyotom Prius nema baš nikakve druge poveznice.

12. Dodge Caravan

Iako se tradicionalni kupac monovolumena danas sve više okreće blago povišenim vozilima koji su nastali kao kombinacija običnog automobila i terenca (takozvani crossoveri), u određenom je periodu monovolumen bio jedina logična opcija osobe koja mora prevoziti veliki broj ljudi i stvari. Teško je donijeti crno na bijelo zaključak o tome koji je bio prvi monovolumen, ali Dodge Caravan iz 1984. godine nameće se kao potencijalni odgovor, bar kada razgovaramo o malo modernijim vremenima.

11. Audi Ur-Quattro

Originalni Audi Quattro predstavljen je 1980. godine u Ženevi i premda nije bio prvi serijski automobil koji je isporučivan s pogonom na sva četiri kotača, bio je prvi koji je na njegove prednosti ukazao putem sudjelovanja na nizu zahtjevnih reli brzinaca dominirajući nad konkurencijom sa samo dva pogonska kotača. Proizvodnja civilizirane verzije za javnost trajala je 11 godina, a u tom je periodu Audi prodao 11 i pol tisuća primjeraka.

10. Ford Mustang

Ford Mustang predstavlja ikonu vrijednu divljenja čak i za one koje auto-industrija ne zanima osobito. Mustang je Mustang i svi znaju za što to ime stoji, a zanimljivo je da je prva generacija zapravo sasvim slučajno ispala toliko uspješan proizvod. Bio je baziran na limuzinskom Ford Falconu, no oblikovan tako da cilja mlađu publiku više orijentiranu sportskim automobilima. Ispod dugačkog prednjeg poklopca atraktivnog kupea dolazio je redni 6-cilindrični motor ili V8 motor, a umjesto očekivanih 100.000 primjeraka Ford je u prvoj godini uspio prodati čak četiri puta više.

9. BMC Mini

Prema izboru iz 1999. godine samo je jedno mjesto dijelilo Mini od toga da bude proglašen najutjecajnijim automobilom 20. stoljeća. Tu je nagradu ipak zasluženo dobio Ford Model T, dok je Mini drugo mjesto osigurao minijaturnim pakiranjem koje je rezultiralo brojnim zanimljivim konstrukcijskim rješenjima. Mini je u proizvodnju krenuo 1959. godine pod kapom BMC-a (British Motor Corporation), a proizvodnju su pod licencom nastavili brojni drugi proizvođači sve do 2000. godine.

8. American Bantam Jeep

Originalni Jeep zapravo je osmislila američka tvrtka American Bantam, nekada prije poznata i kao American Austin Car Company, koja je od 1930. do 1934. godine proizvodila automobile pod licencom britanske tvrtke Austin Motor Company. Originalna konstrukcija ranih Jeepova osmišljena je naravno u vojne svrhe kako bi bilo omogućeno lakše napredovanje zahtjevnim terenima u vrijeme odvijanja Drugog svjetskog rata.

7. Volkswagen Beetle

Voljeli vi Bubu ili ne, golemi utjecaj koji je taj mali njemački automobil imao na auto-industriju ne može mu se osporiti. Jednostavan, pouzdan i jeftin automobil brojne je obitelji stavio u promet nakon Drugog svjetskog rata, a u prodaji se zadržao sve do 2003. godine.

6. Buick Y-Job

Američki Buick napravio je prvi korak u izradi nečega bez čega ne možemo zamisliti niti jedan današnji sajam automobila. Radi se o prvom konceptu, automobilu stvorenom prvenstveno s ciljem da ispita mišljenje javnosti o novim tehnološkim rješenjima i dizajnerskim smjerovima u kojima će proizvođač odvesti svoje buduće modele. Nosi naziv Y-Job i dolazi iz 1938. godine. Za to doba bio je opremljen najmodernijom tehnologijom poput električnih podizača prozora i pop-up svjetala, a dolazio je s maskom hladnjaka s vertikalnim prorezima kakvu tvrtka koristi i danas na svojim modelima.

5. Ford Model 18

Danas doista širok spektar automobila dolazi opremljen V8 motorom – od Dodge Challengera preko Ferrarija 488 GTB pa sve do ubojite Koenigsegg Regere. Prvu je primjenu motor V8 konfiguracije pronašao 1932. godine u Ford Modelu 18 u kojem je izvedba obujma 3,6 litara davala nevjerojatno skromnih 65 KS.

4. Essex

Tijekom kratkog perioda od četiri godine u kojem je Essex proizvodio manje i pristupačne automobile tvrtki je pošlo za rukom stati na čelo novog trenda izrađivanja automobila koji su imali u potpunosti zatvorenu kabinu, što se razlikovalo od dotadašnje prakse izrađivanja isključivo otvorenih automobila.

3. Cadillac Touring Edition

Iz današnje perspektive teško je procesuirati činjenicu da je do 1912. godine i pojave Cadillacovog Touring Editiona najveći rizik od ozlijede prilikom rukovanja automobilom predstavljalo samo paljenje. Naime, do tada se motor stavljao u pogon pomoću kurble na prednjem dijelu koja je nerijetko znala ozlijediti neiskusnog vozača, no Cadillac je stao na kraj tom problemu ugradnjom elektropokretača na svoj luksuzni model.

2. Ford Model T

Naravno, što je ova lista bez prvog automobila koji se proizvodio na pokretnoj traci? U redu, znamo da je Oldsmobile zapravo zaslužan za uvođenje ove inovacije u proizvodnju, no Ford je ideju doradio i počeo sklapati jedan od top 10 najprodavanijih modela u povijesti – Model T.

1. Benz Patent-Motorwagen

Ako je jedan automobil promijenio svijet, onda je to valjda prvo prijevozno sredstvo koje je umjesto originalne konjske snage za pokretanje koristilo motor s unutarnjim izgaranjem. Benz Patent-Motorwagen imao je mjesta za dvoje, tri kotača i četverotaktni motor s jednim cilindrom tako da mnogo toga ne dijeli s prosječnim automobilom iz današnjeg doba, no ideja je u samoj srži zapravo ostala identična.