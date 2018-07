TOP 13: Najbizarnijih vozila ikad napravljenih, koji voze!

Ako ste mislili da ste do sada već vidjeli sve, grdno ste se prevarili… Pogledajte ovih 13 bizarnih vozila koji zaista voze i odaberite koje smatrate da su najčudnija, kako bi jednu temu u budućnosti posvetili detaljnije samo tom vozilu!

Već smo naviknuli na Hrvatskim cestama viđati svakakve automobile, od najnovijih supersportaša koji su tek premijerno predstavljeni, pa sve do starih krama za koje se pitamo kako uopće i preko veze još uvijek prolaze tehnički. No bez obzira na to što smo naviknuli na sve i svašta, ovih 13 vozila koje ćete sada vidjeti su jedni od najbizarnijih i najčudnijih vozila na svijetu, te garantiramo da ih kod nas sigurno niste nit ćete vidjeti.

Iako se ovdje većinom radi o konceptnim vozilima, nekolicina je ipak završila u maloserijskoj proizvodnji, no jedno je sigurno svi oni su stvarna vozila u voznom stanju, ma koliko to možda za pojedine modele djelovalo nestvarno!

Odaberite vozila za koje smatrate da su po vama najbizarnija. Ono koje bude po vašem izboru na prvom mjestu, bit će jedna od naših narednih tema koju ćemo detaljnije obraditi.