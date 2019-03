Što nam to u obliku 508-ice sprema Peugeot?

Sudeći prema najavama objavljenim na ovogodišnjem salonu automobila u Ženevi, reklo bi se kako je riječ o hrpetini strujnih krugova. Ali priča ipak ima dimenziju-dvije viška…

508 Peugeot Sport Engineered – koncept foto: Peugeot

Kada biste neke od nas ovdje priupitali koju bismo limuzinu istog momenta kupili, odgovori bi bili jednostavni i vrlo konkretni. Ili bi bila riječ o BMW-u M5, ili o prelijepoj Alfi Giuliji Quadrifoglio, ili pak o Peugeotovom modelu 508 koji je stvarno prelijep iz svih kuteva, ali motorizacijom u ovom momentu ne predstavlja ama baš ništa spektakularno i posebno. No s obzirom na to da u Peugeotu svako toliko pušu neki pomalo poremećeni i nenormalni vjetrovi, „luda“ verzija 508-ice nikada nije predstavljala nešto za isključiti. Stoga praktički od premijere ovog modela postoji potencijal s kojim ovaj prelijepi Peugeot itekako raspolaže, a kako je krenulo, uskoro bi se na tržištu mogla pojaviti jedna stvarno poremećena varijacija na temu tog novog i danas aktualnog modela sa znakom lavića.

Iako neki od nas ovdje stvarno nikako nisu skloni električnim automobilima, protiv Hibrida u pravilu nemamo ništa. Jer sufiks strujnih krugova u kombinaciji s „klasičnim“ motorima nisu loša opcija – pogotovo kada je osnovna orijentacija okrenuta prema performansama i brzini. Stoga automobile poput Porscheovog genijalnog modela 918 Spyder, ultra-fenomenalnog McLarena P1 ili pak pomalo čudnjikavog Ferrarija LaFerrari jednostavno obožavamo. Ali svaki od ta tri modela imaju jedan veliki problem, a taj se svodi na faktor ekskluzivnosti i opake cijene koje se uz taj faktor ekskluzivnosti već u bazi vežu. Zato nas posebno veseli kada se s elektrifikacijom u kombinaciji s „klasičnom“ motorizacijom auto-industrija poigra u domeni nešto „običnijih“ automobila. A upravo u tom dijelu priče ova najnovija vijest iz Peugeota izuzetno veseli.

Naime, nakon konceptnih automobila poput 208-ice HYbrid FE iz 2013. godine i 308-ice R HYbrid iz 2015. godine, ovogodišnji je salon automobila u Ženevi od strane Peugeota oplemenjen s konceptnom 508-icom koja prati ideologiju koja kombinira performanse, ekologiju i tehnološki napredak.

Ukratko, radi se o automobilu nazvanom Concept 508 Sport Engineered, što pak samo po sebi ne znači baš previše. No kada se malčice zagrebe ispod površine, dolazi se do nekih vrlo interesantnih spoznaja, jer ova 508-ica već u svom konceptnom izdanju itekako grabi pozornost. I to s pravom, jer se radi o ideji koja će prema svemu sudeći zaživjeti unutar idućih godinu dana. Naravno, ako je za vjerovati Peugeotovom sportskom odjelu koji iza cijele priče stoji.

Dizajnom je ovaj konceptni uradak oplemenjen s hrpetinom detalja. Neki su vidljivi iz aviona, dok se za otkrivanje nekih drugih treba zagledati u fotografije. Ali svi oni zajedno čine jedan vizualno provokativan i istovremeno elegantan automobil koji čak i na fotografijama izgleda kao da juri sumanutim brzinama. A izgled ovaj puta ne vara, jer se u smislu motorizacije i performansi itekako poradilo…

Koliko je do sada poznato, pod poklopcem motora nalazi se 1,6-litarski motor koji raspolaže s nekih 197 konjskih snaga. Dakle ništa što već nismo vidjeli i isto tako ništa revolucionarno ni u kojem smislu. Ali uz spomenuti motor u sklopu ove se 508-ice nalaze još dva električna motora. Jedan je smješten s prednje strane automobila i na kotače donosi dodatnih 107 konja, dok onaj drugi stoji sa stražnje strane automobila i daje dodatnu 201 konjsku snagu. Dakle, kada se brojkama 197 i 107 doda još brojka 201, govorimo o ukupno 505 konja i 500 Nm, odnosno o sasvim simpatičnoj količini snage i okretnog momenta (buraz) s kojima ovaj (zasad) konceptni automobil raspolaže.

Iz Peugeota tvrde kako je sve to sasvim dovoljno da bi ova elektrificirana 508-ica do stotke pojurila za nekih 4,3 sekunde, te nastavila juriti do (elektronički ograničenih) 250 kilometara na sat. Odnosno u prijevodu, sasvim dovoljno da razmješta organe po tijelu vozača i putnika unutar automobila.

To su doduše malčice optimistične brojke, jer za početak u Peugeotu zbog trajnosti planiraju snagu svih motora zauzdati na brojci 350, ali je dobra vijest u tome što bi ova 508-ica trebala imati sva četiri pogonska kotača u kombinaciji s „Torque vectoring“ tehnologijom, što bi pak osiguravalo performanse na nešto drugačiji i manje divlji način. I sve bi to trebalo biti aktualno do kraja 2020. godine, kada je u planu s proizvodne trake u svijet pustiti prvi primjerak ovog automobila.

Naravno da službeni prezentacijski materijali donose još pregršt detalja vezanih uz eksterijer, interijer i „sportsku tradiciju“. Ali stvarno ne vidim smisla navoditi sve to zajedno, jer će se svi ti detalji od danas do konačne premijere modela na tržištu najvjerojatnije promijeniti još mali milijun puta. Stoga je zapravo dovoljno pogledati fotografije i nekolicinu video-uradaka oko kojih se Peugeot itekako potrudio, ne bi li ovu konceptnu 508-icu na najbolji mogući način prezentirao javnosti.

Uglavnom, vijesti su tu. Nekolicina video-uradaka također, a na kraju krajeva postoje i fotografije u kojima će mnogi zasigurno uživati.

Vjerujte nam da mi itekako jesmo.