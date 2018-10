Šok i nevjerica za vozače! Dolazi li kaos i veliko poskupljenje novih automobila?

Na hrvatskom tržištu novih automobila nikad mira. Izmučeno i traumatizirano tržište dugogodišnjom recesijom jako sporo raste, a uglavnom kupuju rent-a-car i tvrtke, a jako je mali udio fizičkih osoba. Šok i nevjerica za vozače – Dolazi veliko poskupljenje novih automobila!

Sigurno se pitate zašto i kako? Prijeti veliko poskupljenje automobila, a da ovaj put nisu krivi prodavači i proizvođači, pa ni direktno Vlada, već je to zbog ekologije. Da, možemo reći kriva je Europa i oni koji sjede u Bruxellesu!

Početkom 2019. godine u Europskoj uniji na snagu stupaju stroži standardi mjerenja emisija CO2 (WLTP), a upravo je emisija toga stakleničkog plina jedna od osnova za izračun oporezivanja vozila. Zadnjih dvadesetak godina u Europi se potrošnja goriva putničkih vozila mjerila prema protokolu NEDC (Novi europski ciklus vožnje), a početkom 2019. godine na snagu treba stupiti novi protokol WLTP (Svjetski usklađen postupak testiranja) kojim Europska komisija uvodi znatno stroža pravila mjerenja potrošnje goriva i mjerenja emisije štetnih plinova.

Pitat ćete, pa gdje je tu poskupljenje? Pa ovako. WLTP protokolom mjerenja će biti puno realnija. Mjerenja prema strožem protokolu WLTP pokazat će veću potrošnju goriva nego do sada i samim time i veću emisiju CO2. , time bi se povećale i trošarine na automobile. Kod kupnje novih automobila oporezivanje je vezano prema količini emisije CO2, a budući da će WLTP pokazati i veće emisije CO2 automatski poskupljuju automobili, jer dolazi do porasta trošarina na automobile. Rezultat je poskupljenje novih vozila.

Kako bi se to ublažilo iz Udruženja trgovine motornim vozilima i dijelovima HGK predlažu zadržavanje tzv. koreliranog modela mjerenja do 1. siječnja 2020. godine. Jer korelirani ili model NEDC 2.0 predložen je na razini Unije kao prijelazno rješenje. To je nužna mjera za ublažavanje pada prodaje novih vozila. No, ni s time se neće moći izbjeći poskupljenje novih vozila, jer korelirana metoda NEDC 2.0 povećava emisije CO2 u prosjeku za 10 posto. Tako su u Nizozemskoj izračunali kako se prema konkretnom koreliranom izračunu podiže cijena automobila za 8,5 posto.

Zbog novih, strožih europskih testova ispuštanja štetnih plinova u Njemačkoj se prodaja novih automobila u rujnu strmoglavila za 30,5 posto u odnosu na kolovoz. Čeka li nas kaos na hrvatskom tržištu automobila i strmoglavi pad prodaje novih automobila?