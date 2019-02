Razmišljate li o skidanju dioptrije, evo kada možete sjesti za volan ili putovati avionom!

Statistike govore da gotovo 60% svjetske populacije ima neku vrstu dioptrije. Znanstveno je dokazano kako vozači za volanom 90% informacija dobivaju zahvaljujući vidu pa ni ne čudi da se sve više vozača odlučuje za lasersko skidanje dioptrije. Zato smo odlučili odgovoriti na neka najčešće postavljena pitanja…

Vožnja s dioptrijom nerijetko zna biti problem, pa se sve više vozača odlučuje za lasersko skidanje dioptrije. foto: Pixabay

Za početak trebate znati ovih 5 stvari o laserskom skidanju dioptrije:

1. Laserskim skidanjem dioptrije može se ukloniti: kratkovidnost, dalekovidnost i astigmatizam.

2. Lasersko skidanje dioptrije je zahvat koji traje svega desetak minuta.

3. Postoji više metoda laserskog skidanja dioptrije (Lasik i PRK).

4. Kako bi saznali koja od tih metoda je najpogodnija za vas, potrebno je obaviti pregled za lasersko skidanje dioptrije.

5. Oporavak od zahvata prosjeku traje od tri do deset dana.

Prije no što se odluče za lasersko skidanje dioptrije kandidate najčešće zanimaju odgovori na ova pitanja:

– Kada nakon zahvata mogu ponovo voziti automobil?

– Kada nakon zahvata mogu putovati avionom?

Nakon skidanja dioptrije automobil se može voziti 2-3 dana nakon zahvata i to bez ikakvih pomagala za vid. foto: Pixabay

Vožnja auta nakon laserskog skidanja dioptrije

Odmah nakon zahvata, bez obzira kojom metodom (PRK ili LASIK) su skidali dioptriju, pacijenti ne mogu voziti automobil. Naime, prije zahvata svaki pacijent popije tabletu za smirenje, a nakon zahvata preventivno i tabletu protiv bolova.

Osim osjećaja pospanosti, vrlo je bitno da se odmah iza zahvata operirano oko odmara. U slučaju da su se oba oka operirala istovremeno, čak je i samostalno hodanje otežano. Zbog ovakvih situacija vrlo je važno da na zahvat u pratnji ide netko s vama.

Dan poslije operacije blago mutan vid nestaje. Većina pacijenata već nakon 24 sata od zahvata osjeća znatno poboljšanje vida.

U pravilu, automobil se može voziti 2-3 dana nakon zahvata uz obavezu da se nose sunčane naočale preko dana i to prvih mjesec dana, bez obzira ima li vani sunca ili nema.

Tijekom idućih 2 tjedna nakon operacije, u procesu oporavka neki pacijenti mogu imati problema sa suhim okom. Suhoća oka može otežati gledanje tijekom vožnje no, doktori nakon zahvata osiguraju dovoljnu količinu umjestnih suza koje smanjuju simptome suhog oka.

Savjet: počnite voziti automobil kada primjetite čist i oštar vid i ne zaboravite nositi sunčane naočale.

Klima uređaj u automobilu isušuje zrak, pa je zbog toga potrebno kapati oči umjetnim suzama. foto: Mechanix

Klima uređaj u autu nakon laserskog skidanja dioptrije

Klimatizirani prostori mogu isušiti oči, a nakon laserskog skidanja dioptrije to samo pojačava suhoću oka koja je prisutna do 2 tjedna nakon zahvata. Pacijenti koji puno vremena provode u klimatiziranim prostorima trebaju kapati oči umjetnim suzama slijedećih 2 tjedna nakon zahvata i to svakih par sati.

Savjet: ako vam klima uređaj u automobilu previše suši oči, preusmjerite puhanje zraka dalje od lica i očiju.

Iskoristite priliku dok čekate svoj let za kapanje očiju umjetnim suzama. foto: Pixabay

Vožnja avionom nakon laserskog skidanja dioptrije

Vožnja avionom ne predstavlja problem nakon laserskog skidanja dioptrije. Prva 3 dana ne preporučuje se let avionom iz razloga što prvi i treći dan nakon operacije slijede postoperativni pregledi.

Visina tlaka u avionu ne utječe na oko. Jedino što se može dogoditi je da se suhoća oka malo pojača tijekom leta pa je potrebno češće kapanje umjetnih suza.

Savjet 1: ako putujete avionom, češće kapajte umjetne suze zbog suhog zraka u avionu. Zatvorite i odmorite oči te izbjegavajte trljanje očiju.

Ako dioptriju skidate LASIK metodom možda će biti potrebno izbivati izvan posla do maksimalno 5 dana. foto: Pixabay

Odlazak na posao nakon laserskog skidanja dioptrije

U praksi pacijenti već 2 dana nakon zahvata LASIK metodom odlaze na posao. Ograničenje odlaska na posao imaju osobe zanimanja kao što su piloti koji zbog prirode posla trebaju pričekati savršenu oštrinu vida.

Također, sva zanimanja (plivači,vatrogasci,keramičari itd.) koja uključuju prašinu, propuh, bazene, saune i slično trebaju pričekati s odlaskom na posao barem tjedan dana od dana zahvata. Oporavak nakon zahvata i prilagodba oka individualna je i ovisi od osobe do osobe.

U pravilu, ako vaš posao uključuje mogućnost ulaska bilo kakve prljavštine u oko potrebno je pričekati s odlaskom na posao. Kao što smo već spomenuli, postoje 2 metode: PRK i LASIK. U slučaju PRK metode oporavak traje duže pa će biti potrebno biti izvan posla 10-14 dana, a u slučaju LASIK metode do 5 dana.

Savjet: prvih par dana pokušajte što češće odmarati i kapati oči, a ako je vaše zanimanje specifično i uključuje prašnjave prostore, posavjetujte se s oftalmologom.

