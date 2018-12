Prodajete auto? Evo 7 savjeta kako dobiti što više novca za njega!

Što morate znati kako biste uspješno prodali automobil po što boljoj cijeni…

Jeste li ikada prodavali svoj automobil? foto: Wikihow

1. Auto mora biti čist i sa što manje oštećenja

Kako bi vaš auto ostavio što bolji vizualni dojam na potencijalnog kupca, osim što je potrebno osvježiti tragove istrošenosti, poželjno je poraditi i na njegovoj vanjštini. Ako imate mogućnosti, dovoljno je jednostavno poliranje laka, kako bi se boja automobila osvježila, dok ćete poliranjem farova ukloniti onaj istrošeni, zamućeni pogled na vašem autu. Također je uputno prešpricati oštećenja na naplatcima te vratiti crnu boju plastici, koja je od vremena i sunca vjerojatno već izblijedjela. Naravno za sam kraj nemojte zaboraviti temeljito oprati automobil, kako izvana, tako i iznutra, pa i namirisati prostor kabine.

2. Servisna knjižica

U pravilu bolju cijenu prilikom prodaje postižu automobili koji su servisirani u ovlaštenom servisu, bez obzira o kojoj marki vozila se radi. U današnje vrijeme sve više se koriste digitalni oblici servisne knjižice, stoga predlažemo da zamolite svog servisera da vam je isprinta kako biste je mogli pokazati kupcu prilikom prodaje.



U trenutcima kada prodajete auto zgodno je imati servisnu knjižicu. foto: Kellihers

3. Ne žurite s prodajom

Ne žurite s prodajom zato da biste što prije kupili novi auto.

Korisno je znati da gotovinski kredit Zagrebačke banke ima fiksnu kamatnu stopu od 5,8% za cijeli rok otplate kredita, a jednaka ponuda vrijedi za sve bez obzira jesu li klijenti banke. Može biti u vrijednosti do 40.000 EUR uz rok otplate do 10 godina.

Za izračun koristite ZaBa kreditni kalkulator na kojem se može izračunati kolika je mjesečna rata, ovisno o iznosu gotovinskog kredita koji želite podignuti.

Prednost ovog kredita je što ne trebate pravdati na što ste potrošili novac. To znači da možete kupiti auto bilo kojeg godišta (čak i stariji od 8 godina) i dio novca potrošiti npr. za godišnju registraciju i osiguranje. Jednom kada prodate svoj stari automobil, tim novcem ako želite možete otplatiti dio tog kredita i smanjiti mu ratu ili trajanje (bez naknade, jednostavnim odlaskom u poslovnicu banke).

4. Uklonite tragove korištenja

Jasna je stvar da svi žele auto u što boljem stanju, što sličniji onom novom. Kao što kilometar sat zorno pokazuje koliko je neki automobil prešao, tako postoji niz pokazatelja na količinu njegove upotrebe i njegovo stanje. Kako vam mi sigurno nećemo sugerirati da “prevrtite” brojčanik kilometar sata, jer je to prevara, a i takve stvari se mogu provjeriti, fokus ćemo vam prebaciti na one ostale stvari koje smijete promijeniti. Poslužite se klasičnim “jeftinim trikom” nekih uvoznika automobila i zakamuflirajte jasne pokazatelje istrošenosti auta. Presvucite kožni volan, zamijenite manžetu ručice mjenjača, pobrinite se za poliranje leća farova, zamijenite gumice na papučicama. Takvi i slični zahvati ubrajaju se u trikove koji nisu štetni, a izbrisat će tragove istrošenosti.

Uklonite tragove istrošenosti automobila i vratite mu svjež izgled… foto: Hiveminer

5. Određivanje prave cijene auta

Iako je u trgovini pravilo da nešto vrijedi onoliko koliko je netko spreman platiti za to, ne možete se voditi svojim osjećajima i precijeniti svoj automobil te ga oglasiti skuplje nego što su svi ostali u oglasniku i očekivati da će se prodati na prvi poziv. No isto tako, ne treba ići ni “ispod cijene”, jer ćete ostaviti dojam da nešto nije u redu s autom. Oglašene cijene u prosjeku su 10% više od realne vrijednosti, pa tako i vi ostavite “lufta” kupcu (i zadovoljštine) da vam pokuša spustiti cijenu (računajte da će svi barem pokušati).

6. Registracija i osiguranje

Prilikom procesa kupovine automobila, nakon što se kupac odluči za konkretan model auta te krene u potražnju najboljeg primjerka za sebe obično prvo obraća pozornost na par stvari. Najčešće se radi o cijeni, prijeđenoj kilometraži i preostalom trajanju registracije tj. osiguranja automobila. Kod skupljih automobila to nije toliko bitna stavka kao kod jeftinijih, no u ovom slučaju to nisu zanemarive svote te kupci većinom daju prednost automobilima s duljim trajanjem registracije, što vama kao prodavaču može poslužiti kao poluga za prikazivanje vašeg automobila vrijednijim.

7. Savjeti za sjajan oglas

Prilikom kreiranja oglasa imajte na umu kako je jasan i precizan naslov ključna stvar! Velika većina ljudi oglasnike pretražuje putem tražilice, a one oglase filtriraju upravo putem tih ključnih riječi. Nakon što je netko pronašao vaš oglas, pobrinite se da u njemu ima što i pročitati, napišite sve informacije koje vam padnu na pamet i izbjegnite da ljudi naknadno odustaju od kupnje zbog nepotpunih informacija o automobilu ili ne daj bože onih lažnih.

Slike su također vrlo bitne u oglasu, poslikajte automobil izvana sa svih strana, ne zaboravite na unutrašnjost te na sliku kilometar sata. Ukoliko postoje neka oštećenja na autu, bilo bi korektno poslikati i njih, time pokazujete kako ništa ne skrivate i ne pokušavate prikriti neke (možda druge) nedostatke.

Treća ali ne i najmanje bitna stvar, ostavite svoj kontakt. Ozbiljni kupci najviše vole direktan broj telefona kako bi iz prve ruke odmah saznali još poneku informaciju koja ih zanima i dogovorili se za termin kada mogu pogledati ili kupiti automobil.

