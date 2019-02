Porsche – deset stvari koje (vjerojatno) niste znali

Kada je 1931. godine Dr. Ferdinand Porsche u centru Stuttgarta na adresi Kronenstrasse 24 osnovao tvrtku pod nazivom “Dr. Ing. h. c. F. Porsche GmbH” nitko nije mogao ni sanjati u što će se u početku zamišljeni poslovi oko savjetovanja pri izradi automobila pretvoriti. No eto, nekoliko desetljeća kasnije to slavno prezime svi itekako dobro poznaju – pratili svijet automobila ili ne. No ipak je i dan-danas nekoliko stvarčica vezanih uz ovog slavnog proizvođača snova na četiri kotača relativno nepoznato, pa u nastavku slijedi kompilacija takvih stvari.

Porscheov logotip nastao je iz dva grba foto: Fastcar

1.

Logotip tvrtke Porsche zapravo se sastoji od dva grba. Glavni dio samog znaka na svakom automobilu te slavne marke zapravo je grb nekadašnje Države slobodnih ljudi Württemberga s kojeg su samo maknuti jeleni, dok je centar znaka zapravo grb grada Stuttgarta. Da stvar bude bolja, nije samo Ferdinand Porsche slavna osoba koja se povezuje s Porscheovim logotipom, već je i Albert Einstein jedan od ljudi koji se uz glavni dio logotipa povezuje sam po sebi, s obzirom na to da je slavni fizičar rođen u Württembergu.

2.

Prvi ikad proizvedeni Porsche zvao se jednostavno “64“. Po čemu je točno isti dobio naziv, nikad se nije saznalo, no ono što se zna jest činjenica da sa slavnom “Bubom” dijeli većinu komponenata motora, podvozja, te upravljačkog sklopa. Performanse su bile vrlo diskutabilne u najmanju ruku, s obzirom na to da je pod haubom tog automobila iz 1939. godine bilo tek svega 50 konjskih snaga. No “64” je već pri samom pojavljivanju pokazao put kojim će se tvrtka kretati sve ove godine i po tome je iznimno vrijedan.

3.

Uz Porsche 550 Spyder se u kontekstu najčešće spominje tragična smrt “Buntovnika bez razloga”, tj. vječne glumačke legende po imenu James Dean, no vjerovali ili ne, ovaj poprilično luckast model Porschea nije poznat samo po tom nemilom događaju, već i po jednom od prvih “varanja” u svijetu auto-sporta. Naime, tijekom slavne utrke Mille Miglia održane 1954. godine, vozač jednog 550 Spydera po imenu Hans Herrmann iskorištavao je svoj ekstremno nizak automobil do maksimuma, te je prolazeći ispod zatvorenih rampi uspio napraviti hvale vrijedan rezultat na kraju utrke.

4.

Kada je sedamdesetih godina prošlog stoljeća Porsche 917 praktički ubijao konkurenciju na utrkama 24 sata Le Mansa, malo tko je zapravo znao što se krilo pod haubom ovog legendarnog automobila. Neki detalji ni dan.danas nisu poznati, no ono što se sa stopostotnom sigurnošću zna jest činjenica da je isti imao oko 1,100 konja na utrci, te skoro 1,600 na kvalifikacijama, što je omogućavalo ubrzanje od oko 2,5 sekundi do stotke i oko 400 kilometara na sat. Hmmm…je li Bugatti Veyron doista i dalje toliko poseban automobil nakon ovakve informacije?

5.

Ova stavka zapravo podrazumijeva dvije, s obzirom na to da je Porsche 928 u igri. Naime, kada su se krajem sedamdesetih godina crtali grafovi i dijagrami uspješnosti modela 911, vizionari u Porscheu osmislili su znak nekih novih vremena u obliku modela 928. Dakle u prijevodu je model 928 umalo iz proizvodnje maknuo danas najpoznatiji Porscheov model svih vremena uobličen u 911-icu. S druge strane, Porsche 928 je prvi automobil ikad koji je u sklopu opreme ponudio vizire za sunce i naprijed i odostraga. Možda nekom nebitno, no eto…dovoljno za još jednu automobilsku stavku jutarnjeg razgovora uz kavu.

6.

Porsche 935 bio je poseban automobil po mnogo čemu. Za početak to je jedan od najtrofejnijih Porscheovih modela na stazama, a zatim vrijedi spomenuti i kako je jedan od najekstremnijih trkaćih automobila svih vremena. Dapače, sam automobil je imao toliku popularnost da se pojavio u obliku jednog od “Autobota” u legendarnom crtiću “Transformers“. Pojavljivanje ovog bolida transformiranog u ogromnog robota bilo je u obliku desne ruke gazde “Autobota” pod imenom “Optimus Prime“, a sam je auto-robot bio ukrašen legendarnim “Martini Racing” bojama.

7.

Znate li koliko je najbrže vrijeme ikad izmjereno s jednim automobilom na legendarnom “Zelenom paklu” kako se od milja naziva staza Nürburgring Nordschleife? Možda i znate, no svejedno slijedi i ta informacija. Naime, 1983. godine jedan iznimno talentirani vozač po imenu Stefan Bellof za volanom Porschea 956 prošao je 20,8 kilometara dugu stazu za 6:11.130 uz prosječnu brzinu od malo više od 200 kilometara na sat. Usprkos svom tehnološkom napretku i iznimnom talentu današnjih vozača u svijetu automobilističkih utrka, rekord je aktualan punih 30 godina, te stoji i dan-danas.

8.

Jeste li ikad čuli za Porsche “Super“? Niste? Razumljivo, ukoliko se ne bavite poljoprivredom i nemate (kao neki koje poznajem) lagani fetish na traktore. Naime, model “Super” nije nikakav sportski automobil namijenjen utrkivanju ili jurcanju nekom zavojitom cestom, već traktor namijenjen poslovima koji traktorima priliče. No ukoliko u svom posjedu imate jedan primjerak ovog 2,6-litarskog četverotaktnog i zrakom hlađenog traktora s 38 konja “pod haubom”, pokušajte ga ponuditi na prodaju. Iznenadit ćete se u svakom slučaju, s obzirom na to da je jedan primjerak u savršenom stanju prodan za čak 1,2 milijuna Eura.

9. U svijetu automobila danas se na svakojakim glupostima nalaze logotipi slavnih marki. Ferrari ima liniju muških mirisa, Lamborghini ima svoje cigarete, a Porsche ima hrpu precijenjenih stvari koje svake godine izlaze iz tvrtke Porsche Design. U ponudi ima doista svega i svačega – od mobilnih telefona, kofera i satova, preko kućanskih aparata i alata s potpisom, pa sve do (meni) najglupljeg predmeta iz kataloga – “nargile” pod nazivom “Shisha 2.1“. Naravno, poznata je i cijena tog apsolutno nepotrebnog artikla, no vjerujte mi da mi je neugodno spomenuti je, pa ako Vas kojim slučajem zanima, konzultirajte katalog.

Da nam je znati što joj je auto skrivio? foto: Taringa

10.

Iako sam neki dan naletio na jedan simpatičan komad statistike koji podrazumijeva Audi u kontekstu omiljene preljubničke marke u Velikoj Britaniji, eto još jedne statistike. U ovoj koja stiže iz slavnog magazina “Men´s Health” spominje se Porsche u smislu najmasovnijeg preljubničkog prijevoznog sredstva. Kako tekst ukratko govori, preljubnici bogatijih društvenih slojeva u Velikoj Britaniji u preko 50% slučajeva biraju Porsche kao prijevozno sredstvo od “točke žena” do “točke ljubavnica”. Vozači Opelovih vozila u sklopu iste statistike stoje uvjerljivo na zadnjem mjestu. Pitam se zašto…