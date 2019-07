Pogledajte kako izgleda najstariji automobil u Hrvatskoj – ima novog vlasnika i odlazi na restauraciju!

Američki Oakland True Blue Six desetljećima je bio u Otočcu. Ima novog vlasnika koji će ga restaurirati i podariti mu novi život.

Baka Ančica Častek (90) iz Otočca skrivala u štaglju od komunista Oakland iz 1929. kakav je vozio i Al Capone punih 80 godina i sad zasluženo putuje u Muzej Presečki.

Franjo Častek, magistar farmacije i vlasnik apoteke u Otočcu davne je 1925. kupio od Ferdinanda Budickog Oakland True Blue Six, američku limuzinu koja je težila 1297 kilograma i razvijala maksimalnih 40 konja, zahvaljujući njegovoj devedesetogodišnjoj rođaci, a još više Muzeju Presečki ovaj podmodel Pontiaca ide na reparaciju u Krapinu. Naravno da sve to nije moglo proći bez našeg Romea Ibriševića i njegovih Zelenih stopa koji su i uz pomoć Renaulta došli da vrijedne ostavštine.

OAKLAND TRUE BLUE SIX iz 1925. bio je to u ono vrijeme pravi bum, jer u Lici, a i u Otočcu malo je bilo automobila. Franjo Častek, farmaceut koji je pedantno vodio svoju ljekarnu bio je jedan od onih koji je uspio skupiti dovoljno novca i otputio se iste godine na Zagrebački zbor, izložbenu prethodnicu Zagrebačkog velesajma i naprosto nije odolio čaroliji američke kompanije koja je poznata od 1907. godine, a ponajviše po čuvenim Pontiacima u kojima je strah i trepet po ulicama Chicaga sijao i Al Capone. Sestrinski model bio je Oakland i nema ih baš više previše uščuvanih, pa ni u SAD-u. U Kraljevinu SHS stigao je ravno iz Michigana, a sve do kraja tridesetih godina apotekar Franjo s njime je prevaljivao kilometre i to ne samo po Lici. No rat je učinio svoje, a od jala i zavisti komunističkih osvajača ovaj cabrio završio je u štaglju, daleko od očiju radoznalaca. I nije ga baka Ančica pokazivala nikome, sve do pred koju godinu kad su za njega čuli iz Muzeja Presečki i naravno naš Romeo Ibrišević kojem ni jedna “krama” ne može pobjeći iz vidokruga. Nakon “senzacionalnog” otkrića uslijedili su pregovori i eto baš danas je Oakland prevezen u Hrvatsko zagorje gdje će ga majstori obnoviti, a potom i izložiti u Muzeju Presečki u Krapini.

Oakland True Blue Six najstariji je pronađeni automobil u Hrvatskoj, a sada je na putu za restauraciju! (screenshot) foto: Facebook / Oldschoolhr

Franjo Častek kupio je auto od Ferdinanda Budickog (1871. – 1951.) pionira automobilističkog, motociklističkog i biciklističkog sporta, balonista, pustolova, konstruktora, gospodarstvenika… On je upamćen po tome što je prvi dovezao i to 1901. automobil i to Opel u Zagreb, kojom su prilikom iznenađeni građani izvikivali: – “Bešte ljudi – ide auto”! Kako stoji na portalu Muzej Ferdinanda Budickoga ovaj je plemić, trgovac i uglednik zauvijek promijenio sliku hrvatskoga građanskog društva. 1895. konstruira vlastiti bicikl u tvornici „dvokolica” u Beču kojim se vozi do Varaždina 1897. Biciklom marke „Aleksander” prelazi 16.758 km (Njemačka, Poljska, Rusija, Finska, Švedska, Danska, Engleska, Nizozemska, Belgija, Švicarska, Francuska, Španjolska, Alžir, Tunis, Italija, Hrvatska). 1898. otvara u Zagrebu „Prvu hrvatsku mehaničku popravljanu i trgovinu automobila, dvokolica, šivaljki i gramofona“ u kojoj prodaje: automobile „ford“, „lincoln”, „overland”, „Daimler”, te dvokolice i motore „Johann Puch”, „Laurin Klement” i „Cleveland”.