Ovako su se mijenjala odijela F1 vozača kroz povijest

Od frajerskih polo košulja kakve je nosio legendaran Juan Manuel Fangio sve do kombinezona napravljenih prema NASA-inoj tehnologiji.

Juan Manuel Fangio, 1950.

Kad je F1 vozač, Argentinac, Juan Manuel Fangio vladao stazama svijeta F1, osvajajući pet svjetskih prvenstava između 1951. i 1957., ideja sigurne, vatrootporne odjeće još nije niti postojala. Umjesto toga, vozači su imali slobodu nositi manje-više što god im se svidjelo. Bilo je tu svega, od polo majica, radnih jakni i hlača pa do custom-made odjeće. Danas kad pogledamo što je Fangio nosio, čudimo se kako je to moguće. Ipak, odjeća ne čini čovjeka pa ga to nije spriječilo da dobije nadimak El Maestro. Fangio je osvojio 24 od ukupno 51 utrke s rekordnim postotkom od 46,15 posto učinka.

Jackie Stewart, kasne 60-e i rane 70-e

Vjerojatno nije postojao F1 vozač koji je izgledao cool na stazi kao trostruki svjetski prvak Jackie Stewart u kasnim 60-ima i početkom 70-ih. Iako je uvijek barem pomalo pokušavao utkati svoj škotski ponos na svima poznato bijelo odijelo i kacigu, Flying Scot je nosio mnogo sigurnije odijelo od prethodnika F1 – Fangija. Nakon niza požarnih incidenata u svijetu motosporta u ranim 60-im godinama počela su se uvoditi izolirana odijela, a FIA je 1963. godine donijela prvo pravilo vezano uz propise koje mora ispunjavati odjeća. Nomex ‘Heat Shield Firesuit’ stigao je u motosport nakon što je NASCAR-ov Bill Simpson predstavio materijal NASA-inog astronauta Petea Conrada facama iz svijeta Formule 1.

Niki Lauda, 1976.

Godine 1975. FIA je uvela standarde za termoizoliranu odjeću, no nesreća koja se dogodila u Nürburgringu 1976. gotovo je ubila austrijskog svjetskog prvaka Niki Laudu. Požar mu je ostavio teške opekline po cijelom tijelu i tako pokazao cijelom svijetu motosporta da su pamučna odijela koja vozači nose ispod kaciga i dalje opasna i zapaljiva. Nakon ove nesreće, vozači i njihovi timski kolege počeli su ozbiljno shvaćati svoju sigurnost. Nekoliko godina kasnije, 1979. godine, vozači poput Laude i Marija Andrettija nosili su velika i neugodna odijela izrađena prema NASA-inim specifikacijama, koristeći iste materijale kakvi se koriste za izradu astronautskih odijela.

Ayrton Senna, 1987.

Odijelo Ayrtona Senne iz 1987., napravljeno u skladu s FIA-inim specifikacijama, velik je dio povijesti F1. Brazilski vozač nosio je odijelo dok je vozio Lotusov 99T bolid do pobjede na utrci za VN Monaka. Ujedno, to je i odjeća u kojoj se Senna sedam puta popeo na postolje u jednoj sezoni i tako signalizirao svijetu svoju buduću dominaciju. Ovo odijelo iz 1987. godine, jako žuto i jako cool, bilo je tipično za F1 odijela toga doba kad su timovi i sponzori ukrašavali odjeću zakrpama koje su odijelima dodavale značajnu težinu. Odijelo ukrašeno zakrpama sponzora duhanskih proizvoda, koji su od 2006. zabranjeni na stazama motosporta tad su još krasili ovakva odijela, a Sennino je nedavno prodano na aukciji za 38.400 €.

Max Verstappen, 2018.

Verstappenovo odijelo danas je uobičajeno odijelo kakvo nose vozači, ali i ostatak tima na utrkama. Posljednjih godina izazov je bio povećati zaštitu i udobnost. Ako ćemo iskreno, daleko smo otišli od teških, debelih i slojevitih odijela, a danas umjesto toga imamo lagane i prozračne slojeve Nomex tkanine koja prolazi kroz strog proces pranja, sušenja i ispitivanja izdržljivosti od 600 do 800 stupnjeva Celzijusa. Sve od zipova, rukavica i čarapa, do konca koji sve povezuje mora biti u stanju izdržati jednaku toplinu. Kako bi se dodatno smanjila težina i veličina odijela za utrku, logotipi su danas tiskani izravno na odijelo. Izvor: RedBull