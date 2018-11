Ne, Dieselgate nije gotova priča – Ovo bi mogao biti najteži udarac za VW do sada!

Ako je suditi prema najnovijim događanjima, reklo bi se da je ova globalna afera daleko od toga…

Afera i dalje drma VW grupaciju (ilustracija) foto: Clutched.com

„Dieselgate“ – znate, ona afera koja je tamo negdje od kraja 2015. godine do danas od Volkswagena napravila lopove, zlikovce i prevarante, a od vlasnika budale. E ta… Uglavnom, genezu ne treba posebno secirati, jer već i vrapci s plućnom embolijom na usahlim granama znaju o čemu se tu radi. Stoga recimo samo neke bitnije detalje koji su se odvijali tijekom posljednjih mjeseci:

– Porsche odustaje od Diesela

– Volkswagen presudom na području SAD-a duguje 30,000,000,000 Dolara kazni

– Rupert Stadler kao glavna faca u Audiju posjećuje bavarski zatvor

– U Mercedesu i BMW-u uporno peru gaće od posljedica straha zbog muljanja s emisijskim plinovima

– Japanci, Francuzi i sva sila ostalih zemalja odakle dolaze novi automobili, također svako toliko „izlaze iz ormara“ i otkrivaju „propuste“ u domeni ekologije i testiranja vezanih uz nju

– I dan-danas pristižu privatne tužbe i zahtjevi za kompenzacijom od strane kupaca

– Investitori su također pokrenuli tužbu u vrijednosti od 10,000,000,000 europskih novaca

…a izgleda da je sve to tek početak…

Zamislite da kupoprodaja ide u obrnutom smjeru. Prodavači kupuju automobile od svojih kupaca… (ilustracija) foto: Terraoko

Naime, koliko god da su dosadašnje presude udarile na račune V.A.G. grupacije, izgleda da će se suma znatno povećati, jer je prije nekoliko dana neki (očito) sposoban odvjetnik na njemačkom sudu u Augsburgu za svog klijenta izmamio presudu u njegovu korist.

Čovjek je tužio Volkswagen i zahtijevao nadoknadu štete, odnosno kompenzaciju u obliku otkupa svog (danas) 6 godina starog Golfa TDI – i to u punom iznosu koliko je automobil plaćen 2012. godine. To u prijevodu znači da će se na VW-ovom parkingu pojaviti jedan polovni automobil koji će biti plaćen nekih 30,000 eura, jer toliko iznosi procijenjena vrijednost automobila čiji je vlasnik dobio pozitivnu presudu. Naravno da je tu riječ o „samo“ 30,000 Eura. Ali između redova je riječ o puno većoj sumi novaca, jer ovaj pozitivan ishod presude otvara vrata mnogim drugim prevarenim kupcima koji će tijekom mjeseci koji slijede zasigurno pravnim putem potražiti svoj dio kolača, tj. kompenzacije. Stoga vrijedi već unaprijed zaključiti kako je Volkswagen i dalje u nebranom grožđu (da se izrazimo kulturno i pri tome izbjegnemo spomen na fekalije).

Volkswagenovi su se odvjetnici istog momenta pobunili protiv te presude, i to s ovom izjavom:

„Prema našem mišljenju, ne postoji pravna osnova za pritužbe klijenata. Kupci nisu pretrpjeli ni gubitke ni štetu. Vozila sigurna za svakodnevno korištenje i u to nema nikakve sumnje“. Dodaju i kako „Odluka Okružnog suda u Augsburgu time stoji u suprotnosti s višestrukim odlukama drugih sudova u sličnim slučajevima i sporovima“. I da stvar bude bolja, ako samo na trenutak maknemo na stranu sve dosadašnje priče (uključujući i onu odvratnu i neljudsku o studijama koje podrazumijevaju davljenje životinja u plinskim komorama), u ovoj žalbi zapravo i ima nešto…

Hoće li se sada javiti i ostali vlasnici ne bi li izvukli pokoju kunu s takvom vrhunskom “ponudom” za rabljeni auto? foto: Car Throttle

Mislim, nedvojbeno je da se Volkswagen ovom prepredenom igrom manipulacije ponio odvratno. Isto tako nema dvojbe oko toga da se godinama „Das Auto“ reklamirao kao nešto što nije. I time su kupci zapravo ispali budaletine, jer usprkos svemu definitivno postoji određeni postotak onih kojima je ekološki aspekt bitan barem otprilike koliko i ušteda na planu potrošnje goriva. Stoga je činjenica da se VW ponio poput nekog korumpiranog političara i to zaslužuje kaznu. No ako VW izgubi žalbu, postoji velika vjerojatnost da će drugi vlasnici raznoraznih „uljara“ tražiti kompletnu naknadu, a to možda ipak nije u redu. Jer u krajnjoj liniji isto tako vjerujem da postoje oni koji bi na pitanje „ekologija ili ušteda“ bez razmišljanja odgovorili „ušteda“, ali kako to obično biva, takvi će najvjerojatnije sada kukati i praviti se prevarenima, ne bi li iskamčili koju kunu, euro, dolar ili drahmu. Samim time je uz dvoličnost proizvođača po tko zna koji puta demonstrirana i dvoličnost „običnih“ ljudi koji se zbog svojih Golfova i Passata sad odjednom ponašaju poput Severine i njenog globalno poznatog pornića. Ali to je stvar ljudske prirode i tu pomoći nema.

Kad bi svi došli tražiti “svoje” natrag, ovakvih scena bilo bi sve više… (ilustracija) foto: Zefirka

Sve u svemu, VW danas ima oko 11 milijuna prodanih Diesel vozila diljem svijeta. I svi su inicijalno bili opremljeni softverom za varanje pri mjerenju emisijskih plinova. Zbog toga se u SAD-u Volkswagen već sagnuo po sapun i primio kaznu tamo gdje sunce ne sja. Ali to je „samo“ SAD, dok ostatak svijeta tek počinje brusiti noževe.

Vlasnici se u sklopu tužbi oslanjaju na sve i svašta – od kršenja zakona o zaštiti okoliša, pa sve do zanemarivanja korisnika. A tu „običan“ čovjek u civiliziranim zemljama itekako ima uporište i zakonsku podlogu. I zato je Volkswagen opet (ili bolje rečeno i dalje) u problemima – pogotovo ako nadalje sudovi masovno počnu pozitivno rješavati presude, kao što je to bio slučaj u Augsburgu. Jer bi se tada sva do ovog momenta isplaćena lova mogla učiniti poput plaćanja runde za kavu u kvartovskom bircu – i to ne one s mlijekom. I zato je možda bolje u ovom momentu ne izvoditi nikakve zaključke, jer kada se ljudska priroda umiješa, stvari obično postanu kompleksne i čudne do krajnjih granica. Stoga je možda bolje prešutjeti neke stvari dok se one ne pokažu u svom pravom svjetlu …a drama se ionako nastavlja. I mi ćemo je definitivno pratiti.

