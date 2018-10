Naučite što je podupravljanje odnosno proklizavanje prednjih kotača

Podupravljanje, za razliku od preupravljanja, rezultira proklizavanjem (gubitkom prianjanja) prednjih kotača automobila pa je prilikom podupravljanja vozilom potreban je širi luk kako bi se savladao zavoj, a postoji i velika opasnost od izlijetanja s ceste.

Ipak, podupravljanje se smatra “stabilnim” stanjem vozila, za razliku od zanošenja stražnjeg dijela vozila.

Faktori koji utječu na podupravljanje

Najčešći uzroci podupravljanja su ubrzanje ili kočenje unutar zavoja, prebrz ulazak u zavoj, te lošiji uvjeti prianjanja (mokar, zaleđen i općenito sklizak kolnik).

Slično kao i kod preupravljanja, i kod podupravljanja vozilom postoje aktivni i pasivni uzroci podupravljanja. Aktivni uzroci su rezultat upravljanja vozilom, dok su pasivni rezultat svojstava i konfiguracije vozila.

Aktivni uzroci podupravljanja:

– Ubrzanje i kočenje u zavoju

– Nagli pokreti upravljačem

– Promjena težišta automobila

– Prevelika brzina ulaska u zavoj

Pasivni uzroci podupravljanja:

– Vrsta i tlak pneumatika

– Raspodjela mase vozila (neravnoteža)

– Postavke ovjesa

– Postavke vozila

Prepoznavanje (simptomi) podupravljanja

Prilikom podupravljanja vozila javlja se osjećaj kao da je upravljač lakši, a zatim vjerojatno slijedi škripanje prednjih pneumatika. Vozilo “hvata” putanju prema vanjskoj (suprotnoj) strani zavoja.

Ispravljanje podupravljanja vozilom

Prva najbolja stvar nakon što osjetite podupravljanje je zaustaviti prijenos sile na kotače, a to se postiže upotrebom spojke (potom po mogućnosti ubaciti u neutralnu brzinu). Vozila s automatik mjenjačem će automatski odvojiti vučnu silu ako naglo maknete nogu s gasa (upravo zbog ovakve opasnosti). U isto vrijeme lagano popustite okret upravljača. Ovo će vam gotovo sigurno vratiti kontrolu nad vozilom.

Kada popustite okret upravljača, te pritisnete spojku osjetit ćete jak trzaj koji će Vas “katapultirati” u smjeru u kojem su okrenuti kotači (unutarnja strana zavoja), a to je upravo ono što želimo. Ovo je rezultat povratka sile prianjanja između pneumatika i podloge, a trzaj je jači što su kotači okrenutiji od smjera klizanja!

To je sve što trebate znati kako biste sigurno povratili kontrolu nad vozilom. Postoje određene situacije gdje se kontrola može povratiti i na nešto drugačiji način, a kako bi se na takav (najbolji i najsigurniji) način ispravilo podupravljanje, važno je znati uzrok! Prema tome ćemo savjete za povratak kontrole nad vozilom podijeliti u nekoliko karakterističnih slučajeva:

Ubrzanje i kočenje u zavoju

Kod vozila za pogonom na prednje kotače, u zavoju, prilikom ubrzavanja, svi zahtjevi za prianjanje su na prednjim kotačima. Ako sile prianjanja kotača koristite za ubrzanje, manje Vam ih je dostupno za upravljanje, i obrnuto. Stoga, ovakvu situaciju je moguće vrlo lako ispraviti smanjenjem snage ili smanjenjem intenziteta upravljanja (pokreta upravljačem). Smanjenjem snage (gasa) je najprihvatljivije u ovakvoj situaciji, dobra stvar je što se time dobije i prijenos težišta vozila prema naprijed, a potom je dovoljna i najmanja korekcija upravljačem kako bi se vratili u normalu.

Kod vozila s pogonom na stražnje kotače, prednji kotači su otporniji na podupravljanje. Ovo je rezultat toga što se za prijenos snage (pogon) koriste stražnji kotači, a za upravljanje prednji, stoga su sile prianjanja podijeljene. Ako relativno brzo prilazite zavoju upravljajući ovakvim vozilom, vrlo vjerojatno je da ćete ipak izazvati proklizavanje stražnjih kotača (preupravljanje).

Prilikom kočenja u zavoju značajno se koriste mogućnosti prianjanja Vašeg vozila, a sve to uslijed prijenosa težišta vozila unaprijed. I najobičniji pokret upravljača, u ovoj situaciji, može rezultirati podupravljanjem. Ako se to pak dogodi, odustanite od savladavanja zavoja, najbolje šanse imate ako kočite po pravocrtnoj liniji. Ipak, ako se nalazite pri sredini zavoja – kočenje po ravnoj crti i ne zvuči baš kao pametna ideja, bolja strategija je lagano popuštanje kočnice što će poboljšati adhezijske sile (prianjanje) koje možete iskoristiti za upravljanje, te tako uspješno savladati zavoj.

Prebrz ulazak u zavoj

Ako u zavoj ulazite prebrzo, sami tražite nevolju. Ako se uslijed takvog ulaska u zavoj dogodi podupravljanje, u ozbiljnim ste problemima. Ipak, nije sve izgubljeno. Zadnja mogućnost je lagani dodir kočnice… Da, već ste pomislili: “pa kako kočnica, to će samo povećati zahtjeve ionako opterećenih guma!?” To je točno, ali svakako ste već izvan kontrole nad vozilom, a laganim dodirom na kočnicu moguće je da će se dogoditi prijenos težišta vozila unaprijed, što će rezultirati malim (umjetnim) povećanjem mogućnosti prianjanja vaših pneumatika. Ovo ipak nije garantirano. Uostalom, pravilo je da se u zavoj ulazi manjom brzinom, a na izlazu se koristi svom snagom!

Uvjeti slabijeg prianjanja

Ako vozite brzo i uletite u zavoj te primijetite slabije prianjanje uslijed vode, leda, ili motornog ulja, vrijeme je da se pomolite i pomislite na to koliko ste do sada bili sretni u životu. Ako pak ni do sada niste bili posebno sretni – ne brinite, jer Vas to neće još dugo zabrinjavati. U ovakvim uvjetima valja biti krajnje oprezan i prilagoditi brzinu!

Jednostavne preinake koje smanjuju šansu podupravljanja.

Općenito, smanjiti mogućnost podupravljanja možete upravljajući laganim (nježnim) pokretima upravljačem, ne ulaziti brzo u zavoje niti naglo ubrzavati pri izlasku iz istih, te izbjegavanjem kočenja u zavoju.

Konkretne preinake:

Omekšajte prednje opruge

Smanjite tlak u prednjim pneumaticima

Koristite “mekše” prednje pneumatike

Povećajte silu/pritisak na prednji dio vozila (ako ne utječe negativno na aerodinamičnost).