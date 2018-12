Direktor developerske tvrtke otvorio Instagram profil svom novom BMW-u!

Nizozemska investicija stigla je u Zagreb i Split zahvaljujući njegovom trudu i hrabrosti da preuzme vođenje nove softverske tvrtke Typeqast.



Marko, osim što je CEO programerske tvrtke Typeqast, veliki je obožavatelj automobila marke BMW. Marko je spojio dvije ljubavi u jednu: fotografiju i automobile te svom novom mezimcu otvorio instagram profil (bmw_g30_split).

Odlučili smo provjeriti kako i na koji način tech-freakovi biraju automobile pa smo Marku postavili par pitanja:

Prednosti automobila koji voziš?

Trenutno vozim BMW serije 5 M Sport, za BMW znalce model G30. Prednosti toga auta su po meni u prvom redu dimenzije samog auta što dosta daje na zadovoljstvu u vožnji i udobnosti. Ovo meni dosta znači u sferi poslovnog auta budući da imam česta službena putovanja iz Splita do Zagreba pa se takva vožnja niti ne osjeti. Također, spomenuo bih sigurnost u vožnji kao jednu od najvećih prednosti. Ono što bih istaknuo kao cool stvar je to što auto ima kamere koje stalno snimaju cestu ispred sebe u vožnji i mogu detektirati mogućnost naleta na vozila ili pješaka. Moram priznati, u par situacija me naprosto oduševila preciznost tog sustava. Iako mi je licemjerno spominjati nisku potrošnju kao jednu od prednosti za auto koji je više klase, zaista je zanimljivo vidjeti koliko daleko je otišla tehnologija proizvodnje motora.

S obzirom da imaš obitelj, odgovara li tvoj auto i njihovim potrebama?

Mogu slobodno reći da je on obiteljski auto i za našu četveročlanu obitelj je više nego dovoljan. U njega nam stane sve što nam treba, kolica, sjedalice i ostale stvari koje dolaze u paketu s djecom.

Mane automobila koji voziš?

Budući da sam ja BMW fan, teško mi je nabrojati neke mane BMW-a. Definitivno visoka cijena, ali s druge strane, za tu cijenu se zna što dobivate.

Koje si sve automobile imao prije ovog?

U studentskim danima sam imao male studentske autiće: Renault 5 i Renault Twingo. Međutim čim sam došao u poziciju da imam malo konkretnija primanja, a s obzirom na ljubav prema BMW-u, kupio sam sebi BMW serije 3. Novog. Mislim da sam jedna od rijetkih osoba koja je odmah nakon faksa odlučila sebi kupiti novi auto i to odmah auto više klase i tako visoke cijene. Pri tom sam nekih godinu dana štedio kao lud da skupim za polog za kredit. Nakon toga, kad je izašla nova generacija serije 3, opet sam napravio sličnu stvar. Petica koju trenutno vozim mi je treći BMW u nizu. Kad ću stati, nemam pojma. Napravit ćemo opet intervju za 10 godina.

Zašto baš ovaj automobil? Što ti se najviše sviđa kod njega?

Nisam ljubitelj futurističkog dizajna u auto industriji, volim klasične limuzine, klasičnog izgleda, ali da su tehnološki u 21. stoljeću. A BMW-ovi automobili su upravo takvi. Volim aute koji su nakrcani modernom tehnologijom, poput raznih integracija s mobitelom, Apple Car Play-a, kamera, senzora i sl. Primjerice, ova petica ima daljinsko parkiranje pomoću ključa bez ulaska u vozilo. Budući da sam tech geek jer se bavim softverom cijeli život, ovo mi je nešto što me dosta privlači određenim autima. Po meni auto koji vozim ima savršenu kombinaciju klasičnog dizajna ozbiljne limuzine, tehnologije 21. stoljeća i sportskog duha.



S obzirom na urede koje Typeqast ima u Zagrebu i Splitu, često si na autocesti. Što ti se najviše sviđa prilikom vožnje na toj relaciji?

Autocesta ST-ZG je uvijek putovanje kroz sva 4 godišnja doba. U Dalmaciji jedno vrijeme, nakon sv. Roka sasvim drugi planet, u Zagrebu nešto treće. To je uvijek avantura.

Sjedište tvrtke je u Amsterdamu, jesi li ikada išao tamo svojim automobilom i koje su razlike putovanja s avionom i autom?

Da, sjedište tvrtke mi je u Amsterdamu, ali nisam još išao do Nizozemske autom, iako sam konstantno tamo. Prvenstveno što je to putovanje od cijelog dana, dva dana s odmorom na pola puta. Možda kada bih nekako spojio ugodno s korisnim pa napravio auto avanturu po Europi i usput obavio posao u Amsterdamu.

Jesi li ikada pokupio kaznu za prebrzu vožnju?

Mogu se pohvaliti da do sada nisam. Ali zato što stvarno ne vozim brzo, to me ne pali nimalo. Zauzvrat imam neke druge kazne kao prolaz kroz crveno (za koje i dalje tvrdim da je bilo žuto). 4-5 puta mi je pauk digao auto, što u Splitu uopće nije teško ostvariti s obzirom na stanje gradske infrastrukture s parkiralištima.

Zašto si otvorio Instagram profil svom automobilu?

Da, moj auto je jedan od rijetkih u Hrvatskoj koji ima svoj Instagram profil. Zašto? I sam pratim ne znam ni sam koliko svakakvih profila na temu auto industrije. Tako da sam odlučio jedan dan da imam i ja svog konja za social media utrku. To je čisto stvar razbibrige i ubijanja vremena, ništa ozbiljno. Nemam namjeru postati BMW-ov influencer ni monetizirati taj profil (osim ako Tomić neće malo pogurati).

Ideš li na posao s automobilom i ako da, imaš li problema s parkingom?

Da, kao i velika većina stanovnika Splita idem autom na posao. Kod nas u Splitu je kultura javnog prijevoza jako niska, prvenstveno zbog katastrofalnog stanja javnog prijevoza. Budući da svi idu autom na posao, svaki dan imamo isti problem s nedostatkom parking mjesta u gradu. Mi smo u tvrtki doskočili tom problemu na način da smo zaposlenicima omogućili plaćeni parking u krugu zgrade. To je jedan od benefita koji dajemo zaposlenicima, a koji im barem malo olakšava život kao vozačima u Splitu. Kao što sam već rekao, većina nas dolazi autom na posao i svima je stalo do toga da ih možemo parkirati na sigurnom mjestu. Istu stvar sada radimo i u našem zagrebačkom uredu.



Koliko daleko putuješ za vrijeme godišnjih odmora?

Ne volim jako duge vožnje, što je, priznajem, čudno s obzirom da vozim auto koji je namijenjen baš za duge vožnje. Mislim da moji zaposlenici voze duže relacije od mene kad su na godišnjem. S obzirom da mi u Typeqastu u prosjeku imamo godišnji odmor u prosjeku od 25 do 30 dana, zaista svatko skupi pozamašan broj kilometara.

Poruka čitateljima portala Automobili.hr

Poruka mlađoj populaciji koji su kao i ja možda zaljubljenici u aute: radite i ulažite u svoje znanje i jednog dana ćete sebi priuštiti ono o čemu sanjate. Moji zaposlenici i ja imamo tu sreću da radimo profesiju u kojoj su plaće iznad prosjeka i uživamo u svim benefitima koje nam ovaj posao donosi.

Pogledajte na kojim sve projektima radi Marko i njegova ekipa developera u Typeqastu te koje su pozicije trenutno otvorene u Splitu i Zagrebu.