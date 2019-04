Loše vijesti za vozače: Od idućeg tjedna cijena litre benzina mogla bi premašiti 11 kuna

Benzin kod nas trenutno košta kao i 2012. kada se za barel nafte plaćalo 123 dolara ili 70% više (trenutna cijena mu je 75 dolara po barelu), stoga je zanimljivo proučavati cijene na domaćem tržištu goriva, koje prate kretanja na svjetskim tržištima kada nafta poskupljuje, ali ne i kada pojeftinjuje.

Kad cijene goriva raste, raste i kod nas, no kad cijena barela padne kod nas ona ne pada… foto: Pexels

Tržište nafte oduvijek ovisi o globalnoj politici koja svojim potezima determinira cijenu crnog zlata, ali svaka promjena na njemu izaziva jake udare na džepove svakog građanina. Od početka godine tako je, ponajprije zbog krize vlasti u Venezueli i novih zaoštravanja odnosa s Iranom, a onda i dugotrajne akcije smanjenja proizvodnje najvećih proizvođača nafte, cijena sirove nafte narasla 40 posto, piše Večernji list.

Ovakav trend na prvu itekako može djelovati zabrinjavajuć, no slične su skokove u protekle dvije godine pratile korekcije cijena nadolje pa bi logičnije bilo očekivati ponovni pad cijena na svjetskim tržištima nego njihov stabilan rast, naročito ako se u analizu uzme u obzir i hlađenje svjetske ekonomije. U globalno političkom smislu potencijal proizvodnje veći je nego ikad dosad s obzirom na američku industriju škriljevca, no ponuda se regulira kartelovskim sporazumima. Stoga je puno zanimljivije proučavati kretanje cijena na našem domaćem tržištu goriva, koje “prate kretanja” na svjetskim tržištima (samo kada nafta poskupljuje, no ne i kada ona pojeftinjuje).

Prema nekim najavama u sljedećim bi se tjednima cijena litre benzina mogla premašiti antonimnih 11 kuna, iako se sirova nafta prodaje po nižoj cijeni od 75 dolara po barelu. Iste te cijene goriva imali smo davne 2012 godine kada se sirova nafta prodavala po visokih 123 dolara po barelu. Ono što je također zanimljivo je da je cijena kod nas bila jednaka tome i u listopadu prošle godine kada se barel nafte prodavao po 85 dolara.

Zašto je to tako?

Jedan dio odgovora leži u trošarinama koje su u posljednjih sedam godina narasle i prilagodile se europskim pravilima.

Prethodno spomenute 2012 godine trošarina na litru benzina se plaćala 3 kuna, a danas se ona više približila cijeni od 4 kuna, no porast je vidljiv i u maloprodaji zbog porasta marže koja iznosi oko 1 kune po litri. Čim skoči cijena goriva, automatski poskupljuju i putovanja, trošak transporta se ugrađuje u konačnu cijenu bilo koje robe, tako poskupljuje velika većina svih proizvoda pa postoji opravdan strah potrošača od generalnog cjenovnog udara!

Od skupljeg goriva profitira jedino država koja na višoj cijeni nafte zarađuje većim prilivima trošarina i PDV-a u državni proračun.