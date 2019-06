Ljetne igre: Uništavanje automobila zbog krivog parkiranja – tko je ovdje zapravo (više) kriv!?

Umjesto da uživaju u ljepoti predivne obale, posjete dinosaur Park, ili zarone do olupina potopljenog Admiralskog broda Vis, ljudi se na moru bave nekim drugim stvarima… Pa zar je to toga došlo!?

Ovog dvostrukog produženog vikenda mnogi su se uputili prema moru ne bi li uhvatili malo sunca, morske soli i napunili baterije od svakodnevnih stresova. No za neke i dolazak na plažu može izazvati stres, pogotovo ako ste se tamo uputili automobilom, a mjesta za parking znamo nema koliko bi svi htjeli.

Dok su jedni na Premanturi ovih dana tjerali ljude s plaže pod izlikom da imaju koncesiju na istu, te upotrijebili silu (gravitacije) i kajak, drugi su u blizini (Uvala Polje) imali okršaja druge vrste.

Prema slikama koje su jučer objavljene na Facebook stranici “Parkiram kao idiot“, vidimo podulje vozilo marke Peugeot koje je bočno parkirano umjesto okomito kako bi se ostavilo što više slobodnog mjesta i za druge.

Pretpostavljamo da je to razlog zašto je (nama nepoznata osoba) odlučila uzeti “tjeranje pravde” u svoje ruke, te dati do znanja kako ovakvo parkiranje u najmanju ruku nije korektno. Loša procjena parkiranja u ovom slučaju nije sporna, moglo se to i ljepše izvesti, no ono što je zapravo problem jest upravo način na koji se to pokušalo prenijeti vlasniku dotičnog vozila. Nije li ipak malo previše nečini automobil zatrpati gumama, loncima, te ga izšarati po haubi natpisom “seljačina”, te po krovu s porukom “Jako si pametan! “Bušenje guma” (pa izvoli)”?

Kao što se može i iščitati iz mase komentara na ovu objavu ljudi uglavnom kritiziraju ovakav postupak uzimanja pravde u svoje ruke, jer je to uništavanje tuđe imovine što je u konačnici i gora stvar od one na koju je počinitelj htio skrenuti pozornost. Naravno, postoji i nekolicina onih koji jednostavno misle da je ovakav način “upozorenja” opravdan.

Pitamo se što vi mislite o ovoj situaciji, tko je tu zapravo pogriješio (više)!?