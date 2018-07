Lamborghini i nešto stvarno posebno

Ali stvarno…

Svijet je jedno blesavo i čudno mjesto. I to svi znamo, samo neki toga ponekad baš i nisu svjesni. Kroz povijest smo svjedočili svakojakim glupostima – ratovima, masakrima, štrajkovima, izgladnjivanjima i spaljivanjima ljudi na lomači samo zato što je susjeda tako rekla. Bilo je naravno i dobrih stvari. Nježnih stvari. Pozitivnih stvari i primjera dobrote, dragosti i veselja zbog kojih je čovječanstvo zapravo jako teško mrziti iako se mnogi trude. No svijet je i dalje blesav i čudan, te iz dana u dan postaje sve čudniji. Pa ako ste mislili da se npr. “suđenje lešu” (koje je nekada davno izveo katolički otac, tj. Papa Stjepan šesti) ili pak utrkivanje ljudi koji u hlačama imaju pet tvorova može klasificirati kao nešto u najmanju ruku čudno, vjerujte da primjera ima još milijardu. No čovječanstvo je oduvijek stremilo u neke smiješne, čudne i bolesne vode, a danas još imamo i internet, te društvene mreže na kojima svijetu stvarno svaka budala može pokazati ono najbolje (ili najgore) od sebe.

Dvije dekade dekadencije na jednoj fotografiji. foto: YouTube

No kakve to sad ima veze s Lamborghinijem? Pa recimo ne baš direktne, jer današnji Papa ne iskapa leševe osnivača tvrtke i ne dovodi ih na sud, a i Lamborghini vode pametni ljudi, pa to nije ni potrebno.

No svejedno je ovaj uvod imao smisla, jer Lamborghini od svojih početaka savršeno kombinira i ono čudno i ono blesavo, te takav paket nudi kao nešto apsolutno fascinantno. A ova je Miura savršen dokaz toj tvrdnji.

Ukratko, radi se o Lamborghinijevom modelu bez kojeg današnji super-automobili vjerojatno nikada ne bi postojali, tj. barem ne bi postojali u obliku u kakvom ih poznajemo danas. Riječ je o vječno prelijepoj Miuri i tu leži jedan dio fascinacije. Ali samo jedan, jer vjerovali ili ne, ima još.

Lamborghini Miura jedan je od onih automobila koji su s vremenom evoluirali i pretvarali se iz vina u još bolje vino (da iskoristim enološku metaforiku, kad je već pala na um). Za mnoge je finalna evolucija ovog legendarnog modela bila „Jota“, ali za neke koji ipak znaju bolje, ta je verzija Miure bila samo početak otvaranja bezgraničnog potencijala ovog predivnog automobila. Miura je hranila ego svojih vlasnika i snove onih kojima vlasništvo nad ovim automobilom poradi materijalnog stanja nije predstavljalo opciju. A Jota je bila još posebnija od već ionako posebnog, ali i pogibeljna čak i u rukama profesionalaca. Stoga su oci Lamborghinija nakon jedne razbijene Jote i nekoliko sati nagovaranja od strane tadašnjeg trkača pod imenom Bob Wallace dali pristanak za stvaranje daljnje evolucije posebne verzije Miure.

Ovo je Miura Jota iz 1971. godine. foto: AutoBlog

Miura koja je nastala iz svega toga dobila je tek kratak sufiks: SVJ. I s obzirom na to da najvjerojatnije nikada niste čuli za ovu verziju prvog super-sportskog automobila na svijetu, za to postoji jedno jako dobro objašnjenje: Miura SVJ je drugi naziv za Miuru Jota, tj. za posebnu verziju već ionako posebnog automobila. No Jota je u ovom slučaju ispala tek bazom za automobil koji je nastao iz dodatne revizije te već revidirane verzije, i to na nagovor gore spomenutog Boba Wallacea u kombinaciji s nekolicinom klijenata koji su još tamo negdje šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog stoljeća željeli sumanuto juriti u svom super-automobilu.

Stoga krenimo redom…

A ovo je Miura SVR – jedna-jedina. foto: Lamborghini

Sama razrada i izrada za Miuru SVR trajala je nekih 18 mjeseci. Za sklapanje automobila na hrpu korištena je šasija br. 3781, motor je bio pod kodnim brojem 2511, a broj karoserije glasio je 383 i na svijet je prvotno došao montiran na Miuru S tamo negdje 1968. godine. Stoga je baza bila konkretna, korektna i potpisana od strane g. Ferruccia i njegove ekipe tvrdoglavih ovisnika o brzini.

E ovo se zove nudizam… foto: Lamborghini

Prvenstveno je ova sklopljena Miura S odaslana u svijet 1968. godine, odnosno točnije u Torino poradi salona automobila koji se tamo održavao. Tijekom idućih nekoliko godina, ovaj se automobil doslovce šetao od vlasnika do vlasnika, da bi kao deveti vlasnik 1974. godine papirologiju potpisao g. Heinz Straber. U njegovom je vlasništvu Miura S trebala biti transformirana u Miuru SVJ. No Nijemac je imao još daljnjih planova, pa je s vremenom transformacija otišla u smjeru automobila koji upravo gledate na fotografijama.

…i istovremena sportska elegancija.

Ova je posebno naručena varijacija na temu Miure dobila sufiks SVR, te se tamo u vlasništvu Herr. Strabera zadržala tamo negdje do 1976. godine, kada je vlasništvo preuzeo Japanac pod imenom Hiromitsu Ito – ovisnik o skupocjenim sportskim automobilima. Dotični je gospodin ubrzo nakon preuzimanja vlasništva nad ovim unikatnim automobilom dozvolio da se njegova Miura SVR ovjekovječi u japanskom Manga-stripu (a kasnije i filmu) pod nazivom „Circuit no Ōkami“, odnosno „Circuit Wolf“, kako su ovaj strip i film s vremenom upoznali ljudi izvan zemlje izlazećeg sunca. Stoga ova Miura ne samo da je posebna, te da predstavlja poster-materijal za one najluđe zaljubljenike u automobile iz Sant´Agate Bolognese, već je SVR postao i medijski eksponat koji i dan-danas oko sebe okuplja zaljubljenike u strip i filmsku umjetnost. A što je najbolje od svega, mnogi fanatični zaljubljenici u svijet automobila o ovom Lamborghinijevom čudu nisu imali pojma.

Dokaz da ekrani nikome ne trebaju. foto: Lamborghini

Danas je Lamborghini Miura SVR još uvijek s japanskom domovnicom, ali za razliku od sedamdesetih godina prošlog stoljeća i hrpetine vlasnika koji su je imali u svojim garažama, ovaj je puta automobil restauriran od nule. Sam projekt restauracije trajao je punih 19 mjeseci i tijekom tog vremena su inženjeri u Lamborghiniju imali itekako velikih problema oko sklapanja pojedinih dijelova i komponenata.

Naime, kako kaže direktor Lamborghinijeve divizije pod nazivom „Polo Storico“, g. Paolo Gabrielli, „Morali smo totalno preokrenuti način i pristup na koji inače funkcioniramo u poslu. Originalne sheme i dokumentacija nisu baš bili od velike pomoći, jer Miura SVR u odnosu na bazu iz koje je izvedena ima jako malo zajedničkih točaka“.

Dodaje i kako je „Automobil iz Japana došao u komadima, ali i u kompletnom izdanju što se tiče dijelova. Svi su bili tu. No ekstenzivne prerade i dorade na njima jednostavno se ni po čemu nisu preklapale s nacrtima iz 1974. godine koje smo planirali koristiti tijekom restauracije, pa je na kraju riječ o kompletno novom pristupu i novom tlu za koje smo jednostavno morali izmisliti način kako bismo projekt restauracije uspješno završili“.

Dakle, ovo što gledate definitivno jest komadić automobilske povijesti. I to jedan od njenih najsjajnijih i najimpozantnijih dijelova, te s potpisom jedne od najluđih i najtvrdoglavijih tvrtki koje su ikada nastanjivale svijet automobila.

Ova je Miura unikat, i u to nema sumnje. No istovremeno je riječ o automobilu koji savršeno ocrtava kako su nekada izgledali eksperimenti s performansama koji nisu podrazumijevali krivi način razmišljanja, odnosno hrpetinu opreme, tehnologije i ljudske pretencioznosti. I zato je Lamborghini Miura SVR jedan apsolutno poseban automobil, te nam svima zajedno može biti drago da ova unikatna legenda i dan-danas živi.