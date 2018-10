Lada Niva i „fail“ na aukciji

OK…kombinacija „Lada“ i „aukcija“ za većinu baš i ne idu u sklopu iste rečenice. Ali ova se Lada nedavno ipak našla na jednoj. No rezultatno stanje oko prodaje ispalo je ispod svih očekivanja.

RM Sotheby´s u svijetu aukcija ima itekako bitno mjesto. Jer upravo su aukcije u organizaciji ove ekipe tijekom posljednjih godina ponudile itekako puno legendarnih automobila, te njihovim vlasnicima donijele hrpetine i hrpetine novaca. Zato su vlasnici ove Lade očekivali barem sličan tretman, jer na kraju krajeva baš i nije riječ o Ladi kakva se viđa svaki dan. Ukratko, riječ je o trkaćoj Nivi iz 1981. godine. Ali takav opis nije ni sluga stvarnom stanju i namjeni ovog automobila, jer se u suštini radi o Ladi koja je nastupila na Rallyju Paris-Dakar. I time je riječ o jednom od najposebnijih automobila koji su ikad s one strane „željezne zavjese“ izašli u svijet.

U početku, tj. 1979. godine u sklopu premijernog pojavljivanja na ovom ultra-slavnom i mega-teškom Rallyju, na startu se pojavilo pet ruskih Lada Niva. No na sveopće iznenađenje, za volanom nije bilo niti jednog Rusa, već sami Francuzi. No to zapravo i nije bitno. Ono što pak jest svodi se na plasman koji su Nive ostvarile među konkurencijom: 28. mjesto koje je osvojio najbolje plasirani Ladin vozač Pierre Minonzio, te Christian Duboscq na 42. mjestu unutar ukupnog plasmana te godine. Ostatak ekipe pod imenima Françoise Rayer, Claude Renault i Pierre Dagoury svoje Nive nisu uspjeli dovesti do cilja. No ni to zapravo nije bitno – barem ne poput činjenice da je Lada Niva nastupila na ovom sveopće poznatom natjecanju.

Ova je Niva na putu od Pariza do Dakara nastupila dvije godine kasnije, odnosno 1981. godine. I nije uspješno završila taj nenormalno naporan test izdržljivosti i kvalitete. Doduše, te je godine jedna druga Niva stigla čak i do trona, osvojivši treće mjesto u ukupnom poretku, ali to nije ovaj napušteni i poprilično jadan primjerak komunističke vizije trkaćeg terenca. Stoga ova Niva baš i nema puno lovorika iza sebe, ali svejedno predstavlja vrijednu crticu u moru teksta koji je ovaj slavni Rally ostavio iza sebe.

A koliko vrijednu? Hm…recimo to ovako: ni približno očekivanom.

Naime, prije nekoliko dana je ova Lada Niva s brojem šasije 2121 0039424 na aukciju došla bez rezerve i vlasnici su se nadali iz nje izvući oko 50,000 funti. No kada je posljednje zvonce označilo kraj aukcije za automobil pod rednim brojem 114, cijena je zapela na tek nešto više od 10% tog iznosa, odnosno na 4,600 funti ili 5,270 eura. Dakle, inicijalna očekivanja bila su daleko prenapuhana, pa je postignuta cijena ispala tek šakom u oko. Pogotovo kada uzmemo u obzir da se npr. Porsche 959 Paris Dakar iz istih godina prodaje za 3-4 milijuna dolara po komadu.

Stoga vrijedi zaključiti da još uvijek ne postoji tržište za slavne Lade, a to je pak malčice tužno. Jer ako pogledamo devet tvornica, desetak naziva i još toliko tržišta u kojima se Lada Niva svijetu nudi još od 1977. godine, dobivamo jedan od onih „vječnih“ modela. Čak ni Mercedes-Benz G-klase nema toliku tradiciju, jer je na tržište stigao pune dvije godine kasnije. No sve to očito nije važno kupcima, jer Niva usprkos svojim kvalitetama (a ima ih) uvijek nekako stoji na dnu liste poželjnih terenaca. A to ovakav rezultat na aukciji jedne od onih „slavnih“ Niva itekako zorno pokazuje.