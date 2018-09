Lada 4×4 Vision – Je li ovo nova Lada Niva!?

Vrlo je moguće da je ovo buduća Nova Lada Niva. Možda neće izgledati baš ovako ali koncept svakako obećava!

Lada 4×4 Vision – Nova Lada Niva? foto: Auto

Na autosalonu u Moskvi koji se održava od 29. kolovoza do 9. rujna 2018. godine AvtoVAZ je predstavio konceptni automobil Lada 4×4 Vision. Odmah se postavlja pitanje je li to pravi nasljednik legendarne Nive? Izgledom jako je sličan automobilu Dacia Duster, što ne treba biti čudno s obzirom na to kako je ovaj ruski proizvođač automobila dio Grupe Renault.

Lada 4×4 Vision – Nova Lada Niva? foto: Auto

AvtoVAZ je dao informacije kako je Lada 4×4 Vision dugačka 4,2 metara, što je ipak za 10 cm kraće od Dustera, a široka je 1,8 metara uz udaljenost karoserije od tla 21 cm. Tu su i svi danas moderni karoserijski detalji kako se i očekuje od takve vrste vozila.

Radi se o konceptnom automobilu za koji nisu poznati drugi tehnički detalji, pa ostaje za sada tajna koji bi se motori ugrađivali, ali iz imena se da zaključiti kako će biti stalni 4×4 pogon. Nije poznato hoće li i kada iz ove studije nastati nasljednik legendarne Nive koji će se serijski proizvoditi.