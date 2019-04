Kojeg je godišta vaš automobil? Evo kolika je prosječna starost automobila u Hrvatskoj!

Vjerovali ili ne, ali statistika neumoljivo pokazuje kako je čak 69 posto registriranih automobila starija od 10 godina.

Upitali smo se kolika je prosječna starost voznog parka u Hrvatskoj? foto: Wikimedia

Statistika Centra za vozila Hrvatske (CVH) je doista neumoljivo točna i precizna. Znate li kako je prosječna starost automobila u Hrvatskoj starija od 10 godina? Vjerovali ili ne, ali statistika neumoljivo pokazuje kako je čak 69 posto registriranih automobila starija od 10 godina. Prema podacima CVH u 2018. godini u Hrvatskoj je ukupno bilo registrirano 2,167.996 vozila, a njihova prosječna starost je 13,5 godina. Dobri poznavaoci stanja na tržištu Hrvatske, kada su u pitanju automobili, ovakav podatak ne iznenađuje, jer uvoz, odnosno unos, rabljenih automobila značajno nadmašuje onih novih.

Prema izvoru CVH trenutačno je u Hrvatskoj registrirano 1,665.391 vozila M1 kategorije (motorna vozila za prijevoz putnika koja osim sjedišta vozača imaju još najviše 8 sjedišta, tj. osobni automobili i kombiji), a zanimljiv je podatak kako je od tog broja čak 69 posto registriranih vozila starije od 10 godina. Prema statistici prosječna starost vozila u 2008. godini je bila 9,8 godina, a tijekom 2019. godine prosječna starost je narasla na 12,5 godina.

U 2018. godini od registriranih 1.665.391 vozila M1 kategorije, oko 1,100.000 otpada na vozila starosti 10 godina i više (69%). Udio M1 vozila starih od 6 do 9 godina je oko 14% (230.000 vozila). Vozila starih od 2 do 5 godina ima 186.000, i do godinu dana starosti, oko 100.000 vozila (17,30%).

U N1 kategoriji u Hrvatskoj je trenutačno registrirano 135.054 vozila, od čega je 56 posto registriranih vozila starije od 10 godina. Istovremeno prosječna starost ovih vozila u Hrvatskoj je 10,5 godina. U N1 kategoriji prosječna starost vozila stara od 2 do 5 godina te nova vozila do godinu dana starosti, udio iznosi preko 30%. Prosječna starost vozila u N1 kategoriji konstantno je rasla od 2010. godine, a prošle godine se trend prvi put okrenuo i smanjila se za čak pola godine. Još malo statistike. U kategoriji L4 03 T je najveća prosječna starost registriranih vozila, dok u kategorijama L6 i L7 je najmanja prosječna starost registriranih vozila. Izvor: CVH