Kišoviti makadamski show – 9. Rally Show Santa Domenica 2018

Protekli vikend, 24. i 25. studenog 2018. bio je „onaj vikend“ za desetak tisuća ljubitelja brze vožnje, neasfaltiranih cesta te trkaćih automobila. Ukratko – rallya.

Simon Wagner – Gerald Winter – Škoda Fabia R5 – 9. Rally Show Santa Domenica 2018 – KasparPapir foto: Rally Show Santa Domenica

Gradići na sjeverozapadu Hrvatske, Sveta Nedelja i Samobor devetu godinu za redom bili su domaćini danas najvećeg rally show-a u srednjoj Europi – 9. Rally Show-a Santa Domenica. Utrka je to koja redovito privlači više od 100 rally posada iz desetak europskih zemalja. Drugačije nije bilo niti ove godine. Stotinjak trkaćih automobila, od kojih se njih 91 natjecalo u službenoj konkurenciji iz osam zemalja Europe garantiralo je spektakl. Uz to, konkurencija nikad nije bila jača. Nezaboravni trkaći vikend mogla je eventualno pokvariti kiša…

Škoda Fabia R5 posade Varkonyi/Makai ispred Fieste R5 glavnih sponzora utrke, Marca Carrare i Davora Belića iz Kaspar-Papira foto: Rally Show Santa Domenica

Ceremonija puna glamura

Tradicionalno, subotnja večer rezervirana je za svake godine sve glamurozniji ceremonijalni start točno u centru Svete Nedelje – na Trgu Ante Starčevića. Ceremonija je to koja označava službeni početak natjecanja. Na trgu je kao i svake godine postavljena startna rampa, koja je od prošle godine ukrašavana od strane ovogodišnjeg glavnog sponzora, svjetski poznate tvrtke Kaspar-Papir. Sve veći interes velikih firmi za suradnju s organizatorom, Auto Karting Klubom Sveta Nedelja samo potvrđuje da predan rad i velik trud donose rezultate. Tako se kao službeni „dobavljač goriva“ u ovu makadamsku priču uključio veliki Petrol, okoliš oko staze uređivan je Husqvarninim strojevima, a logistički dio natjecanja obavljan je Subaru vozilima iz tvrtke Subaru Auto Lončarić. Tokić i Valvoline pobrinuli su se za „ispravan rad natjecateljskih vozila“, a bilo je tu i još mnogo drugih, manjih pokrovitelja koji su omogućili napredak manifestacije iz godine u godinu. Predstavnici grada prepoznali su potencijal koji ovaj rally show donosi za turizam te se uključili u ukrašavanje trga. Rezultat je adventski ugođaj popraćen zvukom trkaćih automobila. Atmosferu je dodatno podigao i veliki vatromet Orion Pirotehnike. Da ne trošimo riječi suvišno, dovoljno je samo pretražiti fotografije s ovogodišnjeg Rally Show-a Santa Domenica na internetu.

Nenad Lončarić i Tomislav Pazman u prepoznatljivoj plavoj Subaru Imprezi WRX STi, na shakedown-u u Orešju foto: Rally Show Santa Domenica

Shakedown na Jezeru Orešje

Prošle godine u program „Santa Domenice“ premijerno je uveden tzv. shakedown. Naziv je to za službeni trening natjecanja. Ove godine, za njega se prijavilo 40 posada, uključujući sve pretendente na pobjedu. Njih je pak na ovogodišnjem izdanju bilo više no ikad. Brojka od 12 automobila „R5“ specifikacije značila je pravi „fajt“ za mjesta na pobjedničkom postolju. Za podsjetnik, „R5“ automobili tehnologijom su tik ispod donedavnih WRC automobila. Sudjeluju u Svjetskom Rally Prvenstvu u kategoriji „WRC 2“ te europskom i nacionalnim prvenstvima. Cijene novih kreću im se oko 300-tinjak tisuća eura, a održavanje istih sve je samo ne jeftino. Zato su takvi trkaći automobili najčešće u vlasništvu tvrtki koje se bave iznajmljivanjem vozila za utrke te tehničkom podrškom na istima. Brzinski ispit svetonedeljskog shakedown-a dugačak je 1,86 kilometara, a vozio se u pet prolazaka. Po prvi puta, uveden je i princip biranja startnih pozicija na utrci za petnaest najbržih vozača na shakedown-u. Najbolje vrijeme službenog treninga tako je postavio Mađar Sandor „Sasa“ Olle sa suvozačicom Rebekom Olle u Škodi Fabii R5, s vremenom 1:15.9 min. Drugo mjesto pripalo je još jednom Mađaru, Janosu Baloghu, također u Škodi Fabii R5. Njegovo vrijeme iznosilo je 1:16.9 min. Kao trećeplasirani završio je prošlogodišnji pobjednik Rally Show-a Santa Domenica, Peter Ranga, u još jednoj Škodi Fabii R5. Najbolje plasirana domaća posada bila je Juraj Šebalj/Ivan Pogačić u Hyundaiu i20 R5 na sedmom mjestu.

Rezultate shakedowna možete pogledati na linku.

Braća Ranga nastupila su kao duplići u jakoj Škodi Fabii R5, na slici mlađi brat Laszlo Ranga Jr. foto: Rally Show Santa Domenica

Najživlje šoderice na svijetu

Nedjeljno jutro započelo je prvim brzinskim ispitom utrke. Staza je kao i svake godine do sada smještena na najpopularnijim šodericama u Hrvatskoj, ako ne i šire. Riječ je o šljunčarama obitelji Horvat, Belak i Draclin, koji su srdačnim omogućavanjem održavanja utrke na istima učinili mnogo za hrvatski sport, a pogotovo autosport! Neki bi rekli: „Da je takvih ljudi više…“. Prvi brzinski ispit, nazvan „Savršćak Arena 1“ krenuo je oko 08:30 sati. Ovogodišnje izdanje natjecanja sastojalo se od četiri identična „brzinca“ duga 7,57 km. No, da ne bude sve bajno, pobrinuo se čimbenik s početka ovog članka – kiša je padala od jutra. Prvi je na stazu krenuo jedan od najtrofejnijih domaćih rally vozača, Nenad Lončarić, sa suvozačem Tomislavom Pazmanom u poznatoj plavoj Subaru Imprezi WRX Sti. Popularno zvani „Lonac“ stazu je odvozio za 6:38.3 minute, što ga je smjestilo na osmu poziciju nakon prve vožnje. Koliko su automobili „R5“ specifikacije superiorniji u odnosu na danas već pomalo vremešne R4 automobile ili automobile današnje „grupe N“ pokazuje vrijeme prvoplasiranog Simona Wagnera u Škodi Fabii R5 koji je postavio vrijeme od 6:14.5 minute. Drugo mjesto uzeo je Antal Kovacs u Ford Fiesti R5, dok se na treće mjesto plasirao Janos Balogh. Prošlogodišnji pobjednik, Peter Ranga već je na prvom brzinskom ispitu ispao iz borbe za obranu titule. Naime, usred vožnje najedanput se zamaglilo prednje vjetrobransko staklo njegove Škode te je morao zaustaviti vozilo uz stazu. Koštalo ga je to gotovo minutu. Previše za ovako kratak rally.

Mađarske trkaće Lade pravi su rally automobili koji dosežu cijene više od 20 tisuća eura foto: Milan Žitković Photography

Rally Show

Segment koji Rally Show Santa Domenicu razlikuje od drugih utrka prvenstveno je njezin „šou“ karakter. Tako se osim najjačih, automobila „R5“ klase, na startu našlo i pregršt drugih zanimljivih vozila. Za početak, valja spomenuti talijanskog showman-a Lorisa Rosatija koji je ponovno u Hrvatsku dovezao trokolicu Ape Proto. Trkaća je to trokolica s motorom iz Honde Hornet 600, ovjesom motocross motocikla te ostatkom vozila posebno načinjenim za utrke. U Savršćak je ponovno stigao velik broj mađarskih, trkaćih Lada koje svojim vožnjama „po boku“ mame osmjehe na licima brojnih gledatelja. Baš su gledatelji ti koji su pružili svojevrsno iznenađenje na ovogodišnjem izdanju „Santa Domenice“. Naime, očekivalo se kako će brojka gledatelja koji svake godine posjete manifestaciju (15-ak tisuća) drastično pasti zbog kiše koja se cijelu nedjelju bez prestanka obrušavala nad samoborskim podnebljem. Takve pretpostavke srećom nisu se pokazale točnima. Tijekom dana uz stazu se izmijenilo desetak tisuća gledatelja! Izuzetno je to pozitivna vijest za automobilizam u Hrvatskoj. Rally jest zanimljiv i atraktivan sport. Uz marljivost, trud i dobre ideje može postati i vrlo popularan sport u Hrvatskoj. To je činjenica. I točka. AKK Sveta Nedelja je to svakako dokazao.

Rally show #2

Uz trokolicu i brojne automobile sa stražnjim pogonom, startna lista bila je bogata mnogima najzanimljivijim automobilima, onima današnje „grupe N“. Riječ je o Mitsubishi Lancerima različitih evolucija, Subaru Imprezama, a tu su standardno i domaći Subaru Legacy GT također iz tvrtke Subaru Auto Lončarić, narančasta Toyota Celica GT-4 domaćeg Borisa Berakovića koji nije mogao pružiti potpuni šou radi sitnih tehničkih problema tijekom cijele utrke te mnogi drugi. Kako manifestacija Rally Show Santa Domenica raste, sve se češće oko njega počinju skupljati i poznata lica iz domaćih medija. Redoviti gost iz gledališta, pjevač Sandi Cenov ove se godine odlučio okušati i kao vozač. Uz suvozačicu Lanu Sutlović, koja je i sama nekad vozila utrke sjeo je u Mitsubishi Lancer EVO IX i završio svoju prvu „Santa Domenicu“. Vjerujemo da mu neće biti i posljednja. Jer kako kažu, kad jednom kreneš s utrkama, teško je stati.

Narančasta Toyota Celica GT-4 jednog od organizatora natjecanja, Borisa Berakovića uvijek je atrakcija. Ove godine sitni tehnički problemi nisu mu dopustili potpuni gušt foto: Milan Žitković Photography

Pobjeda Austrijancu

Vratimo se utrci za prvo mjesto. Simon Wagner sa suvozačem Geraldom Winterom u Škodi Fabii R5 držao je prvo mjesto od početka utrke uz najbolja vremena na dva brzinska ispita. Po jedan brzinac osvojili su Peter Ranga i Sandor Olle. Olle je, osvojivši posljednji brzinski ispit, s posljednje stepenice pobjedničkog postolja istisnuo Janosa Balogha te osvojio treće mjesto. Na drugom mjestu od početka natjecanja ustalio se Mađar Antal Kovacs sa suvozačem Gergom Istovicsom u Fiesti R5. Tako je ponovno, nakon godine pauze, pobjeda otišla u Autriju. Simon Wagner naslijedio je legendarnog Beppa Harracha, četverostrukog pobjednika svetonedeljske utrke. Kao najbolje plasirani Hrvat završio je Juraj Šebalj u Hyundaiu R5 na šestom mjestu, a iza njega su se smjestili Nenad Lončarić i Daniel Šaškin na trinaestom i četrnaestom mjestu.

Druga po jačini, nakon one „No Limit“ gdje su pobjednici ujedno i vodeći u ukupnom poretku jest klasa „Pro Sport“ – automobili od 1401-2000 ccm zapremnine motora. Najbrži je bio Mattias Ledin, gost iz daleke Švedske u konkurentnom Peugeotu 208 R2. Za drugu se poziciju izborio domaći Dario Šamec s Florianom Šalecom na suvozačkom mjestu njegova Peugeota 206 RC. Treći je bio uvijek drago viđen gost Wladica Rabrenović koji je vozio „duplića“ s Ledinovim Peugeotom 208 R2.

Najslabija, klasa „Sprint“ pripala je Nejcu Mraku u Suzuki Swiftu GTI ispred brata Jana Mraka u Roveru MG ZR 105 i sunarodnjaka im Roka Bodlaja u Škodi Fabii.

U „Production Car Trophy“-u pobjedu je odnio Nenad Lončarić (Subaru Impreza WRX STi) ispred Daniela Šaškina (Mitsubishi Lancer EVO IX) i Slovenca Janka Čebrona, također u Mitsubishi Lanceru EVO IX. U juniorskoj konkurenciji najbolji je bio Nejc Mrak u već spomenutom Suzuki Swiftu GTI ispred također spomenutog Roka Bodlaja u Škodi Fabii te Mađarice Dominike Lakatos u još jednom Suzukiju.

Ukupne rezultate možete pogledati na linku.

Daniel Vojvodić i Tajana Vojvodić-Pinky u Mitsubishi Lanceru EVO III na startnoj rampi Kaspar-Papira foto: Rally Show Santa Domenica

Iduće godine jubilarno, 10. izdanje

Vrijeme brzo leti. Tako će nam iduće godine stići već jubilarno, deseto izdanje danas najvećeg makadamskog rally show-a u srednjoj Europi. Organizatori se slažu, za tu prigodu moraju smisliti nešto posebno. Jedva čekamo vidjeti što će to biti. Do tada, organizatore čeka predan rad koji je započeo još prije završetka ovogodišnjeg izdanja manifestacije. Nas pak očekuje još dosta zanimljivosti vezanih za ovogodišnju „Santa Domenicu“. Jedna od njih je i već tradicionalna, jednosatna službena TV reportaža pod glavnom palicom Majde Lojo Pavlović, a brojne objave iskaču po medijima iz dana u dan. Jer rally je to, koji traje…

Sve aktualnosti pratite na Facebook stranici utrke.