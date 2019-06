Kineski “Bugatti, Audi, Lamborghini” za 4.500 €, koje jednostavno morate vidjeti!

Ali stvarno… Koja bi se država na svijetu odvažila napraviti nešto ovakvo?



Ako ste imalo ustrojeni kao mi ovdje, onda zasigurno sanjate super-automobilu u svom vlasništvu. Jer super-automobili svih generacija i godišta jednostavno predstavljaju ono nešto posebno. Uvijek vrijedno i uzbudljivo. Uostalom, zamislite samo kako bi izgledalo provesti svoje najbolje dane u društvu Aishwaryom Rai, Margot Robbie ili Charlize Theron, s time da svaka od njih na sebi ima i četiri kotača, odnosno da se poput nekog Transformera može na zamolbu pretvoriti u automobil. Ne bi li to bilo super?

Uglavnom, da…mi ovdje itekako cijenimo super-automobile i najiskrenije se nadamo da oni nikada neće izumrijeti. Jer ono najposebnije što svijet automobila danas ima svodi se upravo na njih.

Naravno, super-automobili imaju i nekoliko problematičnih strana. Nepraktični su do boli i nenormalno su komplicirani za održavanje. Nerijetko troše goriva poput omanje države, a onda je tu i vječni materijal za pobunu eko-mentalista, tj. koeficijenti koji podrazumijevaju zagađenje ovo malo zraka koji nam je na planeti Zemlji preostao za udisanje. No sve su to zapravo minorni problemi kada se u jednadžbu stavi onaj osnovni, a taj se pak svodi na cijenu. Jer dok prosječna plaća u Hrvata iznosi tek nekoliko tisuća kuna, prosječni super-automobil na tržište dolazi s cijenom od nekoliko stotina tisuća eura. A to pak u prijevodu znači da si prosječan čovjek jedan prosječan super-automobil ne može priuštiti niti za čitav radni vijek. I to bez da jede, pije, puši, oblači se i funkcionira poput normalnog ljudskog bića.

No srećom u taj su se dio priče o financijama (i opet) upetljali Kinezi kojima očito ništa nije sveto…

Tvrtka koja svoje dane provodi smišljajući klonove aktualnih super-automobila (ili barem onih koji su nekada bili aktualni) naziva se Shandong Fengde. I samo kratkim pregledom ponude ove tvrtke nije teško vidjeti da im je kloniranje jedan od osnovnih motiva egzistencije na tržištu. No kada se kineska auto-industrija pogleda malo bolje, nije teško vidjeti da je ova ekipa tek jedna u nizu klonera kakvih se ni oni s Camina u „Ratovima zvijezda“ ne bi posramili. Uglavnom, Kinezi i dan-danas ne posustaju s kopiranjem svega onog što zločesti i iskvareni zapad već desetljećima dizajnira, ali za razliku od Land Winda i nekih tome sličnih automobila, ovi pred vama su kopije nekih od najposebnijih automobila na svijetu. Svi su umanjeni, svi su na struju i svi koštaju sitniš.

Pa krenimo redom…

Klonirani Audi R8

Je li Tony Stark veća faca od Brucea Waynea? Hm…ako je suditi prema voznom parku, definitivno jest. Jer Iron Man za razliku od Batmana svoje dane ne provodi vozeći se u jadnom marketinški-orijentiranom produktu FCA-grupacije, već u nekolicini punokrvnih luksuznih i sportskih automobila od kojih je možda najpamtljiviji Audi R8.

Dotični je sportski Audi usprkos svojoj za ekipu iz Ingolstadta pomalo atipičnoj ideologiji ubrzo nakon pojavljivanja na tržištu oduševio mnoge. Jer izuzev zvuka i performansi, ovaj Audi raspolaže i s agresivnim dizajnom, hrpetinom luksuza i tehnologije, te je upotrebljiv na dnevnoj bazi. A to ga pak čini savršenim super-automobilom. A tako očito misle i Kinezi iz tvrtke Shandong Fengde, jer se upravo R8-ica našla na popisu klonova koje ovi kineski genijalci proizvode.

Riječ je o električnom automobilu koji dizajnom eksterijera kopira Audi R8 – i to besramno. Doduše, eksterijerom nalikuje na pretilog boksača s poremećajem rasta, ali Kineze to ne dira ni pet posto. Jer ovaj se Audi-klon nudi na tržište po cijeni od 34,999 kineskih novaca (odnosno Yuana) ili nekih 4,500 eura, ako bismo to preračunavali u novac s prostora „starog kontinenta“. Dakle, ako usporedimo cijene, jasno se vidi da ne morate biti Tony Stark kako biste uživali u svom primjerku Audija R8. Samo ne treba sitničariti oko pet krugova na logotipu, zdepaste karoserije koja stvarno djeluje bolesno, te interijera koji usprkos infotainment-sustavu i oblogama nalik drvetu djeluje poput zatvorskog WC-a u nekoj zemlji sedmog svijeta. Trebate biti karakterno oštećeni, pri rođenju amputiranog ukusa i pomalo nastrani da biste ovakav automobil poželjeli imati ispred kuće, ali nije ni to najgora stvar na svijetu, zar ne?!

Lamborghini Gallardo električni klon

Iako je Huracan preuzeo mjesto na tronu Lamborghinijevog „baby“ modela, Gallardo je za mnoge i dalje aktualan i poželjan. A kako i ne bi bio, kada pod poklopcem motora nudi vrišteći V10-motor s hrpetinom konja, te nisku i široku karoseriju kakve se ni Kim Kardashian ne bi posramila. Samim time i dan-danas za mnoge štovatelje svijeta automobila upravo Gallardo stoji kao predmet vječne fascinacije na četiri kotača. A s time se očito slažu i Kinezi, jer je tvrtka Shandong Fengde i ovaj automobil odlučila klonirati i u svom mini-izdanju ponuditi kupcima na tržištu.

Naravno da je i opet riječ o zdepastom i jadnom klonu za kakvim se ni klinci iz trećeg Be ne bi okrenuli na cesti, ali Kinezi iz nekog razloga misle da je sasvim u redu na tržište izbaciti ovu nakupinu strujnih krugova i kopiranog dizajna. I s njihove strane gledišta oko cijele priče nema nikakvog problema. No s one naše je priča ipak kudikamo drugačija.

Za početak je ovo kinesko čudo stvarno gadno iz svih kuteva i pogleda. I to toliko gadno da su nakon dužeg izlaganja fotografijama nekima od nas popucale kapilare i prokrvarile oči. A neki su ipak prošli lakše, tj. samo s glaukomom i konjunktivitisom. Uz apsolutno perverznu ružnoću eksterijera tu je i interijer koji djeluje poput klupe u parku s dodanim volanom i ekranom, a onda cijelu priču zaokružuje i elektro-motor koji ovu nakaradu pogoni.

Uglavnom, ako smo ikada vidjeli automobil koji bismo bez puno razmišljanja zapalili šibicama i benzinom, onda je to ovaj kineski klon Lamborghinijevog modela Gallardo. Čak bismo i platili cijelih 33,800 Yuana (odnosno nekih 4,300 eura) da nam se samo jednom pruži prilika vidjeti da ovaj klon gori u paklu vlastitog postojanja.

Klonirani i upropašteni Bugatti Chiron na struju

Na ovom svijetu postoje dvije vrste ljudi: oni kojima Bugatti Chiron predstavlja polje fascinacije i oni kojima ovaj automobil ne znači ama baš ništa izuzev pukog pretjerivanja. Jer 1,600 konja u kombinaciji s četiri Turbo-punjača, četiri pogonska kotača, 10 hladnjaka i još oveće liste dijelova i komponenata mnogima jednostavno znače puko pretjerivanje ili pak liječenje kompleksa. No Kinezi misle da je Bugatti u krivu s tolikim kompliciranjem oko proizvodnje jednog automobila, pa su dečki i cure iz tvrtke Shandong Fengde odlučili malčice pojednostaviti stvari. A rezultatno stanje je u najmanju ruku smiješno.

Ova klonirana hrpica plastike i gume na Kineski način naziva se P8. Dakle, puno jednostavnije od Bugattijevog naziva Chiron. Isto vrijedi i za oveću količinu dijelova koji za razliku od onih na Chironu nisu izrađeni od karbonskih vlakana i ne služe ama baš ničemu. Uostalom, s obzirom na to da se (i opet) radi o električnom automobilu snage 4,000 W (odnosno nekih 5,3 konja), kako drugačije protumačiti cijevi ispušnog sustava kojeg ovaj kineski Chiron jednostavno nema? Ili usisnike na karoseriji koji nikuda ne vode i ničemu ne služe? Ili pak onu Bugattijevu poznatu „C-liniju“ koja na ovom automobilu ostavlja toliko prostora, da djeluje kao da su još jedna vrata ispred nje?

Iskreno govoreći, ovaj je automobil jednostavno užasan. Loše „dizajniran“, još lošije kopiran i kvalitetom već na fotografijama razočarava bilo koga tko je ikada sjeo u automobil. Ali Kinezi iz nekog razloga misle da je sasvim u redu na tržište izbaciti ovakvog što – i to po cijeni od 37,888 Yuana odnosno nekih 4,800 eura, odnosno 4,100 eura po komadu ako naručite 10 ovih električnih nakaradnih klonova.

A sad se ispričavam i odlazim pod hitno na ispumpavanje želuca i operaciju očiju.

Čitamo se sutra.