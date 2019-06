Kako motorno ulje utječe na rad DPF filtera i zašto je važno odabrati ispravno motorno ulje za diesel motore s DPF-om?

DPF filter – što je to i čemu služi?

Davne 1969. Daimler-Benz je razvio je prvi “filter za čađu” baziran na vlaknastim materijalima i testiran u ispušnim sustavima gospodarskih vozila zajedno s tvrtkom MANN & HUMMELIN u Njemačkoj. Svrha u početnoj fazi razvoja ovog filtera bila je zadržavanje većih čestica čađe u ispušnom sustavu, s obzirom na to da je dokazano da takve čestice uzrokuju ozbiljne zdravstvene probleme.

Po statistikama, naime, čak 91% svjetske populacije živi na mjestima gdje koncentracija onečišćujućih tvari u zraku premašuje granične vrijednosti. Zbog toga su se tijekom godina razvijale nove tehnologije i uređaji s ciljem da zadovolje sve strože zahtjeve zaštite okoliša. Današnja vozila čak 95% manje zagađuju zrak u usporedbi s vozilima iz 1970.g.

Jedna od tehnologija smanjenja zagađenja okoliša su DPF filteri (engl. Diesel Particulate Filter) koji su se razvijali kroz vrijeme – počevši od filtera na bazi vlakana pa sve do vrlo složenih keramičkih sustava protoka ispušnih plinova, s jednim ciljem – pohraniti sve krute čestice koje onečišćuju okoliš i koje su opasne su za naše zdravlje. Takvi filteri dobro rade svoj posao … sve dok se ne napune!

Zašto je bitno koristiti adekvatno i visokokvalitetno motorno ulje?

Proizvođači automobila s DPF filterom uvode proces regeneracije filtera koji čisti i prazni filter pun krutih čestica. Upravo u tom procesu adekvatno i kvalitetno motorno ulje igra vrlo značajnu ulogu. Postupak procesa regeneracije započinje podizanjem temperature do one granice na kojoj se sagorijevaju koncentrirane čestice čađe. Jedan od načina da se to postigne je ubrizgavanje veće količine dizelskog goriva i njegovo odvođenje ispušnim plinovima u DPF. Ovaj proces uzrokuje dva problema: motorno ulje ulazi u DPF zajedno s gorivom i dizelsko gorivo ulazi u uljni karter. Miješanje dizelskog goriva s motornim uljem smanjuje viskoznost ulja zbog čega takvo ulje ne može zaštititi komponente motora i pravilno ih podmazivati. To će također uzrokovati značajan pad tlaka ulja s neželjenim učincima na performanse motora. Dakle, te male količine goriva koje odlaze u karter uzrokuju razrjeđivanje i razgradnju ulja čime ulje gubi svojstva podmazivanja, slabije uklanja toplinu i ne štiti dijelove motora od korozije! Zbog toga sva motorna ulja kompatibilna s DPF filterom moraju imati dodatnu sposobnost da zadrže sva svoja svojstva uz efekt razrjeđivanja ulja gorivom.

Uz to, motorno ulje s visokim postotkom sulfata, fosfora i sumpora (SAPS) ne samo da će utjecati na rad DPF filtera već će i začepiti filter čestica i smanjiti njegov kapacitet. Iz tog razloga sva motorna ulja moraju biti kompatibilna s DPF filterom što znači da moraju imati nisku razinu sulfata, fosfora i sumpora.

Zaključak: za motore s DPF filterima iznimno je važno koristiti adekvatno i visokokvalitetno motorno ulje koje može izdržati razrjeđivanje gorivom a istovremeno biti kompatibilno s DPF filterima.

