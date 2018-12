Je li ovo prva tvornička verzija VW Golfa iz 1973. za koju malo tko zna da uopće postoji!

Klaus Racherbaumerova VW Golf jedinica iz 1973. foto: Volkswagen

Je li ovo uopće prva tvornička verzija VW Golfa, pitanje je na koje mnogi očekuju točan odgovor. VW Golf “jedinica” s bočnim kliznim vratima kao kod kombi vozila, a koja se otvaraju prema naprijed izgledaju kao još jedna prerada po sistemu “uradi sam”, ali iznenadit ćete se koja je povijest ovog automobila. Ne, ne radi se o neuspjeloj preradi nekog privatnika ili vlasnika automobila , na fotografijama je originalni pred serijski automobil koji je izrađen uz dozvolu Volkswagena. Izgleda kako je ovaj Golf s kliznim vratima navodno uopće prvi Golf koji je službeno registriran. U unutrašnjosti se mogu vidjeti detalji koji potvrđuju kako se radi o pred serijskom automobilu.

VW Golf MK1 Sliding iz 1973. foto: VR6

Iz daleka gledano ovaj Golf ne razlikuje se od običnog dobro znanog Golfa “jedinice” s troja vrata, međutim kada Klaus Racherbaumer izađe iz svog automobila vidi se njegova originalnost i specifičnost. Vrata mu se ne otvaraju na konvencionalan način, već na boku ima klizna vrata. Mnogi se pitaju je li uopće moguće da je u to vrijeme kad je Golf tek trebao biti predstavljen na tržištu VW razmišljao o ovakvoj karoserijskoj izvedbi s kliznim vratima. Podsjetimo Golf je zamjena za legendarnu Bubu i trebao je VW izvući iz financijskog škripca tih godina. Ili je ovo možda prototip izrađen za potrebe pošte u Njemačkoj?

No, samo postojanje ove verzije nije do kraja jasno. Sadašnji vlasnik Klaus Racherbaumer smatra kako je konverzija, odnosno prerada, u klizna vrata napravljena kod tvrtke Lunke & Son koja je u to vrijeme bila VW-ov službeni dobavljač vrata. Navodno je ova verzija bila izložena i na nekom autosalonu u Njemačkoj, na koji je vožena na svojim kotačima i sa svojim motorom. Trenutačno automobil na instrumentnom satu ima pređenih 22.000 km. Klaus Racherbaumer pronašao je ovaj Golf na auto-otpadu 2002. godine.

Što kažete na ovu egzotičnu verziju Golfa iz 1973. godine?