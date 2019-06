ISTRAŽIVANJE: Evo zašto pojedini vozači ne uključuju pokazivač smjera!

Čak 42 posto vozača priznaje da ih povremeno ne uključuje jer navodno nemaju dovoljno vremena da to učine u vožnji!

Zapravo je toliko jednostavno, zar ne!? foto: Autoguide

Pokazivači smjera ili, narodski, žmigavci. Polugica iza upravljača nerijetko nam se čini udaljenija od cilja trkačima maratoncima na startnoj liniji. Pokazivači smjera su iznimno važni elementi prometne sigurnosti, ali ih često ne koristimo. Skrećemo bez njih, mijenjamo prometni trak bez njih, prestižemo druga vozila…

Istraživanje University of New York pokazuje da je 2018. bilo 542 prometnih nesreća na području države New York koje se mogu povezati s pokazivačima smjera – uglavnom, propuštanjem da se oni uključe.

Studija američke osiguravajuće kuće Response bavila se pokazivačima smjera. Čak 42 posto vozača priznaje da ih povremeno ne uključuje jer navodno nemaju dovoljno vremena da to učine u vožnji. Potom, oko 25 posto tvrdi da ih ne uključuje jer su lijeni, a čak 17 posto povremeno zaboravlja da im pokazivači smjera cijelo vrijeme rade, odnosno da ih nisu isključili na vrijeme. Muškarci češće ne uključuju pokazivač smjera kad mijenjaju prometni trak (čak 63 posto).

Što vam možemo poručiti? Pokazivači smjera jedan su od ključnih instrumenata prometne sigurnosti. Koristite ih! Izvor: HAK Revija.







MOGLO BI VAS JOŠ ZANIMATI I OVO:

1. Evo zašto žmigavac radi onaj poznati zvuk – Klik Klik!?

2. Koliko vas zapravo košta korištenje žmigavca (pokazivača smjera)!?