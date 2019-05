ISTRAŽIVANJE: Kružni tok dokazano smanjuje broj prometnih nesreća – Evo i za koliko!

Nedavno provedeno istraživanje u Nizozemskoj dokazalo je kako upotreba kružnog toka u usporedbi sa standardnim raskrižjem smanjuje broj nesreća za 50 posto.

No, osim toga što uvođenjem kružnog toka, odnosno popularno zvanog rotora, broj prometnih nesreća bude prepolovljen, broj ozlijeđenih sudionika prometnih nesreća smanjen je za čak 70 posto.

Broj ozlijeđenih putnika u vozilima smanjen je za 95%, pješaka za 89%, ali biciklista, koji ionako spadaju u najugroženije skupine sudionika prometa, za 30%.

Slično istraživanje u Njemačkoj pokazalo je kako uvođenje kružnog toka smanjuje broj nesreća za 44%, a u Švedskoj za 47%.

No, osim povećanja sigurnosti prometa uvođenje kružnog toka umjesto standardnog raskrižja smanjuje vrijeme čekanja, jer je promet protočniji, a to povoljno utječe i na okoliš, jer posljedično dolazi do smanjenja količine ispušnih plinova.