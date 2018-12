Istražili smo kolika je razlika kada kupite auto na “keš” u odnosu na gotovinski kredit

Istražili smo koje automobile se najviše isplati kupiti, te koja je razlika između plaćanja kešom i kreditom.

Prema istraživanju portala Automobili.hr preporuka je da kupite rabljeni auto star 3 do 4 godine i vozite ga dok ne navrši 10 godina. Tako ćete najmanje “izgubiti” na njegovom padu vrijednosti, a uz redovan servis nećete morati brinuti o kvarovima koji obično kreću nakon desete godine. Najbolje je kupiti auto prema svojim financijskim mogućnostima. Kod automobila do 4 godine starosti, koji su redovito servisirani u ovlaštenom servisu, u pravilu ne postoji rizik da ćete kupiti loš auto. A cijena je značajno niža nego kod novih, točnije automobili stari 4 godine u pravilu koštaju duplo manje nego novi.



Na popularnim internet oglasnicima trenutno se nalazi oko 400 rabljenih automobila do 4 godine starosti koji imaju manje od 60.000 km i koštaju manje od 10.000 EUR, tako da je izbor prilično velik.

Ako trenutno nemate na računu novac za kupnju automobila, vjerojatno razmišljate o kreditu. Upravo zato smo istražili kakav kredit se najviše isplati uzeti. Nekada su se zvali auto krediti, danas se zovu gotovinski krediti i obuhvaćaju puno veći broj namjena za što se mogu koristiti.

Zanimalo nas je koliko košta kupnja automobila od 10.000 EUR ako plaćamo kešom, u odnosu na gotovinski kredit Zagrebačke banke (rok otplate 5 godina). Iskreno, rezultat nas je iznenadio.

Gotovinski kredit ZaBa 1500 kn Gotovina (keš) 1250 kn RAZLIKA 250 kn

Razlika koju plaćate ako uzmete gotovinski kredit je samo 250 kn mjesečno, točnije rata kredita je 1.500 kn mjesečno u odnosu na 1.250 kn/mj. bez kredita (hipotetski, jer u ovom drugom slučaju morate iskeširati cijeli iznos odmah prilikom kupnje).

Za izračun smo koristili ZaBa kreditni kalkulator na kojem sami možete izračunati kolika je mjesečna rata, ovisno o iznosu gotovinskog kredita koji želite podignuti.

Zagrebačka banka ne naplaćuje naknadu za obradu kredita i kredit odobrava u roku 30 minuta. Ako želite skuplji automobil bitna informacija je da kredit može biti u vrijednosti do 40.000 EUR uz rok otplate do 10 godina. Gotovinski kredit ima fiksnu kamatnu stopu od 5,8% za cijeli rok otplate kredita, a jednaka ponuda vrijedi za sve bez obzira jesu li klijenti banke.

Glavna prednost gotovinskog kredita Zagrebačke banke je što ne trebate pravdati na što ste potrošili novac. To znači da možete kupiti auto bilo kojeg godišta (čak i stariji od 8 godina) i dio novca potrošiti npr. za godišnju registraciju i osiguranje, te dio novca potrošiti za zatvaranje minusa na računu i/ili kupnju novog televizora.

SAVJET: Ako već znate da želite gotovinski kredit, prije dolaska u poslovnicu Zagrebačke banke predlažemo da nazovite info telefon 0800 0024 i raspitate se koji su vam dokumenti potrebni, da ih možete pripremiti prije dolaska u banku.

* Izračun kredita je infromativnog karaktera, za sve točne uvjete dođite u poslovnicu Zagrebačke banke.