Hrvatski trkaći spektakl – 9. Rally Show Santa Domenica

9. Rally Show Santa Domenica održava se ovog vikenda – 24./25. studenog u Svetoj Nedelji i Samoboru!

Rally Show Santa Domenica – Marco Carrara, Davor Belić foto: Tin Berakovic

Mjesec je studeni. Temperature se polako približavaju ništici, a u zraku se sve više osjeti neki intenzivan i zavodljiv, miris oktana. Ili mi se samo pričinjava. Jer, posljednji je vikend jedanaestog mjeseca u godini pred samim vratima. Unazad devet godina taj vikend u dva omalena grada u okolici Zagreba budi nešto nesvakidašnje, atraktivno i na neki poseban način zavodljivo. Da me osjetila ipak toliko ne varaju potvrđuju horde ljudi iz Hrvatske i šire Europe koji se taj vikend nagruvaju u jedan od najperspektivnijih malih gradova u Hrvatskoj, Svetu Nedelju te susjedni Samobor. Riječ je o druženju domaćih trkaća uz uživanje u vožnji njihovih natjecateljskih automobila na makadamskoj podlozi. Barem je tako bilo 2010. godine. Od tada, manifestacija o kojoj sada pričamo iz godine u godinu rapidno je rasla te je sada ponosan nositelj međunarodno poznatog brenda – Rally Show Santa Domenica.

Rally Show Santa Domenica – Boris Beraković, Damir Vlašić – Toyota Celica GT foto: Tin Berakovic

Manifestacija ogromnog potencijala

Rally Show Santa Domenica manifestacija je u organizaciji domaćeg Auto Karting Kluba Sveta Nedelja, pokrenutog od nekolicine bivših i aktualnih rally vozača s ciljem promoviranja automobilizma kao prvenstveno atraktivnog sporta. Jedna od želja bila je i omogućiti mladim talentiranim vozačima da steknu iskustvo trkaće vožnje te već iskusnim natjecateljima da pokažu raskoš svojih vozačkih vještina. Kao idealno rješenje istaknula se atraktivna makadamska podloga, a kao lokacija utrke odabrane su sada već najlegendarnije šoderice u Hrvatskoj, ako ne i šire, one obitelji Belak, Horvat i Draclin smještene u okolnom mjestu Savršćak. Sve ostalo je povijest.

Ceremonijalni start – Rally Show Santa Domenica foto: Tin Berakovic

Rally Show Santa Domenica

Popularno zvana “Santa Domenica” natjecanje je show karaktera, ne boduje se za ijedno prvenstvo. Usprkos tome, utrka je standardno natjecateljskog tipa, s klasičnim mjerenjem vremena te kasnijoj podijeli nagrada. Manifestacija službeno traje tri dana, a započinje u petak, 23. studenog tako zvanim Rally party-em koji će se održati u ugostiteljskom šatoru servisnog parkirališta na stazi Savršćak. Pozvani su svi, od vozača, fotografa do gledatelja.

Ipak, pravi početak Rally Show-a Santa Domenica zakazan je za subotu, 24. studenog 2018. U jutarnjim satima, rally posade obavljaju prvi dio administrativnih aktivnosti, podizanje putne knjige i ostalih dokumenata neophodnih za sudjelovanje u utrci. Nakon toga, posade kreću prema Savršćaku na tako zvano “popisivanje staze”, odnosno izradu “radara”, bilježaka koje na utrci suvozač čita vozaču. Potom, mjesto radnje ponovno se vraća u sami centar Svete Nedelje, na parkiralište Trga Ante Starčevića. Posade obavljaju verifikaciju dokumenata, a trkaći automobili prolaze tehnički prijem. Već za to vrijeme moguće je razgledati natjecateljska vozila te se pobliže upoznati s tehničkom stranom rally-a.

Shakedown

Shakedown je naziv za službeni trening natjecanja. Ujedno je i mjesto gdje posade imaju priliku prije starta same utrke isprobati svoje trkaće automobile te podesiti postavke ovjesa i ostalih komponenti prema uvjetima sličnima onima na utrci. Shakedown na Rally Show Santa Domenica premijerno je uveden prošle godine te se pokazao kao pun pogodak, kako za vozače tako i za gledatelje. Ove godine, shakedown će se ponovno održati na prostoru Jezera Orešjeu Svetoj Nedelji, s početkom u 14:00 h. Ulaz je, kao i na nedjeljnu utrku BESPLATAN, a predviđa se trajanje istoga do otprilike 16 h. Za gledatelje i medije izvrsna uvertira u samu utrku!

Rally Show Santa Domenica – Ceremonijalni start… foto: Tin Berakovic

Ceremonijalni start

Za konstantan rast u kvaliteti i popularnosti Rally Show Santa Domenice zaslužni su, uz sve veći tim organizatora i suradnika, i ljudi iz gradskih vlasti gradova domaćina koji su prepoznali ogroman, još uvijek u cijelom obimu neotkriven potencijal najjačeg makadamskog rally show-a u ovom dijelu Europe. Upravo će se u samom središtu Svete Nedelje, na Trgu Ante Starčevića, već tradicionalno održati glamurozni ceremonijalni start 9. Rally Show-a Santa Domenica. Tijekom ceremonije na startnoj rampi utrke, ukrašene od strane glavnog sponzora natjecanja – domaće tvrtke svjetskog glasa KasparPapir, vozači će publici i medijima predstaviti svoje trkaće automobile. Atmosferu će i ove godine podizati atraktivan vatromet Orion Pirotehnike.

Ceremonijalni start u Svetoj Nedelji redovito privuče velik broj znatiželjnih gledatelja, a posebice je zanimljiv za fotografe i snimatelje kojima je to prilika za napraviti atraktivne i glamurozne fotografije i kadrove trkaćih automobila. Ove nas godine na startu očekuje 106 trkaćih posada te 8 predvozača od kojih je potrebno izdvojiti prošlogodišnju atrakciju, Talijana Lorisa Rosatija u atraktivnoj trkaćoj trokolici Ape Proto, s motorom iz Honde Hornet 600, ovjesom s motocross motocikla te ostalim komponentama posebno pripremljenima za utrke. Lista prijava ove je godine ograničena na 90 posada te određen broj vozača svjetskog i europskog glasa s tzv. Wild Card pozivnicama. Razlog tome leži u tehničkoj izvedbi utrke. Posebno pripremljena makadamska staza svakim se prolaskom polako raskopava, a i utrku je potrebno završiti do pada mraka.

Žestoka konkurencija

Što se konkurencije na utrci tiče, nije pogrešno reći da je ona jača no ikad. Od 106 prijavljenih posada, iz 10 europskih zemalja, njih 32 spada u najjaču klasu! Posebno treba izdvojiti prošlogodišnjeg pobjednika, Mađara Petera Rangu, koji će ove godine pokušati obraniti titulu u svojoj vrhunski pripremljenoj Škodi Fabii R5. No, račune će mu se truditi pokvariti još 11 vozača u automobilima R5 specifikacije. Podsjetimo, R5 automobili tehnički su tik do WRC automobila koji se voze na Svjetskom prvenstvu, dok su R5 automobili specijalno dizajnirani za WRC2 kategoriju te Europsko prvenstvo. Na pobjedu će svakako pretendirati i brzi Austrijanac Simon Wagner, Mađar Janos Balogh te mnogi drugi.