Gdje su nestali skriveni farovi?

Ako ste kojim slučajem rođeni između 1936. i 2004. godine i sebe opisujete kao auto-entuzijasta, pretpostavka je da ste se poput mene barem jednom zapitali istu stvar vezano uz ovu tematiku.

Ferrari F40 i farovi koji se samo jednim pokretom mogu sakriti

Kada u glavi krenem nabrajati svoju garažu snova, sjetim se modela koji jedni s drugima nemaju ama baš nikakve veze, jer budimo realni, staviti Lamborghini Countach i Peugeot 205 Gti u isti koš baš i nije moguće. No svačija se garaža snova uz malo mašte i znanja pretvara u naizgled razbacanu hrpetinu lima i tehnologije, te na takvo razmišljanje gledam kao na nešto sasvim normalno i prirodno.

No ako se čovjek malčice zagleda u detalje, postoji nekolicina razloga zašto se baš pojedini modeli nalaze u našim zamišljenim garažama snova.

Riječ je o detaljima koji (često) nemaju nikakve veze s realnošću i stvarnom upotrebljivošću pojedinog modela koji je svoje mjesto našao u garaži snova (izuzev ukoliko je netko pronašao generalni modus operandi za Chevrolet Corvette C3), već se većinom radi o dojmu koji automobil sam po sebi dodaje, tj. o dizajnu koji ili privlači ili odbija.

Pa u toj maniri eto jednog detalja koji mi u sklopu današnje auto-industrije opako nedostaje.

Mislim da je Countach i dan-danas puno bolji poster-materijal od bilo kakve pripadnice “nježnijeg” spola foto: Foto Community

Naime, ako ste kojim slučajem poput mene odrastali u osamdesetima, zasigurno ste kao automobil snova imali neki super-sportski automobil tog vremena. Za sebe znam da se nisam mogao odlučiti između Lamborghini Countacha LP5000S, Ferrarija Testarosse i F40, te Porschea 911 i Chevroletovog savršeno neupotrebljivog modela Corvette C4 i samim time se u mojoj spavaćoj sobi svako toliko nalazio neki drugi poster u koji sam blejao prije spavanja.

Uglavnom, ako pobliže pogledam gore spomenute automobile, uočit ću dvije stvari:

Prva je da gore navedeni automobili nemaju veze jedan s drugim, te ih je u smislu dizajna u pravilu teško međusobno usporediti, dok druga većinom ipak ima zajedničku točku, a to su skriveni farovi, odnosno „Pop-up“ svjetla, kako su ih od milja nazivali ljudi bliski svijetu automobila.

Cord 810 kao prvi automobil ikad koji se na tržištu pojavio sa skrivenim farovima foto: VW Vortex

Geneza takvih svjetala kreće od 1936. godine, kada je američki proizvođač automobila Cord predstavio model 810, te na čijem su oblom prednjem dijelu svoje mjesto našla dva poklopca u boji karoserije ispod kojih su se skrivali okrugli farovi.

To je naravno dočekano s oduševljenjem, jer je dizajnerski automobil bio čist, te mu prednji kraj nisu kvarili zakonom propisani oblici svjetala.

No nakon Corda 810 se „Pop-up“ svjetlima gubi trag na nekoliko desetljeća, te je prve sljedeće farove tog tipa moguće naći tek šezdesetih godina prošlog stoljeća.

U to je vrijeme legislatura i dalje propisivala „izvana zatvorena svjetleća tijela okruglog ili rektangularnog oblika“, što je zapravo bila regulativa s kojom nije teško živjeti. No problem je bio to što se dizajnere nije pitalo slažu li se s time, a kako dizajneri često nisu baš pretjerano normalni ljudi (što znam po sebi), jednostavno se moralo poraditi na nekoj vrsti izbjegavanja tog pravila.

Tada se netko najvjerojatnije sjetio gore spomenutog Corda 810, te je svijet automobila dobio jednu sasvim novu priču o skrivenim svjetlima koja su se tako mogla uklopiti u ama baš svaki dizajn – ma koliko radikalan bio.

Chevrolet Camaro Z/28 – automobil s “alternativnim” mehanizmom skrivanja farova foto: Camaro5

Mehanizama i načina skrivanja prednjih farova je tijekom nekoliko desetljeća osmišljeno mali milijun, pa su se tako pojedini modeli svojom inovativnošću skrivanja farova isticali i po tome, te su na tržištu djelovali „drugačijima“, no većinom su takvi farovi bili sluge niskih prednjih dijelova automobila, te su većinom izgledali poput izrezanih vrata na prednjem dijelu poklopca motora ili branika, te su se pritiskom na gumb jednostavno dizali iz karoserije.

Takvi su „Pop-up“ farovi imali svoju vrlo praktičnu primjenu i kod adolescenata s Mazdama 323F, koji su svoje seksualne avanture zbog farova mogli učiniti praktičnima, no o tom dijelu priče u ovom momentu ne bih, tj. za daljnja pitanja upotrijebite maštu (ili mail redakcije).

Mazda 323F također je mogla sakriti svoje farove foto: VW Vortex

…nazad na temu…

Takve su farove skoro instantno usvojili Ferrari i Lamborghini, a nakon njih je krenula apsolutna manija u sklopu koje su čak i neki naizgled bezvezni automobili poput Mazde 323F ili Honde Accord skrivali svoje farove od pogleda. Uglavnom, „Pop-up“ farovi bili su obavezan dio priče o ekskluzivnosti i prestižu koji su pojedini proizvođači automobila donosili na tržište u sklopu svojih modela.

Ovakve scene su se kad-tad morale dogoditi, no popravci mehanizama za podizanje i spuštanje farova u pravilu nikada nisu bili skupi foto: Jalopnik

Naravno, kako to obično biva, nitko nije pretjerano razmišljao o dugovječnosti motorića koji su bili zaduženi za podizanje i spuštanje takvih farova, pa se s vremenom često događalo da sustav jednostavno posustane i farovi ostanu dignuti ili spušteni.

S vremenom nije rijetkost bila ni situacija u sklopu koje bi samo jedan far izašao na površinu, dok bi drugi ostao skriven u rupi, te bi takav automobil izgledao poput nekog jednookog gusara iz bajkovitih prikaza nekih prošlih vremena i sve što je nedostajalo do punog vizualnog dojma bila je papiga.

Uglavnom, malo pomalo je i taj modni detalj na automobilima prvo postao skoro ekskluzivno rezerviran za sportske automobile iz devedesetih, da bi do 2004. godine taj trend skrivanja farova totalno nestao iz svijeta automobila.

Zapravo su „Pop-up“ farovi zauvijek ugašeni kada je Chevrolet ugasio proizvodnju Corvette C5, te kada je Lotus Esprit V8 zauvijek nestao iz ponude tog britanskog proizvođača, te od tog vremena ovakvih svjetala više nema u ponudi.

Sredinom devedesetih je velika većina sportskih automobila imala “Pop-up” farove… foto: Car and Driver

S jedne je strane takav potez sasvim logičan, jer je izuzev zamora materijala (tj. motorića i sustava otvaranja takvih farova) problematika bila i u aerodinamičkim svojstvima automobila, odnosno u koeficijentu otpora zraka, no usprkos tome što u potpunosti razumijem razloge zbog kojih ovakvih farova više nema u svijetu automobila, ne mogu reći da mi ne nedostaju.

Dapače, kad pogledam neku od automobilskih ikona uz koje sam odrastao, svaki puta je jedna od prvih stvari koje vidim usmjerena prema farovima koji su skriveni u sklopu prednjeg dijela automobila i usprkos mogućnosti da su skriveni samo zato što ne rade (što nije rijedak slučaj), to ne vidim kao nešto bitno.

…dok je današnji svijet automobila u potpunosti zaboravio na takav sistem foto: AutoSpies

Pa eto…kako sam mišljenja da nisam jedini koji ovaj relativno nepotreban i često kvarljiv dio automobila iz prošlog stoljeća gleda s nostalgijom, uz odličnu video-kompilaciju spomenuo bih nekoliko modela koji su se „Pop-up“ farovima (i kvarovima) mogli pohvaliti:

Acura/Honda Integra, 1986–1989

Acura/Honda NSX, 1990–2001

Adams Brothers Probe 15, 1969

Adams Brothers Probe 16, 1969-1970

Adams Brothers Probe 2001, 1970-1972

Alfa Romeo Montreal, 1970–1977

Alpine A610, 1991–1995

Alpine GTA, 1987

Aston Martin Lagonda, 1976–1989

Aston Martin Vantage Zagato Volante, 1986–1989

Asüna Sunfire, 1993

Bitter CD & SC, 1973–1979

Bricklin SV-1, 1974–1976

BMW serije 8, 1989–1999

BMW M1, 1978–1981

Buick Reatta, 1988–1991

Buick Riviera, 1965–1969

Buick SkyHawk, 1986–1989

Cadillac Eldorado, 1967–1968

Chevrolet Camaro (opcija), 1967–1969

Chevrolet Caprice (opcija), 1968–1969

Chevrolet Corvette, 1963–2004

Chrysler 300, 1968–1971

Chrysler Imperial, 1969–1993

Chrysler LeBaron Coupé i Cabriolet, 1987–1992

Chrysler New Yorker Fifth Avenue, 1990–1993

Chrysler New Yorker, 1976–1981 i 1988–1993

Cizeta Moroder V16T, 1991–2003

Cord 810, 1936–1937

DeSoto, 1942

De Tomaso Mangusta, 1970–1971

De Tomaso Pantera, 1971–1974

De Tomaso Guarà, 1993–2004

Dodge Charger, 1966–1970

Dodge Charger Daytona, 1969–1970

Dodge Daytona, 1987–1991

Dodge Magnum, 1978–1979

Dodge Monaco, 1972–1973

Dodge Royal Monaco, 1976–1978

Dodge Stealth, 1991–1993

Dodge St. Regis, 1979–1981

Eagle Talon, 1990–1991

Ferrari 288 GTO, 1984–1985

Ferrari 308 GTB, 1975–1984

Ferrari 328, 1985–1989

Ferrari 348, 1989–1995

Ferrari 365 California Spyder, 1966–1967

Ferrari F355, 1994–1999

Ferrari F40, 1987–1992

Ferrari 400/412, 1976–1989

Ferrari 456/456M, 1992–2003

Ferrari 512BB, 1973–1984

Ferrari 365 GTB/4 & GTS/4 “Daytona”, 1970–1976

Ferrari 365 GTC/4, 365 GT4 2+2, 1970–1976

Ferrari GT4, 1974–1980

Ferrari Mondial, 1980–1995

Ferrari Testarossa, 512TR, 1984–1994

Fiat (Bertone) X1/9, 1973–1988

Ford Galaxie 500 XL, 1968–1970

Ford LTD, 1968–1970

Ford Probe, 1989–1997

Ford Ranchero (samo verzija GT), 1970-1971

Ford Thunderbird, 1967–1969

Ford Thunderbird, 1977–1982

Ford Torino Brougham, Cobra, GT 1970-1971

Geo Storm, 1990–1991

Ginetta Dare DZ, 1998

Honda Accord, 1986–1989

Honda CR-X, 1984–1987

Honda Integra, 1986–1989

Honda NSX, 1990–2001

Honda Prelude, 1983–1991

Iso Lele, 1969–1974

Iso Grifo, 1965–1974

Isuzu Piazza, 1981–1987

Jaguar XJ220, 1992–1994

Lamborghini Countach, 1974–1990

Lamborghini Diablo, 1990–1998

Lamborghini Islero, 1968–1969

Lamborghini Jalpa, 1981–1988

Lamborghini Jarama, 1970–1976

Lamborghini Urraco, 1973–1979

Lamborghini Miura, 1966–1973

Lamborghini Silhouette, 1976–1979

Lancia Montecarlo, 1975–1979

Lancia Stratos, 1972–1973

Lincoln Continental, 1970–1979

Lincoln Mark (serije), 1968–1983

Lister Storm, 1993–1999

Lombardi Grand Prix, 1968–1972

Lotus Eclat, 1974–1982

Lotus Elan, 1962–1973

Lotus Elan +2 model, 1967–1975

Lotus Elan M100, 1989–1995

Lotus Elite, 1974–1982

Lotus Esprit, 1976–2004

Lotus Excel, 1982–1992

Manta Mirage, 1974–1986

Maserati Bora, 1971–1980

Maserati Ghibli, 1966–1973

Maserati Indy, 1969–1974

Maserati Khamsin, 1974–1982

Maserati Merak, 1972–1982

Matra 530, 1967-1973

Matra Bagheera, 1973-1980

Matra Murena, 1980-1983

Mazda 323F, 1989–1994

Mazda MX-5 Miata, 1989–1997

Mazda RX-7, 1978–2002

Mercury Cougar, 1967–1970

Mercury Capri, 1991–1994

Mercury Marauder, 1969–1970

Mercury Marquis, 1969–1978

Mercury Montego, 1970-1971

Mitsubishi GTO/3000GT, 1991–1993

Mitsubishi Eclipse, 1990–1991

Mitsubishi Starion, 1982–1990

Monica 560, 1973–1974

Nissan Silvia/200SX(S12), 1983–1989

Nissan 180SX/200SX/240SX(S13), 1989–1994

Nissan 300ZX (Z31), 1984–1989

Nissan Pulsar/N12 NX/N13 NX/N13 EXA, 1983–1990

Oldsmobile Toronado, 1966–1969 i 1986–1992

Opel GT, 1968–1973

Panther Solo, 1989–1990

Plymouth Fury, 1970–1971

Plymouth Fury III (opcija), 1972

Plymouth Laser, 1990–1991

Plymouth Superbird, 1970

Pontiac Fiero, 1984–1988

Pontiac Firebird (uključujući Trans Am), 1982–2002

Pontiac Grand Prix, 1967–1968

Pontiac GTO, 1968–1969

Pontiac Sunbird SE/GT, 1986–1993

Porsche 911 (930) Turbo SE ‘Slantnose’, 1985–1989

Porsche 911 (964) Turbo S ‘Flatnose’, 1994

Porsche 914, 1969–1976

Porsche 924, 1976–1988

Porsche 928, 1978–1995

Porsche 944, 1982–1991

Porsche 968, 1991–1994

Quantum Sports Cars 2+2, 1993

Reliant Scimitar SS1, 1984–1990

Reliant Scimitar SST, 1990

Reliant Scimitar Sabre, 1990–1993

Saab Sonett III, 1970–1974

Saturn SC2, 1991–1996

Subaru XT / Alcyone, 1985–1991

Škoda 1100 GT, 1970

Škoda 110 Super Sport “Vampire the Ferat”, 1971

Tatra MTX V8, 1991

Toyota 2000GT, 1967–1970

Toyota Celica, 1984–1993

Toyota Corolla (neke verzije), 1983–1991

Toyota MR2, 1984–1999

Toyota Sprinter Trueno, 1983–1992

Toyota Supra, 1982–1992

Toyota Tercel, 1982–1988

Triumph TR7/TR8, 1975–1982

TVR 350i, 350SX, 1983–1989

TVR 350SE, 1990–1991

TVR 390SE, 1984–1989

TVR 420SE, 1984–1989

TVR 400SE, 1988–1991

TVR 400SX, 1988–1991

TVR 430SE, 1988–1991

TVR 450SE, 1988–1991

TVR 420 SEAC, 1986–1988

TVR 450 SEAC, 1988–1989

TVR Tasmin, 1980–1988

Venturi Atlantique, 400GT, Transcup, 1987–1999

Volvo 480, 1986–1995

Vector M12, 1995–1999

Vector W8, 1989–1993

Vector WX-3, 1993

Zimmer Quicksilver, 1986–1990

Kako ne vidim pretjeranog smisla tražiti ama baš svaki model koji se tijekom posljednjih nekoliko desetljeća pojavio na tržištu i zabljesnuo svojim “Pop-up” farovima, izdvojio sam nekolicinu ljepših (ili bitnijih) u ovu kratku galeriju, pa vas pozivam da očima prošećete kroz godine i bacite pogled na neke od najljepših automobila svih vremena.

Uglavnom, „Pop-up“ farovi du po mnogima jedan od najzanimljivijih dijelova auto-industrije, jer ne samo da su u sklopu svijeta automobila označili novu tehnologije jedne vitalne i zakonima itekako podložne komponente automobila.

No to je samo dio priče o tim pokretnim garažama za farove, dok s druge strane stoji ona koja svjedoči o dizajnerskoj tvrdoglavosti koja je tim rješenjem „problema“ estetski ugodnog osvjetljenja super-automobilima tog vremena dala jednu sasvim novu dimenziju obožavanja od strane klinaca poput mene (i vas, ako se ne varam).

Lotus Esprit je prestankom proizvodnje obilježio i kraj “Pop-up” farova foto: VW Vortex

S treće je strane utilizacija takvih prednjih svjetala i nekim manje super-automobilima dala priliku da se istaknu među konkurencijom na tržištu, a to je također jedna jako dobra stvar.

Uostalom, kome se u danima djetinjstva sa svojim „Pop-up“ farovima nije dopala npr. Honda Prelude, ili pak Opel GT, Porsche 944, Mazda RX-7 i slični sportski automobili tog vremena?

Nikome, jer su to bili modeli koji su dobar dio svoje atraktivnosti pred publikom već imali, no ovi legendarni farovi su sa svojom igrom skrivača doprinijeli još većoj količini fanova koje su dotični automobili i proizvođači oko sebe skupljali poput sličica „Štrumpfova“…a to je u svakom slučaju vrijedno i spomena i divljenja.