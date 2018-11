Više od 35% ispitanika priznaje da su dali mito prometnim policajcima kako bi izbjegli plaćanje kazne!

Anketa koju je ispunilo više od 1700 čitatelja portala Automobili.hr ukazuje kako je preko 35% ispitanika priznalo da je podmitilo prometnog policajca!

Davanje ili nuđenje mita prometnom policajcu je kazneno djelo… foto: Prelistavanje

Kako stoji u našem kaznenom zakonu – Mito je svaka nepripadna nagrada, dar ili druga imovinska ili neimovinska korist bez obzira na vrijednost. Sudeći po rezultatima provedene ankete taj pojam nije nimalo stran vozačima (a time pretpostavljamo ni nekim prometnim policajcima).

Evo rezultata ankete:

Na ovako velikom uzorku 35% ispitanika se izjasnilo kako je podmitila nekog prometnog policajca. foto: Automobili

Ako se nađete u situaciji da vam prometni policajac krene pisati kaznu, a vi biste se htjeli “dogovoriti” s njim, imajte na umu da se svako primanje mita smatra kaznenim djelom po članku 293. – Primanje mita i donosi kaznu koja varira ovisno o okolnostima (kažnjava se kaznom zatvora od jedne do deset godina).

No jeste li svjesni da ste davanjem ili već samo nuđenjem mita i vi osobno u kaznenom prekršaju? Po članku 294. (NN 144/12) – Davanje mita, “tko službenoj ili odgovornoj osobi ponudi, dade ili obeća mito namijenjeno toj ili drugoj osobi da unutar ili izvan granica svoje ovlasti obavi službenu ili drugu radnju koju ne bi smjela obaviti ili da ne obavi službenu ili drugu radnju koju bi morala obaviti, ili tko posreduje pri takvom podmićivanju službene ili odgovorne osobe, kazniti se se kaznom zatvora do jedne do osam godina.”

Što ako vam kažemo da postoji način da kazne već u startu izbjegnete!? foto: Divicents

Ne želite plaćati kazne?

Već par mjeseci u Hrvatskoj je dostupna aplikacija Moja Patrola koju možete skinuti besplatno, a u njoj su označene sve fiksne kamere i policijske patrole. Svaki korisnik aplikacije može označiti lokaciju patrole koju je vidio, tako da se informacije stalno osvježavaju i uvijek su točne.