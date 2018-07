BMW i neka nova desetljeća

Ako vas iritira današnji trend elektrifikacije, a k tome još obožavate ovu slavnu bavarsku marku automobila, onda pripremite crninu, jer ćete je uskoro poželjeti nositi.

Ajmo odmah u glavu: Predsjednik Uprave BMW-ove M-divizije, g. Frank Van Meel, već je ranije izjavio kako BMW-ova budućnost definitivno i neizostavno uključuje električne automobile. Rekao je i kako BMW itekako ima u planu električne ili hibridne automobile na tržište nuditi u većim količinama, jer je generalni stav ekipe u BMW-u da bi upravo Hibridi ili toster…ups…ispričavam se…električni automobili do 2025. godine trebali činiti čak 40% ukupne proizvodnje.

E sad… To možda i ne bi bio neki veliki problem, jer BMW u današnje vrijeme ionako puca na puno veći dio tržišta nego je to radio tijekom sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog stoljeća, ali u cijeloj se toj priči posebno ističe i M-divizija, čiji će modeli itekako biti dio cijele te naelektrizirane priče. Stoga se tužna vijest za sve auto-entuzijaste kojima struja predstavlja tek nužno zlo ili pak nešto što pogoni njihove televizore i mikrovalne pećnice svodi na daljini dio izlaganja g. Van Meela. A daljnji dio potvrđuje da će do kraja sljedećeg desetljeća svi BMW M-modeli imati elektrificiranu tehniku u njima.

Super, zar ne?!

Unutar kratkog intervjua koji je u Španjolskoj g. Van Meel dao za australski magazin CarAdvice, rečeno je kako će vremenski rok za hibridni „M-tech“ biti uveden unutar relativno kratkog vremenskog roka, ali istovremeno i korak po korak. Istaknuto je kako je vrijeme ključno za BMW M, jer ideja nije na tržište plasirati polu-proizvod s kojim će BMW i vlasnici njihovim M-modela imati problema. I to je onaj pohvalni dio cijele priče. Žurba ni u kojem slučaju nije „na tapeti“, već je ideja zadržati nivo kvalitete s kojim se M-divizija oduvijek isticala (ili je barem pokušavala), te istovremeno i dalje nuditi fascinaciju u raznoraznim domenama vozačkog gušta. Samim time bi vrijedilo pretpostaviti da u tom slučaju BMW odustaje od guranja SUV-ova s „M“ značkama na tržište, ali to se pak neće dogoditi ni pod razno, pa je sve ovo i nadalje bolje shvaćati s nekim manjim odmakom.

Dodatak u svemu je i daljnji razvoj tehnologije, te primjena iste na M-modele u nekim budućim vremenima, a onda je tu i jedan od osnovnih problema koji se u svemu skupa itekako nameću. A to je težina. Naime, iako je tehnologija i danas u poprilično poodmaklim fazama razvoja, te se nekima na momente čini kao savršena alternativa dosadašnjim „klasičnim“ Otto i Diesel-motorima, sva ta struja dolazi iz baterija i akumulatora. A baterije i akumulatori su teški. Jako teški. Samim time opako kvare odnos između snage i težine automobila, što je pak ekstremno loše, glupo i nepotrebno. Toga su svjesni i unutar M-divizije, pa g. Van Meel manje-više između redaka kaže i da ne postoji teoretska šansa da elektrifikacija unutar M-divizije i njenih modela nastupi prije nego se baterije i akumulatori olakšaju koliko je to maksimalno moguće.

I to je naravno itekako razumljivo, jer ako ćemo realno, kome treba BMW M kao sportski automobil s tri tone? Nikome. Takvi kupuju Audi. (šala – morao sam)

Koliko su električni automobili zapravo ekološki? foto: Free Republic

Usprkos trendovima u BMW-u koji prate ostatak tržišta i na njemu nemilo krpaju rupe, te nude hrpetine i hrpetine SUV-ova, CUV-ova i ostalih predimenzioniranih skraćenica na četiri kotača, g. Van Meel ne odustaje od sportske filozofije i ideologije. Samim time ovaj gospodin potvrđuje i da će trud oko BMW-ovih M-modela i dalje biti usmjeren na tehnologiju i performanse, ali i na uživanje u vožnji. Doduše, vrijedi reći da je upravo od te posljednje stavke BMW u posljednje vrijeme malčice zastranio, ali s obzirom na slavnu povijest marke i sve ono što je dotičnu povijest definiralo, čini se sasvim logičnim da će povratak na pravi put uslijediti kad-tad.

Stoga cijela ova priča oko elektrifikacije možda i nije toliko loša, ali s obzirom na to da je već nebrojeno puta dokazano da sve zajedno oko sve te struje nije ni ekonomski, niti ekološki isplativo, moram priznati da mi i dalje nije jasno čemu sve to prolaziti. Ali kako auto-entuzijasti u današnje vrijeme čine tek promile u odnosu na tržište koje u današnje vrijeme guta tehnologiju kao što to npr. čine neke porno-zvijezde na kraju svake pojedine scene, sva je ta struja i dalje prisutna. I kako se čini, neće baš tako skoro otići s programa, jer mnogi proizvođači automobila upravo u strujnim krugovima vide savršenu alternativu za bijeg od onoga što su desetljećima bili i prodavali.

I upravo zato ovakav potez od strane BMW-a ima svoju logiku. Ima nazivnog smisla i u današnje vrijeme zvuči kao nešto sasvim zrelo i opravdano. No usprkos svemu tome nekima od nas nedostaju ona glasna, brza i benzinom natopljena vremena kada su automobili značili više od pomodarskih znački i oznaka, te pukog popisa opreme i tehnologija s kojima danas izlaze na tržište. I zato cijelu ovu priču u najmanju ruku vrijedi uzeti s rezervom.

Nije li tako?