BMW i četiri suluda koncepta

Prije nego li se zapitate, da. Svi ovi automobili su produkt tvornice, a ne nekog „tjunera“.

Jeste li znali da ovi BMW-ovi modeli postoje? foto: BMW

Nakon što je BMW M3 kao model (tj. Izvedenica modela) proslavio tri desetljeća svog postojanja, u javnost je stigla nekolicina konceptnih automobila koji su tijekom tih 30 godina stvarali legendu.

Svaki od ovih konceptnih automobila svojevremeno je potpisala tvornica. Neki su služili za testiranje pojedinih dijelova i komponenata stvarnih serijskih modela, dok su pak neki drugi poslužili kao demonstracija sile ili jednostavno ideje. Bilo kako bilo, s jedne strane je super da je do realizacije ovih konceptnih primjeraka došlo, dok s druge strane pomalo rastužuje činjenica da niti jedan od njih nije ušao u serijsku proizvodnju.

Uglavnom, evo ih pred vama. S malim zakašnjenjem, no bolje ikad nego nikad, zar ne?!

M-Power, tovarni prostor i hangar. foto: BMW

BMW E30 M3 Pickup

Legendarna „kockica“ na tržištu je svoje mjesto našla u nekoliko karoserijskih izvedbi. U to se vrijeme mogao kupiti tvornički coupé ili kabriolet, a za one s obiteljskim idejama tu je postojao izbor između limuzine i karavana. Stoga zapravo čudi kako ovaj pickup (da, dobro ste pročitali) nije ušao u ponudu, kad se BMW s E30 već razbacao unutar tolikih klasifikacija i karoserijskih izvedbi.

Ovaj je konceptni automobil sada već davne 1986. godine izrastao iz kabriolet-verzije „kocke“, a pod poklopcem motora se premijerno nalazio „talijanski M3“, odnosno dvolitreni S14-motor koji je raspolagao s nekih 200 konja.

Kasnije poigravanje s ovim konceptnim čudom rezultiralo je onom pravom S14-icom kakva je vrištala pod poklopcem coupé i cabrio-verzija „kockice“, tj. 2,3-litrenim četverocilindrašem snage 230 konja.

Proizveden je jedan jedini primjerak i vjerovali ili ne, taj se u pogonu nalazio punih 26 godina, te je služio za obavljanje raznoraznih poslova i zaduženja oko tvornice.

Trenutno je umirovljen i odmara u nekom od hangara u blizini tvornice i čeka bolje dane, tj. izlaganje u muzeju ili prodaju na aukciji.

M-optika, smanjeni gabariti i hangar. foto: BMW

BMW E36 M3 Compact

Iako je danas sasvim normalno da BMW na tržište nudi hatchback, 1996. Godine je Compact ispao svojevrsnim presedanom. Iskreno, za mene je Compact-varijanta E36-ice oduvijek izgledala poput normalne trojke koju je u dupe pogodio kamion, pa moram priznati da taj automobil nikada nisam shvatio ozbiljno – čak ni kada je svojevremeno suluda ekipa iz tvrtke Racing Dynamics pod poklopac motora ugurala V12 iz modela 850i.

Ovaj prototip izvana izgleda kao bilo koji drugi E36 Compact i zapravo je teško razabrati o kakvom se čudovištu ovdje radi. Vizualne distinkcije svode se tek na dezen felgi, prednji branik, te nekolicinu M-znakića čijem je postavljanju uzduž i poprijeko karoserije BMW itekako sklon i dan-danas.

Motor je opće poznati 3,2-litarski „šestak“ koji je sa svojih 320 konja imao kudikamo lakši posao od bilo kojeg serijskog. Razlog tom navodu je manje od 1,300 kilograma ukupne težine ovog Compacta, a nusprodukti tom poboljšanom omjeru snage i težine logični su koliko i realni.

Iako iz BMW-a nema potvrde oko toga, za pretpostaviti je kako ovaj Compact juri uvjerljivije i bolje od bilo kojeg tvorničkog primjerka E36-ice, pa zapravo dijelom postaje jasnije zašto se nikada nije našao u proizvodnji.

M-Power, karavan i hangar. foto: BMW

BMW E46 M3 Touring

Da, i opet ste dobro pročitali – Touring, odnosno karavan za one koji ne prate nazivlje s kojim BMW označava svoje limuzine s grbama. I da, opet se radi o sasvim tvorničkom automobilu s kojim nikakvi „tjuneri“ ili privatni vlasnici nemaju nikakve veze.

Jednostavno je nekome pala napamet sasvim logična ideja vezana uz stavljanje svega onog što je svojedobno činilo M3 E46 u karavansku izvedbu modela. Time je zapravo dobivena savršena alternativa za Audijev RS4 (koji je također bio karavan), ali za razliku od kolege iz Ingolstadta, M3 Touring nikada nije vidio salona ni tržišta, već je zauvijek zapeo u svojoj konceptnoj fazi.

Naravno da na to ne gledam nimalo blagonaklono, jer jake i divlje karavane obožavam, no BMW je očito imao valjan razlog za zadržavanje ovog sumanutog M-karavana u konceptnoj fazi, pa neka im bude.

Pod poklopcem motora (mit power-dome anlage) montiran je isti onaj 340 konja jak motor kakav je krasio forumske napise pojedinih vlasnika Coupé i Cabriolet verzija modela s istom oznakom. Masa automobila nije predstavljala problem, jer je karavan težio isto kao i verzija bez krova, a najveći „problem“ ispao je sa zadnjim vratima koja su redizajnirana zbog proširenih rubnjaka.

Samim time se ne mogu načuditi zašto ovaj automobil nikada nije vidio svjetlo dana, kada je na njemu već odrađen sto i jedan zahvat, te kada je tadašnje tržište bez problema bilo u stanju „progutati“ savršenog konkurenta Audiju RS4.

Vama je takva odluka jasna?

Pretposljednja “trojka” s M-oznakom, opet tovarni prostor, i…hm…još jednom hangar. foto: BMW

BMW E90 M3 Pickup

Inicijalno je priča oko ovog koncepta krenula putevima prvoaprilskih šala i pošalica, jer se znalo da će Internet učiniti svoje već na samu naznaku postojanja ovog automobila. Tome je naravno uvelike pomogla i nekolicina pojavljivanja na „službenim testiranjima“ koje je BMW poput najciničnijeg gada u svemiru Paparazzima ponudio motiv za fotkanje, te štovateljima marke nova zrnca za razgovor uz kavu. No nikada nije bilo u planu proizvesti ovaj automobil, iako se o tome naveliko pričalo i špekuliralo.

Danas je priča kudikamo drugačija i BMW doista planira proizvesti svoj prvi Pickup-model, kako bi konkurirao Mercedesu (i Audiju, ako ćemo vjerovati špekulacijama), ali ovaj M3 Pickup zauvijek zadržava konceptnu fazu i točka.

Baziran je na kabriolet-verziji tadašnje „em-trojke“, te samim time raspolaže s istim V8-motorom zapremine četiri litre. Snaga od ukupno 414 konja koju ovaj šaljivi Pickup razvija također je identična onoj s kojom raspolaže i ostatak ponude „trojki“ dotične generacije s „M“ oznakom, a oko težine se ionako nitko nije posebno izjašnjavao, pa neću ni ja.

Uglavnom, ovaj Pickup kao i onaj proizveden s istom oznakom čak četvrt stoljeća prije njega također ostaje unutar zidova tvornice i kako stvari stoje, na cestu neće izaći nikada.

No za razliku od Pickup M3 „kockice“, ovo je bijelo-crno čudo s opcijom tovarnog prostora na dupetu sasvim legalno i moglo bi na cestu kad god poželi.

Samim time je šteta da se to nikada neće dogoditi, no s druge strane se nikad ne zna.