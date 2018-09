Automobili, akronimi i objašnjenja nekih

Poprilično direktan naslov teme zaslužuje isti takav nastavak, pa u nastavku ovog teksta slijedi nekolicina akronima vezanih uz neke od popularnih proizvođača i modela za koje možda jeste, a možda i niste znali što konkretno znače.

Honda Civic Type R – jedan od aktualnih modela s poželjnim akronimom u nazivu. foto: Honda

Svijet automobila svako toliko izmisli neku novu tehnologiju, model ili detalj koji manje-više uvijek dolazi s nekakvom skraćenicom. To je s jedne strane logično, jer bi u protivnom neke od tih skraćenica u svom punom izdanju prekrivali cijele površine automobila, ali nije rijedak slučaj da nam na prvi pogled (tj. bez objašnjenja) dotične skraćenice nisu baš pretjerano jasne.

I ne…ne planiram iskoristiti ovu prigodu za nabrajanje akronima koje već i gljive u šumi prepoznaju, već nekih poznatih i popularnih koji su čak i neke od nas uspjeli iznenaditi svojim značenjem.

Pa krenimo redom…

Acura je donedavno bila Honda za bogate i Amerikance. Danas stvari i nisu toliko puno pomaknute od tih domena, ali neki od modela ove „alternativne“ Honde ipak dolaze na europsko tržište – i to sa svojim akronimima koji na prvi pogled većinom nemaju nikakvog smisla.

Stoga evo objašnjenja nekih od njih:

NSX – New-Sportscar-Experimental (skraćenica koja oduvijek vrijedi za ovaj model)

SH-AWD – Super Handling, All Wheel Drive (da…na limuzinama i SUV-ovima)

P-AWS – Precision All Wheel Steer (kao da je to bitno)

TMU + IPU – Twin Power Unit + Intelligent Power Unit (oznaka na modelu NSX)

Si – Sport Injected (da…sigurno)

Type R – (Type) Racing (oznaka za bučnije automobile koji su u stanju razbiti bubrežni kamenac)

VTEC – Variable Valve Timing and Lift Electronic Control (odnosno oznaka za tehnologiju uspomoć koje se stvara vremenska crvotočina na cesti)

Alfa Romeo oduvijek raspolaže sa svom silom zanimljivih akronima na svojim modelima, no u posljednje vrijeme najinteresantnijim ispada onaj DNA.

Naravno da je ideja bila ovu skraćenicu povezati s biološkom osnovom koja povezuje sva živa bića, ali to je više marketing, nego stvarna oznaka, jer skraćenica znači nešto sasvim drugo:

DNA – Dynamic-Natural-All weather (odnosno modovi vožnje koje je moguće podešavati)

BMW osim što u samom nazivu na tržište donosi skraćenicu za Bayerische Motoren Werke, u posljednje vrijeme sve češće čak i najbezličnije modele ukrašava s raznoraznim akronimima koji imaju i nemaju smisla. No u moru svega toga, ovo su ipak najčešći:

SAV – Sports Activity Vehicle (što bi serija 2 Active Tourer po nekoj uvrnutoj definiciji trebala biti)

VANOS – Variable Nockenwellen Steurung (odnosno sustav promjenjive faze ventila)

CSL – Coupé Sport Leichtbau (naravno da ste ovo znali)

GT – Gran Turismo (jedan od onih akronima koji u BMW-u nemaju nikakvog smisla)

Cadillac u današnje vrijeme više ne privlači penzionere i mafijaše, već na tržište doista donosi dašak svježine i američku konkurenciju u domeni limuzina s kroničnim poremećajem osobnosti. No uz hrpetinu snage i novi imidž, tvrtka je poradila i na nekolicini akronima koji mnogima nisu poznati:

CTS – Catera Touring Sedan (da, dobro ste pročitali…Catera)

DTS – DeVille Touring Sedan (da, dobro ste pročitali…DeVille)

V – V8 i V16 motori (da, dobro ste pročitali…V16)

Chevrolet kao dio General Motorsa dijeli hrpu akronima s ostatkom ponude raznoraznih proizvođača pod okriljem tog američkog diva. Neki su poznatiji, a neki pak graniče s nebitnim. Ali Chevrolet Camaro kao automobil uvijek vrijedi spomenuti i izdvojiti iz mase, pa zapravo čudi kako mnogi ne znaju što znače oznake verzija tog slavnog američkog modela:

SS – Super Sport (ako zanemarimo prave super-sportaše)

RS – Rally Sport (ako nikada nismo vidjeli Rally)

LS – Luxury Sport (ako je klima luksuz)

Dodge svako toliko predstavlja neki kreativan sufiks za pojedine modele iz svoje ponude. Uostalom, tijekom posljednjih mjeseci Hellcat i Demon ne prestaju biti aktualne izvedenice za Challenger i Charger, pa je jasno o čemu se priča. No s druge strane postoje oni „običniji“ modeli čiji akronimi ispadaju nepoznanicom za mnoge kojima se Dodgeovi modeli čak i sviđaju (da, ima i takvih među nama):

R/T – Road and Track (oznaka koja posebno ne vrijedi za prvu generaciju Vipera)

SRT – Street and Racing Technology (super, zar ne?!)

392 – 6,4 litre zapremine (odnosno jedan veseli V8-motor)

Ferrari oduvijek ima sto i jednu skraćenicu s kojom u pravilu označava izvedenice pojedinih modela. Neke sežu još u pedesete i šezdesete godine prošlog stoljeća, dok su neke ipak nešto novijeg datuma.

Većina tih novih je na neki način povezana sa svijetom Formule 1, gdje Ferrari oduvijek zlatnim slovima ispisuje svoju povijest, ali neki s tim oktanskim cirkusom ipak nemaju veze:

TB – Transversale Berlinetta (poprilično stara oznaka za npr. model 355)

TS – Transversale Spyder (vidi objašnjenje iznad)

GTB – Gran Turismo Berlinetta (prastara oznaka s npr. 308-ice)

GTS – Gran Turismo Spyder (još jednom vidi objašnjenje iznad)

KERS – Kinetic Energy Recovery System (malo kočenja, pa malo energije i na kraju oveći udarac u glavu tijekom ubrzavanja)

T – Turbo (odnosno umjetno disanje)

M – Modificato (pitajte tjunere što to znači)

GTO – Gran Turismo Omologato (cestovni automobil zbog kojeg se onaj trkaći smije službeno pojaviti na stazi)

Ford je neokrunjeni kralj akronima, no ne toliko zbog korištenja istih, već zbog konotacija koje se uz njih vežu. Sve ostalo je suvišno reći:

SHO – Super High Output (često korišteno na slabašnim američkim modelima)

SVT – Special Vehicle Team (dok su se u Fordu još uvijek tražili)

ST – Sport Technologies (odnosno GTI prevedeno na fordovski)

RS – Rally Sport (legendarni akronim koji Renault čini smiješnim)

Infiniti kao Nissan za bogate i Amerikance također ima svoje skraćenice. Većina ih se veže uz opremu, pa tako možda i nije riječ o nečem posebnom. No za kupce pojedinih modela uvijek je dobro znati što neki od njih znače:

X – All Wheel Drive (svi znamo što to znači)

IPL – Infiniti Performance Line (tj. ono čijim dijelom Eau Rouge nikada neće postati)

Jaguar oduvijek djeluje poput tvrtke koja akronime krajnje nemaštovito gura na sve svoje modele, ali većinom nije tako. Pa ipak postoje neki koji nisu vezani direktno uz same modele, ali na neki način govore o njihovoj genezi:

SVO – Special Vehicle Operations (ono, kad vam auto slažu luđaci)

SVR – Special Vehicle Racing (ono, kad vam automobil slažu još veći luđaci)

Lamborghini u pravilu ima direktan pristup, odnosno sa svojim modelima ide „u glavu“. Pa ipak svako toliko u sklopu određenih modela dođe do korištenja nekih skraćenih opisa s kojima se označava karakter. Uostalom, sjetimo se samo svih onih brojeva poput 700-4 ili nekog drugog seta brojeva s crticom i sve postaje jasno:

LP – Longitudinal Posteriore (odnosno centralno smještena monstruoza montirana longitudinalno)

SV – Super Veloce (odnosno ionako lud automobil koji je netko hranio sirovim mesom)

VT – Viscous Traction (oznaka pod kojom je davnih dana model Diablo skrivao pogon na sva četiri kotača)

Lexus za razliku od Hondi i Nissana za bogate i Amerikance svoje modele nerijetko orijentira prema europskom tržištu. No usprkos tome se jedan dobar dio oznaka naslanja na neke japanske simbole:

F – Fuji (bilo da se radi o planini ili stazi, zna se da je riječ o nečem posebnom)

Mercedes-Benz sam po sebi znači ime i prezime, pa o tome ne treba pretjerano puno pisati. No s druge strane stoji ona tvornička divizija pomahnitalih inženjera koji tijekom posljednjih godina stvaraju neke od najposebnijih automobila na svijetu:

AMG – Aufrecht Melcher Großaspach (tj. ime i prezime osnivača tvrtke, te grad u kojem je ista nastala)

Nissan ima bogatu povijest koja podrazumijeva svakakve modele – od onih običnih, preko nešto sportskijih, pa sve do trkaćih. Stoga je u ovom slučaju dvije skraćenice posebno važno izdvojiti:

NISMO – Nissan Motorsport International Limited (to svi znamo, zar ne?!)

GT-R – Gran Turismo Racer (danas model, a nekad sufiks modelu Skyline)

Porsche možda zbunjuje s količinom varijacija na temu pojedinih modela, ali u domeni akronima zabune nema. Turbo možda više ne znači samo verziju modela, a ono „S“ na prvi pogled ne čini nikakvu razliku od verzije do verzije 911-ice s Turbo-punjačem. No u posljednje vrijeme često spominjemo jednu skraćenicu koja iz „normalnih“ modela čini poprilično drugačije zvijeri:

GTS – Gran Turismo Sport (univerzalna oznaka, ako se pogledaju modeli na kojima se nalazi)

GT3 – Grand Touring Cars Cup (trkaća divizjia s kojom FIA već godinama fascinira auto-entuzijaste)

S – Sportversion (odnosno sportskija izvedenica već ionako sportskog automobila)

4S – Sportversion s pogonom na sva četiri kotača

RS – Rennsport (odnosno trkaći automobil za cestovnu upotrebu)

CS – Clubsport (nešto manje trkaći automobil za cestovnu upotrebu)

PDK – Porsche Doppelkupplungsgetriebe (znate, onaj mjenjač s dvije spojke)

Subaru u ponudi modela ima mali milijun tehnoloških čuda. Svako od njih ima svoju skraćenicu, a neke od njih se nalaze u obliku oznaka na karoseriji pojedinih modela. Naravno da je popis pretjerano velik i mogao bi se danima tipkati, pa to i ne bi imalo pretjerano puno smisla. Stoga vrijedi spomenuti tek neke koji su možda poznati većini…a možda i nisu:

STI – Subaru Tecnica International (ima li netko tko ovo ne zna?)

WRX – World Rally Experimental (ili u posljednje vrijeme World Rally Cross)

Type RA – Race Altered (odnosno cestovni automobil čistog trkaćeg usmjerenja)

Volkswagen u pravilu nema pretjerano puno skraćenica s kojima se hvali na karoseriji. Doduše, kroz povijest ih je bilo mali milijun, ali su se VW-ovci posljednjih godina nešto smirili po tom pitanju.

…ili je jednostavno stvar škrtosti kao što je često slučaj sa serijskom opremom na nekim automobilima tog proizvođača.

Uglavnom, ovo su najčešće skraćenice koje Volkswagen danas koristi:

R – Racing (odnosno malo brže od brzog za Golf i još neke modele)

TDI – Turbo Diesel Injection (okretni, buraz)

TSI – Turbo Stratified Injection (manjak okretnog, buraz)

GTI – Grand Touring Injection (odnosno klasa za sebe, ako ćemo realno)

Eto…toliko o ovoj temi.

Iskreno se nadam da niste znali baš sve od navedenog, a ako pak kojim slučajem ipak jeste, to i ne čudi – na kraju krajeva, ipak ste auto-entuzijast.