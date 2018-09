10 stvari koje možda niste znali o McLarenu F1

Moderni McLaren hrabro grabi naprijed i proizvodi vrhunske superautomobile kao što su 675LT i P1 i širi ponudu manjim modelima 570S i 540C koji bi trebali pomrsiti račune Audiju R8 i Porscheu 911 Turbo. Sve je to odlično, no nikada više neće postojati automobil koji je nastao kao djelo jednog vizionara, koji stavlja vozača u samo središte zbivanja i daje mu potpunu slobodu kao što je to činio legendarni McLaren F1. Donosimo 10 zanimljivih činjenica o tom automobilu koje do sada možda niste znali.

McLaren F1 uz 20 godina mlađi P1 foto: YouTube

1. George Harrison

Vodeći gitarist Beatlesa George Harrison bio je ponosni vlasnik McLarena F1 u tamnoljubičastoj perla boji s brojem šasije 025, a za vrijeme njegove izrade gotovo da je živio u tvornici pokraj automobila. Nadgledao je proizvodnju, a jedan od njegovih specijalnih zahtjeva bilo je najmanje 14 indijskih simbola na različitim mjestima u automobilu poput slonova u interijeru.

McLaren F1 koji je pripadao Georgeu Harrisonu foto: Ring of Stars

2. Masa

McLaren F1 morao je biti lagan pod svaku cijenu, doslovno. Tako je primjerice pred BMW stavljen zahtjev da bez obzira na troškove smanji masu ispušnog sustava s prvotnih 80 kilograma na 25 kilograma, što je na kraju i učinjeno. U toj borbi s masom konstruktori su morali rezati gdje god su stigli, pa je tako koža u interijeru smanjena na upola manju debljinu od uobičajenog, čime je ušteđeno 5 kilograma. Nadalje, na natječaj za izradu audio sustava prijavilo se osam tvrtki, od kojih je pet u startu pokleknulo pred zahtjevom da se masa njihovih uređaja mora prepoloviti. Posao je na kraju odradio Kenwood koji je između ostaloga uklonio 25 tipaka sa svog sustava.

Motorni prostor McLarena F1 foto: AutoWP

3. Središnji usisnik

Veliki problem inženjerima bio je centralni usisnik zraka koji je osim zraka usisavao i vodu kada bi automobil po kiši vozio iza kamiona. Stoga je morao biti osmišljen način da se voda odvaja i odvodi tako da ne ulazi u motor.

4. Vrata

Vrata izgledaju fantastično i istovremeno su funkcionalna foto: AutoWP

Poznata vrata koja se podižu prema gore zajedno s dijelom krova odabrana su dijelom radi vizualne drame, a dijelom radi funkcionalnosti. Budući da McLaren F1 ima karakterističan raspored sjedala u kojem je vozač smješten u sredini, takva vrata omogućavaju lakši ulaz i izlaz. Zanimljivo je da je inspiraciju za njih dizajner Peter Stevens dobio gledajući malu Toyotu Seru. Inženjerima nije uspio objasniti kako je zamislio vrata pomoću nacrta, pa je morao izraditi žičani model.

Toyota Sera koja je inspirirala McLarenova vrata foto: Robotpig

5. Konfiguracija sjedala

Jedinstveni raspored sjedala rezultat je želje da se riješe dva bitna problema koja su se u ono vrijeme vezala uz superautomobile, a to su preglednost i papučice koje nisu u ravnini sa sjedalom.

6. Tag Heuer

Svaki vlasnik McLarena F1 dobio je na poklon Tag Heuerov sat s ugraviranim brojem šasije svojeg automobila, kao i usklađenu prtljagu, dok su opcijske bile torbe za golf koje se mogu privezati za sjedala suvozača.

Sat koji je Tag Heuer izrađivao u partnerstvu s McLarenom foto: McLaren Life

7. Potpis

Jedan od kupaca McLarena F1, šasije broj 060, tražio je da se konstruktor automobila i veliki vizionar Gordon Murray potpiše na stražnji branik, nakon čega je preko potpisa stavio prozirni lak.

McLaren F1 s brojem šasije 060 foto: VirtualCarShop

8. Kazaljke

McLarenov šef Ron Dennis predložio je da prilikom paljenja automobila kazaljke obiđu instrumentnu ploču, što je ideja koju su kasnije brojni proizvođači kopirali.

Instrumentna ploča McLarena F1 foto: YouTube

9. Što bi promijenio Gordon Murray?

Na pitanje što bi promijenio na svojem automobilu, Gordon Murray odgovara da bi to bio jedan nosač elektro-prekidača koji se nalazi ispod poklopca motora, a zadužen je za paljenje svjetla kada se on otvori. Za jednog perfekcionista kao što je on problem je bio u tome što se radilo o nosaču postavljenom na drugom nosaču, a Murray to rješenje komentira kao „nešto što biste pronašli u Ferrariju“.

Vizionar Gordon Murray uvijek je težio savršenstvu foto: BBC

10. Bugatti Veyron

Izjavom da ne razumije što drugi vide u modernim automobilima koji postižu opasne brzine osim čiste, brutalne snage, Ron Dennis je vjerojatno ciljao na Bugatti Veyron, dok je Gordon Murray ljut na činjenicu da je u tri godine McLaren jedva prodao 65 cestovnih primjeraka F1, što je jako malo u usporedbi s Bugattijem koji je prodao čak 450 Veyrona po većoj cijeni. Za McLaren P1 Gordon je rekao da smatra da je dobar automobil, ali da ne osjeća da se radi o prirodnom slijedu događaja nakon F1, već da je krenuo u jednom sasvim drugom smjeru, kao i cijeli svijet superautomobila uostalom.