VIDEO: Relijaš razvaljuje Peglicu i dokazuje da nije bitno što vozite, već kako!

Vjerujemo da ćete u ovim snimkama uživati barem upola koliko je uživao poljski vozač reli utrka Piotr Filapek stvarajući ih. Mi ga obožavamo jer nas podsjeća na to što bi trebala biti sama bit reli utrka i utrka općenito – zabava.

Peglica iskorištena do maksimuma foto: YouTube

Volimo vidjeti automobile koji se koriste na način da do izražaja dolazi njihov maksimalan potencijal, premda on u startu bio malen. Naravno da se u nekim skupocjenim reli strojevima jako teško približiti njihovim granicama jer su jednostavno postavljene previsoko, a pitajte se tko se više zabavlja: onaj vozač koji je uvijek na iglama i kod kojeg svaki malo veći pomak noge može dovesti do katastrofe ili pak onaj koji bez straha može unijeti sto posto sebe u vožnju i izvući posljednje zrnce snage iz svog automobila.

Još jedno izlijetanje u nizu foto: YouTube

Mi bismo rekli ovaj drugi, jer Piotr Filapek itekako izgleda kao da se zabavlja. A zabavlja se i njegova modificirana Peglica, odnosno Fiat 126P, koja veselo skakuće od zavoja do zavoja poput poslušnog (i nekad malo manje poslušnog) psića. Gdje drugi koče i prebacuju u nižu brzinu, ovaj Poljak dodaje gas i mogli bismo reći nada se najboljem. Da ima više sreće nego pameti postaje očito već nakon prvih par snimaka u kojima prolazi jarcima i bankinama bez da ikada podiže nogu s desne papučice.