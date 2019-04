Video: Plavuši od straha ispao mobitel na pod nakon što se isprepadala glasnim turiranjem Ferrarija!

Duboka i glasna rika automobila obično izaziva znatiželju i podizanje glava u nadi da ćemo ugledati tvorca te gromoglasne melodije, no izgleda da smo takvi samo mi koji volimo automobile, jer izgleda da ostalima ta “buka” smeta…

Ferrari je toliko glasan da ljudima od straha ispadaju stvari iz ruku – LOL foto: YouTube

Jučer se na YouTube kanalu “the.leviathan” (koji se inače opisuje kao video blog – virtualno putovanje u kojem istražuju scenu egzotičnih automobila u Torontu iz perspektive jednog Ferrari-a), pojavio najnoviji video s temom preglasnog automobila. Kao što smo već i spomenuli, izgleda da ne uživaju svi u takvim zvucima pogotovo kada pokušavaju pričati na mobitel, i OK, jasno nam je zašto im to može smetati taj tren, no ova prolaznica se zauzela za sebe kritizirajući vozača sarkastično ga pitajući “Može li tvoj automobil biti glasniji?”…

I da, kao što i pretpostavljate, ubrzo je i dobila odgovor na svoje retoričko pitanje u vidu demonstracije! OK možda to i je malo “seljački” potez, ali bože moj ova prilika je sjela “ko kec na desetku” i jednostavno se nije mogla propustiti – očito ne u ovom slučaju. Što je najbolje rezultat takvog turiranja je urnebesan, jer je jadnu ženu toliko prepao da je poskočila od straha i ispustila mobitel iz ruke koji joj je ispao na pod.

Živo nas zanima kako bi se ova situacija dalje razvijala da se radnja odvija npr. u centru Londona, pošto tamo odnedavno žele uvesti zabranu za turiranje, puštanje preglasne muzike u automobilu i naglo kretanje, a ruku na srce za neke od tih stvari već sad i kod nas možete dobiti kaznu. Pošto ne želimo završiti ovaj tekst s kaznama i sličnim crnjacima, predlažemo da pogledate ovaj video i malo se oraspoložite uz ovu smiješnu dogodovštinu “preglasnog” Ferrarija.

Što mislite o ovakvoj i sličnim situacijama vozača koji glasno turiraju motor?