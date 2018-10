VIDEO: 0-400-0 za samo 36,44 sekundi – Svjetski rekord!

Utrka tko će biti brži u disciplini 0-400-0, dakle, ubrzanje s mjesta do brzine 400 km/h pa maksimalno kočenje do potpunog zaustavljanja, uvijek je atraktivna.

Bugatti Chiron vs. Koenigsegg Agera RS foto: YouTube

Dakle 0-400-0 za 3.112 metara i samo 41,96 sekundi to je bio svjetski rekord Bugatti Chiron super automobila sa 1.500 KS koji je pri tom prešao 3.112 metra. To je bio svjetski rekord za serijski automobil u ovoj disciplini koji je postavljen krajem 2017. godine. Za upravljačem rekordnog Chirona sjedio je Juan Pablo Montoya, pobjednik F1 utrke za VN Monaka, dva puta pobjednik utrke Indy 500 i trostruki pobjednik utrke ’24 hours of Daytona’. Ako mislite kako od ovoga ne može brže, onda ste se gadno prevarili, može može!

Odgovor se nije dugo čekao, a za to se naravno pobrinula švedska tvrtka Koenigsegg koja smatra kako jedina ima pravo na takve rekorde. Pogledajte video duela super automobila Koenigsegg Agera RS protiv Bugatti Chirona, u svijetu najbržih automobila. Koenigsegg Agera RS je dominirao u disciplini 0-400-0 i uvelike je nadmašio Bugatti Chirona. Koenigsegg Agera RS je s mjesta ubrzao do 400 km/h i zaustavio se za 36,44 sekunde, što je za čak 5,5 sekundi kraće nego što je postigao Bugatti.

Koenigsegg Agera RS u pohodu na rušenje rekorda 0-400-0 foto: YouTube

Najnoviji svjetski rekord u 0-400-0 postigao je automobil Koenigsegg Agera RS, a za njegovim upravljačem sjedio je Koenigseggov test vozač Niklas Lilj dok je vozio na pisti aerodroma Vandel u Danskoj. No, nije Koenigsegg Agera RS samo svjetski rekorder u 0-400-0 disciplini, istovremeno je postavljen i svjetski rekord u disciplini ubrzanja 0-400 km/h s vremenom od 26,88 sekunde (Bugatti 32,6 s). Koenigsegg Agera RS pokreće 5,0 V8 twin-turbo motor koji razvija najveću snagu 1.360 KS i najveći okretni moment 1.370 Nm.