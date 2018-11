Prolazeći kroz lokvu vozač smoči pješaka: Kazna ili odšteta, zloba ili satisfakcija?

Kiša i promet u Hrvatskoj – dvije stvari koje nikako ne idu ruku pod ruku. Dodamo li tome još i nebrojene rupe na cestama koje su pretvorene u lokve koje strpljivo čekaju da naiđu nove žrtve dobili smo idealan recept za vlažnu prometnu katastrofu.

Prometnice su ovih dana pod vodom, a sudeći po vremenskoj prognozi tako će biti i narednih par dana (“Vakula je rek’o”). Kako u hrvatskoj za sada nismo pronašli umjetnika koji bi kao i Wanksy natjerao gradske službe da u roku 48 sati pokrpaju sve rupe na cestama, i to sa svojom zanimljivom filozofijom “ništa tako dobro ne popuni veliku rupu, kao veliki penis”, moramo se i dalje boriti s mnogim lokvama koje su se napravile zahvaljujući stalnim padalinama. Čim padne više od par kapi kiše iz nekog nama nepoznatog razloga u Zagrebu (a vjerujemo i ostalim dijelovima lijepe naše) ispiru se sve vozačke vještine, poznavanje prometnih propisa i nastaje sveopći prometni kolaps.

Umjesto transparenata i uzvikivanja dosadnih parola koje više nitko normalan ni ne sluša, ove su se curke odlučile za „alternativan“ pristup problematici rupa na cestama. foto: Youtube

Zloba ili satisfakcija:

U ovim kišnim razdobljima osim problematike koju vozači muče s gužvom na cestama, muku muče i pješaci, no s drugim vlažnim problemima. Kako se Zagreb ne nalazi negdje u Rusiji (iako bi neki njegovi dijelovi mogli prevariti zalutalog turistu), mi nemamo polugole ljepotice koje bi se izležavale pored ceste, čekajući da ih netko poprska (da pogledajte ima i toga – i to za plemenite ciljeve). Baš naprotiv u Zagrebu ako poprskate (vodom) prolaznika možete čuti kako spominju i onaj dio vaše rodbine za koju niste nikad ni upoznali – a da ne spominjemo one bližnje. Dakako želimo u samom startu odvojiti vozače koji namjerno ciljaju lokvu vode kako bi pošpricali nekoga, i one koji to naprave nehotice, no kako su takve stvari nedokazive sve ostaje na subjektivnom dojmu onoga tko je ostao kratk.. mokrih rukava.

Na žalost iako u prometnoj situaciji možda postoji mogučnost da se izbjegne jedan takav vlažni scenarij, ima vozača koji kad uoče lokvu postaju ponovno adolescenti koji požele napraviti svoje privatno natjecanje mokrih majica. Tako smo naišli na jednu video kompilaciju koja se upravo bavi tom tematikom. Pogledajte video uz napomenu – Nemojte ovo pokušavati (kod kuće) na ulici:

Kazna ili odšteta:

Kako sam Zakon o sigurnosti prometa n cestama ne regulira ovu tematiku, ako se dogodi da zašpricate i smočite nekog pješaka za to vam ne prijeti kazna, no pješak može osobno podignuti privatnu tužbu zbog nanesene štete (ako je ima). Kaznu za nastali događaj pak bi mogli snositi vlasnici ceste zbog njezinog neodržavanja ako se radi o vodi koja se zadržala na ulegnućima ili gore u tekstu spominjanim rupama, te je po članku 6. Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (1. opće odredbe) definirana je novčana kazna u iznosu od 5000 do 15000 kuna za pravnu osobu, odnosno 1500 do 5000 kuna za odgovornu osobu.