4 Kotača Apokalipse – Isplati li se danas uopće Diesel ili ne!?

2018. godina je iza nas. Stoga smo u maniri novih početaka i novogodišnjih obećanja odlučili sve i svašta, pa krećemo od našeg (pazite sad) službenog video-kanala koji na YouTubeu stoji zapušten, jadan i sam…

4 Kotača Apokalipse u raspravi: “Diesel DA ili NE”!? foto: Youtube

Dosta vam je suhoparnih materijala u auto-emisijama? Ne da vam se gledati marketinški-ograničene priloge i dosadne kadrove nekakvih automobila koji uz dosadnu naraciju nekog voditelja po ekranu prolaze gore-dolje? Nedostaje vam neobavezne priče bez cenzure i scenarija?

E pa onda je ovo nešto što će vam se najvjerojatnije dopasti.

Ideja je jednostavna: četiri najobičnija lika koji su između ostalog i veliki auto-entuzijasti. Zatim dvije kamere i jedan (loš) mikrofon. Bez scenarija, bez cenzure i s jednom temom od koje se u priči svako toliko pobjegne u smijeh ili u nešto sasvim sedmo. Odnosno, u prijevodu tek nazivno upakirani kaos snimljen u stvarnom vremenu i montiran tek onoliko koliko je potrebno da ne djeluje kao da su ga „proizveli“ pingvini i polarni medvjedi.

I da…svjesni smo većine „problema“. Jasno nam je da će sam naziv ovog projekta većini biti besmislen. Znamo da je ton loš. Budžeta doslovce nema. Produkcija se svodi na bančenje dvojice likova koji se produkcijom video-materijala ne bave ni pod razno. Kadrovi su jednolični. Upadanje u riječ je konstantno. Smijeh također, a i blesave dosjetke kakvima je mjesto na kavi s ekipom. No u tome i jest poanta, jer smo upravo tako i zamislili cijelu priču. I tako je planiramo nastaviti svaka dva tjedna.

Kao ti, al ne ko on… foto: Youtube

Tema ove pilot-epizode (ako to možemo tako nazvati) otprilike bi se mogla nazvati „Diesel – Da ili Ne“, pa smo se potrudili iz kutka sasvim običnog čovjeka dati neke razloge za i protiv, te odabrati stranu. Ali naravno da smo u procesu zastranili prema Opelima, Volkswagenima i žmigavcima na BMW-u. Svako smo toliko pobjegli prema SUV-modelima s besmislenim motorima, nekim „bolestima“ koje je donedavno na tržište stavljala KIA, a tu su i kamp-prikolice, Velebit i sredstvo za odštopavanje odvoda. No na kraju smo ipak uspjeli završiti nazad na temi – i to relativno uspješno, a da pri tome nitko nikome francuskim ključem nije prebrojao rebra.

Uglavnom, pogledajte video-uradak, a potom možete uzeti tipkovnice u ruke i komentirati, šerati, lajkati, dislajkati ili što vam već u tom momentu padne na um. Ako ste dobre volje i osjećate se darežljivo, po mogućnosti okinite i onu „subscribe“ tipku. To naravno nije obavezno, ali s vremenom možda pomogne da si priuštimo novi mikrofon. Isti bi nam stvarno dobro došao s obzirom na to da ove polusatne video-eskapade planiramo bacati po kanalu svaka dva tjedna. No kako želite. Imajte samo na umu da ćemo svaki komentar pročitati, te iz epizode u epizodu odabrati tri najbolja i tri najgora, pa ih pročitati pred kamerama. Onim najboljima slijede nagrade, a za one druge ćemo već nekako pronaći načina zapapriti i vratiti istom mjerom. U svakom slučaju neće biti dosadno – tim više što su u planu za buduće epizode i neki gosti. Ali o tom potom, jer bi to bili planovi, a planirati ne želimo. Barem ne previše.

U svakom slučaju, kako smo već spomenuli… Linkajte, komentirajte, šerajte i lajkajte (ili dislajkajte ako vam je tako draže). A možete slobodno i predložiti neku temu s kojom bismo se mogli pozabaviti na svoj način. Jer poanta nije samo da se mi dobro zabavljamo, već da tu i tamo s naše strane stigne i pokoja hvale vrijedna informacija. A to možemo samo uz vašu pomoć.

Zahvaljujemo na pažnji i želimo vam još jednom dobru, lijepu i zanimljivu godinu koja je tek na početku.