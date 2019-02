Zašto neki ljudi s automobilima rade gadarije?

Ne, nije riječ o click-bait naslovu, niti je u tome bila poanta. Jednostavno mi nije jasno koliko čovjek mora biti poremećen da bi svoj automobil ovako uljepšao.

Tuning i styling – do prije nekoliko godina itekako aktualni pojmovi čak i u našim krajevima. Pojmovi koji su podrazumijevali hrpetinu „drugačijeg“ na četiri kotača i milijunima godina odmicali obične i često viđene automobile od onih kakve voze naši susjedi. Uostalom, prisjetimo se samo hrpetine klubova, foruma, susreta, evenata i medija koji su se na ovaj ili onaj način povezivali s tim globalnim pokretom, odnosno bolje rečeno subkulturom i sve je instantno jasno.

Tamo negdje sredinom prve dekade aktualnog nam milenija stvari su bile idilične. Ideja je bilo milijun, a provedbe su nerijetko fascinirale obične smrtnike, auto-entuzijaste i raznorazna sudačka tijela na natjecanjima. No onda je nekako sve pošlo po zlu i danas se cijela ta priča oko tuninga i stylinga manje-više ugasila. A za to je pak krivo nekoliko čimbenika – pogotovo ako se priča orijentira unutar granica lijepe nam naše.

Naime, dok npr. u SAD-u tuning i styling godišnje donose milijarde i milijarde dolara u državne blagajne, te industrija oko tog globalnog pokreta neprestano raste, kod nas se čak ni zakonodavci nisu primili posla i sastavili neki koliko-toliko normalan zakon s kojim bi se „tjunerima“ i „stajlerima“ omogućilo da na legalan način istaknu svoje automobile i izdvoje ih iz mase. Sve se nekako svelo na sporadične eskapade od strane prometne policije i rečenice poput “Ima Remusa – skidaj tablice”, te kaznu i slanje na izvanredni tehnički pregled. Time je i ono malo auto-entuzijasta koji su u vodama tuninga i stylinga pronašli svoje mjesto cijela priča ubrzo ogađena do krajnjih granica, pa danas ni takvima više ne pada na um dorađivati svoje automobile.

Drugi kamen u lijesu bio je tipičan hrvatski lopovluk, odnosno raznorazne udruge i klubovi koji su u sklopu svojih ideja imali i organizacije evenata iz domene utrka ubrzanja. Doduše, sve je tamo negdje 2002. godine počelo idilično i “na najjače”, ali ubrzo je svatko htio svoj dio kolača, pa se prvo odjednom pojavilo stoosamdesetsedam organizatora, a potom je stoosamdesetšest napunilo svoje džepove i dio po dio pod paskom auto-entuzijazma nestajalo s podebljanim računima u bankama. Stoga danas u maniri “inati se Slavonijo” imamo još Osijek Street Race Show i toliko o tome kako se jedna naizgled fantastična ideja pretvorila u nešto više. A to je pak tužno.

Treći dio priče o usponu i padu tuninga i stylinga u Hrvata također snose pojedini klubovi i udruge. I naravno da neću ulaziti u sumnjiva financiranja, nedostatak fiskalizacije i slično, jer to nije tema ovog teksta, a niti ovog njegovog dijela. No neznanje i umišljenost pojedinaca definitivno jest, pa su upravo takvi zabili posljednje čavle u lijes nečega što je tamo negdje 2005. godine oko sebe okupljalo na desetke tisuća ljudi koji su iz svih kuteva zemlje pristizali na pojedine evente.

Kako je tuning u pravilu pokopan nešto prije, te je brzina višestruko osuđivana od strane zakonodavstva, medija i slično, tako su preostali oni malo manje pokretni pripadnici tog svijeta. Tj. “stajleri”. Jer njihovi su automobili često djelovali brže za vrijeme stajanja na parkingu, nego u vožnji po rupama i ležećim policajcima naših gradova i sela. Odjednom se cijela priča oko organiziranih okupljanja natjecateljskog tipa svela na dva i pol slova, pa kako nije bilo nikakvog suvislog pravilnika, te su se nagrade šakom i kapom dijelile čak i za ustajanje ujutro, ili pak zbog samog dolaska na okupljanje, tako je sve skupa postalo bezvrijedno, bljedunjavo, sivo i nepotrebno. Pa valjda zato danas praktički niti nema nekakvog hvale vrijednog eventa – baš kao što ima sve manje i manje automobila koji bi se na takvom jednom eventu pojavili. Uglavnom, s jedne je strane ideologija tuninga i stylinga prešla izvan granica Hrvatske, dok je na globalnom planu sve skupa dobrim dijelom otišlo u tri… Hm…bolje da se cenzuriram kako se mame ne bi ljutile.

Da elaboriram…

Izuzev tvrtki koje s raznoraznim projektima privlače pozornost javnosti na društvenim mrežama, u današnje velika većina dotičnih projekata ima jednu zajedničku dodirnu točku. A ta se zove “wrap”.

Ova tuđica u pravilu podrazumijeva promjenu boje automobila lijepljenjem folije preko njega. I to smo vidjeli već mali milijun puta – na cesti i na fotografijama. „Wrapanje“ je danas sveopće prihvaćen način promjene boje i ukrašavanja automobila, a isto vrijedi i za reklamiranje neke tvrtke, proizvoda ili nečeg sasvim sedmog. Uostalom, samo pogledajte automobile iz voznih parkova pojedinih tvrtki ili pak neke taksi-službe i sve je jasno. Tuneri i styleri na globalnom planu koriste „wrap“ ne bi li istaknuli svoje automobile već na prvi pogled, ali tu i tamo se dogodi da sve to skupa pođe itekako krivo. A onda automobili izgledaju glupo i smiješno, a ne atraktivno i zanimljivo.

…i upravo u tom momentu stižemo do ovog mini-trenda s kojim nekolicina ljudi na svijetu pokušava svoje automobile istaknuti na (njima) poseban način…

