Sportski filter zraka – da ili ne?

Mnogi ljubitelji tuninga sportski filtar zraka smatraju prvim korakom do poboljšanja performansi automobila, stoga evo par podataka koje morate znati ukoliko ga planirate ugraditi!



One week left of our summer rebate! $25 back on K&N intakes! #KNrebate #Rebate #Sale #Discount #CarParts #KNfilters

Link in bio / story https://t.co/j3Zwn7tUXJ pic.twitter.com/M3PfnKHC3p

— K&N (@knfilters) 22. srpnja 2018.