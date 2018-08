Vrućina u autu može biti pogubna – Evo kako možete pomoći!

Užurbani način života zasigurno nosi svoje probleme i dekoncentraciju po pitanju svakodnevnih poslova koji nam se čine prilično jednostavni, no svake godine slušamo istu priču. Vlasnici vozila i roditelji u tim trenucima lutaju mislima i ne shvaćaju opasnosti kojima izlažu svoje najbliže.

Temperatura zraka u automobilu po vrućini penje se mnogo brže nego što mislite. Automobil parkiran na suncu, a vani temperatura od 25 stupnjeva Celzijusa, u automobilu će za nekoliko minuta biti 40 stupnjeva. Ako je vrućina veća, cca 35 stupnjeva, u autu za manje od 10 minuta može biti čak 50 stupnjeva.

Posljedice dakako mogu biti katastrofalne. U najgorem slučaju toplinski udar može dovesti do smrti osobe ili do uginuća životinja, a teška oštećenja mozga mogu nastupiti već nakon nekoliko minuta.

Što poduzeti u slučaju toplotnog udara foto: Lexleader

Kako ćete prepoznati toplinski udar

Do toplinskog udara dolazi prilikom ekstremno visokih temperatura, točnije prilikom ulaska u automobil koji nije rashlađen, već su temperature debelo iznad mogućnosti naše izdržljivosti. Šire se krvne žile, tlak padne i može doći do prsnuća krvnih žila u mozgu. Tijelo više nije u mogućnosti regulirati tjelesnu temperaturu, a ona u kratkom roku može preći i 40 stupnjeva. Ako dođe do situacije u kojoj je osoba doživjela toplotni udar, svakako je potrebno pozvati liječnika i početi skidati temperaturu hladnom vodom.

Stoga preporučljivo je automobil prozračiti i rashladiti koliko je to moguće kako ne bi došlo do toplinskog udara.

Pas pogođen toplinskim udarom vrlo je uznemiren, dehidriran, teško diše i nema apetit. Jezik mu je tamniji, malaksao je, postoji mogućnost krvave stolice, povraćanja i manjka koordinacije. Ako ste primijetili navedene simptome, odvedite psa veterinaru, a prije ga smjestite u hladniju prostoriju i dajte mu vode.

Što učiniti ako vidite psa u automobilu po vrućini?

Kako navodi stranica paszavas, ne bi smjeli provaliti u tuđi automobil, premda u takvim trenucima i nije vrijeme za razmišljanje o tome. No svakako možete pozvati policiju i lokalno društvo za zaštitu životinja, zapisati broj registarskih tablica i opis automobila. Dok pas ne bude izvučen ili se ne vrati vlasnik, ne napuštajte ga.

Crveno – Vrijeme je izuzetno opasno! foto: Meteo

Državni hidrometeorološki zavod svakodnevno prati promjene vremena, stoga budite oprezni i ako može biti korisno, provjerite najave za sljedeće dane kako ne bi došlo do kritične situacije iz koje više nema povratka.

“Rex” vas moli da podijelite ovaj tekst, kako bi podigli svijest ljudi i upozorili ih na opasnost ostavljanja kućnih ljubimaca u vozilima za vrijeme velikih vrućina.