Natočili ste pogrešno gorivo u auto – evo što morate odmah napraviti kako bi smanjili štetu!

Natočili ste pogrešno gorivo i shvatili ste to “na vrijeme”? Ako ste pokrenuli motor, ovdje ćemo vam približiti što se događa i postupak koji će uslijediti nakon toga. Pogledajte savjete koji će umanjiti moguću štetu.

Natočili ste krivo gorivo u spremnik goriva, OK ne paničarite – evo što morate odmah napraviti… foto: Joeheitz Toyota

Današnji način vožnje pomalo je stresniji od onog iz nekih prošlih vremena jer smo dekoncentrirani svakojakim utjecajima kojih nekada nije bilo. Svi digitalni dodaci i vanjski faktori poput gužve u prometu dovode do gubitka pozornosti i trenutak nepažnje dovoljan je da zaustavljanje na benzinskoj postaji krene po zlu, odnosno trošak točenja goriva postane mnogo veći.

Prije svega, činjenica je kako to nije učestali događaj no ipak može se dogoditi svakome. U stvarnosti nije toliko jednostavno zamijeniti goriva na benzinskoj crpki jer cijev dizelske crpke u pravilu bude šira, odnosno ulaz benzinskog spremnika uža pa će vjerojatnije benzin završiti u dizelskom spremniku. Iako nužno ne mora biti velika šteta, no u slučaju da do toga dođe, ovo su korisni savjeti kako spriječiti dodatnu štetu od one već počinjene. Najčešće se dogodi da benzin ulijemo u automobil sa dizelskim motorom, što je mnogo veći problem, a postupak ako do toga dođe jest slijedeći.

Ne palite automobil ako ste shvatili da ste natočili pogrešno gorivo foto: Wikihow

1. Ne palite/pokrećite motor!

Prvo pravilo jest da nikako ne pokrećete motor, odnosno ne palite automobil ako ste u međuvremenu shvatili što se dogodilo. To je prvi dio koji će vas možebitno spasiti od skupog servisa i zamjene kontaminiranih dijelova. Postoji mogućnost da gorivo ne dođe do sustava za ubrizgavanje pa će pražnjenje spremnika za gorivo biti jedini trošak.

Spasiti što se spasiti može – čim prije ugasite automobil! foto: Wikihow

2. Ugasite motor odmah čim ste shvatili što ste učinili!

Drugo pravilo jest „spasiti što se spasiti može“ tj, ako ste već pokrenuli motor, odnosno upalili automobil, ugasite ga čim ste shvatili što ste napravili, ako to naravno automobil ne odradi umjesto vas. U ovom drugom slučaju, šteta koja je počinjena vjerojatno više nije mala i ono što se od vas očekuje jest poziv vučnoj službi koja će vozilo odvući na dijagnozu, a zatim popravak.

Vaš spas su serviser i vučna služba foto: Towtruckservice

3. Zovite servisera ili vučnu službu!

Treće jest promjena dijelova koji su došli u doticaj s pogrešnim gorivom, a to će odraditi serviser nakon što utvrdi u kojem je stanju motor, veličina kvara, sustav za ubrizgavanje, da li je gorivo dospjelo do dizni i može li se šteta riješiti samo pražnjenjem spremnika ili će se brojati do nekoliko tisuća kuna. Razlika je ipak ovisna o tome jeste li natočili dizel u benzinski spremnik ili obrnuto.

4. Zamjena dijelova dizelskog motora!

Ako benzin natočite u spremnik dizelskog goriva, i uopće upalite motor, jer neki moderni sustavi imaju blokadu motora pa će u jednom trenutku prepoznati pogrešku i spriječiti daljnji sustav ubrizgavanja, vjerojatnost da ćete proći nekoliko stotinjaka metara iznimno je mala.

Moderni dizel motori rade pod vrlo visokim tlakom i unutar motora postoji vrlo mala tolerancija za pogrešno gorivo. Također uloga goriva nije samo energija za pokretanje već i mazivo za motor i sustav ubrizgavanja. Kad benzin uđe u dizelski motor, on djeluje kao razrjeđivač, uzrokujući gubitak svojstva podmazivanja i pumpa za gorivo trpjet će mnogo više trenja. Ako cijeli proces ode toliko daleko, sustav za gorivo biti će potrebno isprati i ako postoje bilo kakve oštećene komponente, moraju se mijenjati. Dijelovi koji se nalaze na „udaru“ biti će filter, brizgaljke, katalizator, senzori, a izmjena svih nabrojenih dijelova iziskuje mnogo sati rada, a čišćenje istih vjerojatno neće učiniti mnogo bolju situaciju. Iznos potreban za izmjenu nije mali stoga budite spremni odvojiti i nekoliko tisuća kuna ako nije u pitanju samo ispumpavanje spremnika.

5. Zamjena dijelova benzinskog motora!

Dizel je teži i masniji od benzina i potreban mu je pritisak kako bi se motor mogao pokrenuti. On će potonuti jer je teži od benzina i napuniti će brizgaljke. Automobil u teoriji može raditi, postoji mogućnost jačeg dimljenja, trenja, ali šteta možebitno neće biti velika, no na kraju bilo bi dobro pozvati vučnu službu kako bi serviser provjerio nastalu štetu i po potrebi uklonio problematične dijelove.

Kako bi riješili problem, serviser će isprazniti spremnik, napuniti ga benzinom, očistiti ili zamijeniti brizgaljke i promijeniti filter. U svakom slučaju, bolja priča biti će čišćenje benzinskog spremnika, no taj parminutni posao shvatite ozbiljno i budite koncentrirani kada točite gorivo.

Pogledajte video!