Ovo su kandidati za svjetski automobil 2019. godine

Politika na djelu – po tko zna koji puta…

Kažu da su fotografije hostesa objektivizacija žena. Zato vam evo brkati tip kraj Mercedesa. foto: Handelsblatt Global

Aktualna 2018. još uvijek nije gotova. Dapače, tek smo u trećem kvartalu godine koju je obilježila sto i jedna dobra i milijun i jedna loša vijest. No žiri je sastavljen i izbor za svjetski automobil godine u punom je jeku.

Stoga je kao prvi korak upravo dovršen finalni popis kandidata za ovu prestižnu titulu.

Hm…

Ovako to izgleda na novinarskom danu… foto: Paris Digest

Taj prvi korak uključuje identifikaciju svakog novog modela na globalnom tržištu – ne samo za ultimativnu nagradu za automobil godine u općenitom smislu, već i u kategorijama luksuznih, sportskih, zelenih i urbanih kategorije (što god to zapravo bilo).

Radi se o jednom poprilično dugačkom popisu od kojeg će međunarodni stručni odbor napraviti svoje odabire prema samo njima poznatim kriterijima.

I onda ćemo najvjerojatnije opet dobiti automobil godine u rangu bivših sjajnih zvijezda na nebu tog međunarodnog izbora, tj. automobila poput Renaultovog Twinga ili Fiata Regate.

Izbor za automobil godine održava se već preko 30 godina foto: Car Magazine

Prema kratkom osvrtu koji potpisuje renomirani britanski auto-magazin Auto Express, žiri će održati svoj godišnji događaj objave kandidata na pariškom auto showu sljedećeg mjeseca, tj. prije nego što se održi prvi krug probnih vožnji u studenom. A taj će dio biti dobrim dijelom odrađen u Los Angelesu.

Pobjednici iz tog suženog kruga doći će u finale putem glasačkih listića, te će biti stvoren popis deset najboljih automobila u generalnom poretku, dok će ostale kategorije brojiti po pet finalista koji se mogu i ne moraju preklapati s konkurencijom unutar generalnog poretka.

To možda zvuči komplicirano, ali zapravo i nije. A u krajnjoj liniji, baš da i jest, nekako ne vidim(o) osobu koja bi se bunila oko vožnje raznoraznih automobila po sunčanom Los Angelesu i posjećivanje silikonskim brdima i dolinama na plažama tog grada.

Toyota Avalon – jedan od kandidata. foto: Toyota

Uglavnom, nakon procesa eliminacije će žiri u kutiju pobacati svoje glasačke listiće kako bi se popis u finalnom krugu smanjio na tri finalista unutar svake od kategorija. Objava finalista kreće u ožujku, odnosno točnije kada salon automobila u Ženevi opet otvori svoja vrata, a pobjednici će biti proglašeni u travnju za vrijeme trajanja salona automobila u New Yorku.

Dacia Duster – također jedan od kandidata. foto: Dacia

Pa eto…sad kada znate kako izgleda cijeli proces, red je prema kategorijama predstaviti i kandidate u izboru za naj-automobil 2019. godine:

Automobil godine – generalni poredak:

– Acura RDX

– Audi e-tron

– Audi A1

– Audi A6

– Audi Q3

– BMW serije 3

– BMW i8 Roadster

– BMW X2

– Cadillac XT4

– Citroen C5 Aircross

– Dacia Duster

– Ford Focus

– Honda Clarity Plug-In Hybrid

– Hyundai Santa Fe

– Hyundai Nexo

– Infiniti QX50

– Jaguar E-Pace

– Jaguar I-Pace

– Jeep Cherokee

– Jeep Wrangler

– Kia Ceed / Forte

– Kia Niro EV

– Kia Soul

– Lexus ES

– Lexus UX

– Nissan Altima

– Nissan Kicks

– SEAT Arona

– Subaru Forester

– Suzuki Jimny

– Toyota Avalon

– Toyota Corolla

– Toyota RAV4

– Volvo S60 / V60

– Volvo XC40

Luksuzni automobil godine:

– Audi A7

– Audi Q8

– BMW serije 8

– Mercedes-Benz GLE

– Volkswagen Touareg

Sportski automobil godine:

– Aston Martin Vantage

– BMW M2 Competition

– Hyundai Veloster N

– Kia Ceed GT

– McLaren 720S

„Zeleni“ automobil godine:

– Audi e-tron

– BMW i8 Roadster

– Honda Clarity Plug-In Hybrid

– Honda Insight

– Hyundai Nexo

– Jaguar I-PACE

– Kia Niro EV

– Lexus ES Hybrid

– Lexus UX Hybrid

– Toyota Avalon Hybrid

– Toyota RAV4 Hybrid

Urbani automobil godine (što god to značilo):

– Audi A1

– BMW X2

– Kia Soul

– SEAT Arona

– Suzuki Jimny

Jako lijepi Lexus s dva slova u nazivu. foto: Lexus

Pa eto…na kraju ove liste vrijedi reći kako na njoj ima automobila zbog kojih bismo se vrlo rado putem oglasnika rastali s nekolicinom unutarnjih organa. Ali svejedno se pitamo gdje se npr. izgubila KIA Stinger. Gdje se pogubio Porsche 911 GT3 RS? Zašto na listi nema ni spomena za Alpine A110 i Honde Civic Type R? Zašto Corvette ZR-1 nije ušla u izbor i kako to da svi ti briljantni stručnjaci konstantno ignoriraju Lotus?

No to su retorička pitanja i svijetu nebitni automobili, jer u današnje vrijeme auto-industrijom ionako ne vladaju emocije i distinkcija na ispravan način, već samo pretjerivanje u svakom zamislivom smislu – i to najčešće kroz ekrane i senzore.

Zato nas ovaj izbor već odavno ne fascinira.

A vas cijenjeni čitatelji?