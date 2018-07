FIAT, obljetnica i nešto stvarno slatko

Ako već ništa drugo, onda se usprkos već odužem stažu na tržištu bez pretjerivanja može reći da se na tržištu svako toliko pojavi neki Fiat 500 kao automobil koji bi trebalo držati što je moguće dalje od dijabetičara.

Za početak doza realnosti: Fiat 500 je na tržištu već punih 11 godina i samim time je već postao dosadan. No Talijani od tog retro-maničnog gradskog prometala ne odustaju ni pod razno, pa kao dokaz tome imamo X, L, C, te Abarth ovo-ono verzije kojih ima osamsto trinaest i pol.

Svako toliko se pojavi i neka limitirana serija ili edicija ovog (očito) svevremenskog automobila, pa se zapravo ponekad čini kao da Fiat nikada neće prestati ovaj model gurati na tržište. A ovaj najnoviji „cinquecento“ to još jednom potvrđuje…

Originalni Jolly je stvarno fora. foto: QuartaMarcia

Prije šezdeset godina je Fiat na tržište (čitaj: među jahtaše na plažama) izbacio model 500 i nazvao ga Jolly „Spiaggina“. Taj tipično talijanski sufiks u prijevodu znači nešto poput „Buggy za plažu“ i kao takav je postao izuzetno popularan među „običnim“ pukom, ali i među bogatim glumcima i playboyima tog vremena. Karoseriju u originalu potpisuje Carrozzeria Ghia, a sam se automobil po cijeni duplo većoj od „običnog“ Cinquecenta proizvodio od 1958. do 1965. godine. Prodavao se na području SAD-a, Europe i UAE-a, a među vlasnicima su izuzev nekih prinčeva i njima slične ekipe svoje mjesto našli i g. Onassis, slavni glumac Yul Brinner i još nekolicina ljudi kojima je slava posao, a novac ne predstavlja problem. Uglavnom, zbog svega se toga Fiat upravo ovih dana odlučio na tržište izbaciti praktični podsjetnik na ta davna i slavna vremena.

Što je danas lijep i sunčan dan… foto: FIAT

Novi Fiat 500 Jolly Spiaggina ’58 na tržištu će se naći u seriji ograničenoj na 1.958 primjeraka i time također podsjetiti na slavnu 1958. godinu kada se pojavio na tržištu. To će novo specijalno izdanje poput svog djedice iz pedesetih zasjati isključivo u topless-izdanju, a izuzev tog planiranog gubitka krova i prepoznatljive Volare Blue boje na sebi će ponosno nositi još nekolicinu detalja…

Bez ekrana jednostavno ne ide… foto: FIAT

Bijelo-plava kombinacija boja, retro-kotači promjera 16 inča i kromirana kućišta retrovizora samo su dio posebnosti s kojima ovaj maleni Fiat raspolaže. No onda su tu i detalji poput trakica i značkica, malog milijuna Fiatovih posebnih logotipa izvedenih u kurzivu, te posebnih presvlaka – kako sjedala, tako i poda. Sve to naravno ide uz standardnu opremu koja se ne stidi modernih vremena, te koja podrazumijeva mali milijun strujnih krugova i električnih pomagala ovog ili onog tipa, tako da je na kraju balade riječ o Fiatu koji s jedne strane podsjeća na slavnu povijest, dok s one druge tu istu povijest prilagođava modernim vremenima. I upravo zato je Fiat 500 oduvijek savršeni retro-manični automobil, pa upravo iz tog razloga činjenica koja kaže da je već postao dosadan ne predstavlja nešto pretjerano bitno. Fiat je s ovim automobilom još jednom oživio svoje najslavnije dane i točka.

No Fiat nije jedini koji želi proslaviti šest desetljeća postojanja jednog od najslađih automobila svih vremena, jer istu takvu ideju ima i tvrtka Garage Italia. Naime, ta je renomirana tvrtka tijekom posljednjih mjeseci usko surađivala s dizajnerskom velesilom pod nazivom Pininfarina, te je kao gotov produkt nastao automobil nazvan „Spiaggina by Garage Italia“.

Taj koncept u ideologiji rezanja krova odlazi još dalje, jer umjesto centra krova presvučenog platnom, ovaj konceptni uradak uopće nema krov. Samim time je otvoreno veliko polje igranja za dizajnere, pa zato nikoga ne bi trebalo čuditi da je ovaj Fiat 500 izuzev u kabriolet pretvoren i u dvosjed – i to ne bilo kakav, već topless-retro-dvosjed koji na svom stražnjem dijelu ima preklopna vrata, drveni pod i tuš.

Da, dobro ste pročitali – ova retro-dizajnerska demonstracija sile na sebi ima stvaran i funkcionalan tuš pod kojim je moguće oprati sol sa sebe prije sjedanja za volan.

Za razliku od tvorničkog podsjetnika na pedesete godine prošlog stoljeća u kombinaciji s plažama i slavnim individuama, „Spiaggina by Garage Italia“ doista izgleda kao automobil iz pedesetih na koji je netko nalijepio dijelove iz današnjeg vremena. No prije nego pomislite kako će ovaj automobil vječno ostati u svojoj konceptnoj fazi, promislite ponovno, jer prema najavama od strane tvrtke Garage Italia, „Spiaggina by Garage Italia“ dolazi na tržište u limitiranoj seriji od ukupno 500 primjeraka.

Stoga u borbi između ova dva automobila pobjednika ne treba tražiti pod mikroskopom. Jer dok je Fiatov tvornički podsjetnik zabavan i sladak, radi se o pomalo generičkom i dosadnom automobilu, što pak ovaj s potpisom tvrtki Garage Italia i Pininfarina nikako nije. A još k tome ima i tuš. Tuš, ljudi moji, TUŠ!

…a Fiat 500 je i dalje simpatičan. foto: FIAT

Plus u cijeloj priči za ovaj dizajnersko-dijabetički uradak s tušem definitivno je i odabir motorizacije za njega. Jer dok Fiat za svoj Jolly Spiaggina ’58 nudi tek jedan-jedini motor, tj. onaj s 1.2 litre zapremine koji broji ukupno 69 konja, tvrtka Garage Italia nudi hrpetinu opcija u tom smislu. U prijevodu, radi se o bilo kojem motoru s kojim se Fiat 500 u tvorničkom izdanju može opremiti, pa je stoga možda moguće od ovog preslatkog automobilčića s tušem napraviti i poprilično sposobnu retro-zvjerku koju treba skrivati od dijabetičara. Kažem možda, jer u ovom momentu nije poznato može li se Abarthov stroj strpati ispod poklopca motora ovog malenog prometala za korištenje na plaži i oko nje.

No sve to ionako nije bitno, koliko je bitna činjenica da ovakvi automobili i dalje postoje, te svojom slatkoćom i neposrednošću ne prestaju fascinirati ni šest desetljeća nakon svojih premijernih izdavanja na tržište.

Stoga je za kraj možda najbolje jednostavno reći „La Vita è bella“.