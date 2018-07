Cupra, struja, konji i Hrvatska

Znam…čudan naslov, ali vjerujte na riječ da poveznice itekako postoje.

Pretpostavljam da ste tijekom posljednjih mjeseci čuli da je Seat odlučio izdvojiti naziv Cupra od ostatka proizvodne game. Time je stvoren tzv. „sub-brand“ koji je posvećen isključivo performansama i vozačkom guštu, a to je pak nešto sasvim ispravno i u redu. Uostalom, tko se normalan ikada bunio na performanse…

Cupra je ovih dana aktivno testirala svoju najnoviju ideju, tj. jedan Leon aktualne generacije. No prije nego pomislite kako se radi o novom pohodu na Nordschleife s karavanom ili pak nekoj sličnoj eskapadi, možda je bolje javno i tekstualno urinirati po toj ideji, jer ista ni približno ne podrazumijeva niti karavan, niti Nordschleife, a na kraju krajeva niti klasičan motor kakav smo pod poklopcem motora raznoraznih Seatovih modela navikli gledati. Dapače, riječ je o hrpetini strujnih krugova i Cuprinom e-raceru koji je upakiran u oblik jednog Leona.

Ideja oko ovakvog pristupa nije nova. Dapače, na ovom se automobilu radi već poprilično dugo vremena. Stoga je ovaj u Hrvata testiran automobil tek prikaz posljednje faze jedne ideje koja podrazumijeva neka nova vremena – i za Seat i za svijet utrkivanja u sklopu kojeg struja uzima sve više i više maha.

Dok Zagreb i ostatak Hrvatske još uvijek trese nogometna manija i sve drugo (uključujući i posao) ovih dana baš i nije toliko bitno, Seat (tj. Cupra) je sa svojim električnim trkačem bilježio pluseve i minuse na zatvorenom poligonu u Zagrebu. Testirale su se performanse, trajnost i hlađenje baterija, a sve je provedeno u miru tj. bez publike i znatiželjnih očiju, jer naposljetku ovaj Leon usprkos svemu i dalje izgleda kao Leon. Dakle kao nešto već viđeno. A i nogomet je važniji od penzija, potrošačke košarice, cijena goriva i svega ostalog, pa nije bilo ni za očekivati da će se oko ovog mini-testiranja i jednog električnog automobila domaći mediji i publika polomiti na sedamnaest dijelova.

Uglavnom, medijska pompa oko ovog automobila i njegovog testiranja je apsolutno izostala, pa je čak bilo nemoguće pročitati i inače klasične „mi Hrvati“ napise s kakvima mediji obično izlaze u javnost nakon što neki proizvođač nečega za testni poligon odabere lijepu nam našu. Ali to je ionako nebitno, jer ovaj Leon nikada neće zasjati u nekom od salona. U krajnjoj se liniji ne radi o cestovnom automobilu, već o jednom trkaćem koji izuzev demonstracije sile u smislu tehnologije pokušava fascinirati i performansama.

Naime, ako je za vjerovati ekipi iz Cupre (a ne vidim razloga zašto ne bismo), ovaj je Leon e-racer oplemenjen s baterijama snage 65 kWh. To u prijevodu znači kako je dotična snaga sasvim dovoljna za pogon nekih 9,000 mobilnih telefona. Baterijski ćelija je ukupno 6,072 i sve do jedne za ulogu imaju osiguravati 402 konja nominalne snage, odnosno čak 670 konja u vrhu krivulje. Uglavnom, radi se o paketu baterija koji doista raspolaže s hrpetinom snage zbog koje ovaj Leon do stotke ubrzava za nekih 3,4 sekunde i ostvaruje G-sile od kojih bi prosječnom korisniku automobila moglo biti itekako muka. No tako to obično biva s trkaćim automobilima – čak i kada su na struju.

Iz Cupre kažu kako je s ovim automobilom cijela priča oko struje i utrkivanja prenesena na jedan sasvim novi nivo. Dodaju kako „S Cuprom e-TCR pokušavamo promijeniti percepciju na svijet auto-sporta, te istovremeno postići veliki uspjeh u polju utrkivanja s električnim automobilima. Vjerujemo da to možemo i drago nam je da imamo veliku podršku. Ne samo iz Seata, već i od ostatka grupacije, kao i naših vanjskih partnera“. Dakle, lijepe riječi, reklo bi se. A i hrpetina optimizma koji će nekima zasigurno značiti nešto više od pukog teksta i nadanja.

A nama ostalima preostaje progutati knedlu u grlu i barem pokušati shvatiti razloge i motive zbog kojih iz paklenih i glasnih strojeva nastaju prema tehnologiji orijentirane zujalice poput ove. No ovakvi potezi su ionako sve češći, te je zapravo samo pitanje vremena kada će se kompletan svijet automobila i utrkivanja preorijentirati prema strujnim krugovima i svemu onome što su isti u mogućnosti ponuditi na stazi. Sve ostalo je sasvim suvišno reći.

Nije li?